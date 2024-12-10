İzleyende Empati Uyandıran Sahneleriyle İnsan Hakları Konularını Ele Alan Filmler

IMDb: 7.5

Film, 11 Eylül'den sonra Amerika Birleşik Devletleri'ne ne olduğu ve Bush Yönetimi'nin bu trajik olayı Afganistan ve Irak'taki haksız savaşlar gündemini ilerletmek için nasıl kullandığına dair bir bakış açısı sunuyor.

Yönetmen: Michael Moore

Oyuncular: Michael Moore, George W. Bush, Ben Affleck