İzleyende Empati Uyandıran Sahneleriyle İnsan Hakları Konularını Ele Alan Filmler
İzleyende Empati Uyandıran Sahneleriyle İnsan Hakları Konularını Ele Alan Filmler
Merhabalar. İnsan hakları filmleri, bireysel hikayeleri evrensel hak mücadeleleriyle birleştirir. Bu filmler izleyenlerde empati uyandırır ve toplumsal farkındalığı güçlendirir. Bu içerikte 10 Aralık İnsan Hakları Günü'ne özel izleyebileceğiniz birbirinden iyi insan hakları filmlerini sizler için derledik. İyi seyirler dileriz.
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1. Fahrenheit 9/11 (2004)
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2. On the Basis of Sex (2018)
3. 12 Years a Slave (2013)
4. Last Train Home (2009)
5. Give Up Tomorrow (2011)
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6. Malcolm X (1992)
7. A Happy Man (2023)
8. One Flew Over the Cuckoo's Nest (1975)
9. Never Let Me Go (2010)
10. Amistad (1997)
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2016 yılında Balıkesir Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldum. Daha sonra Marmara Üniversitesi'nde Avrupa Siyaseti ve Uluslararası İlişkiler alanında tezli yüksek lisansa başladım. Bu süre zarfında siyasi alanda akademik makaleler ürettim. Ajanslarda içerik editörlüğü ve sosyal medya yazarlığı yaptım. 2022 yılından bu yana Onedio'da sinema ve dizi kategorisinde içerikler yazıyorum. Bu alandaki gündemi anbean yakından takip edip sizlere en eğlenceli şekilde sunuyorum.
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