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İzleyende Empati Uyandıran Sahneleriyle İnsan Hakları Konularını Ele Alan Filmler

İzleyende Empati Uyandıran Sahneleriyle İnsan Hakları Konularını Ele Alan Filmler

film
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Sinema Dizi Editörü
10.12.2024 - 10:01

Merhabalar. İnsan hakları filmleri, bireysel hikayeleri evrensel hak mücadeleleriyle birleştirir. Bu filmler izleyenlerde empati uyandırır ve toplumsal farkındalığı güçlendirir. Bu içerikte 10 Aralık İnsan Hakları Günü'ne özel izleyebileceğiniz birbirinden iyi insan hakları filmlerini sizler için derledik. İyi seyirler dileriz.

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1. Fahrenheit 9/11 (2004)

1. Fahrenheit 9/11 (2004)

IMDb: 7.5

Film, 11 Eylül'den sonra Amerika Birleşik Devletleri'ne ne olduğu ve Bush Yönetimi'nin bu trajik olayı Afganistan ve Irak'taki haksız savaşlar gündemini ilerletmek için nasıl kullandığına dair bir bakış açısı sunuyor.

Yönetmen: Michael Moore

Oyuncular: Michael Moore, George W. Bush, Ben Affleck

2. On the Basis of Sex (2018)

2. On the Basis of Sex (2018)

IMDb: 7.1

Ruth Bader Ginsburg'un gerçek hikayesinden esinlenen film, eşit haklar için verdiği mücadeleleri, ABD Yüksek Mahkemesi Yardımcı Yargıcı olarak aday gösterilmesini ve onaylanmasını konu alıyor.

Yönetmen: Mimi Leder

Oyuncular: Felicity Jones, Armie Hammer, Justin Theroux

3. 12 Years a Slave (2013)

3. 12 Years a Slave (2013)

IMDb: 8.1

Savaş öncesi Amerika Birleşik Devletleri'nde geçen film, New York'un kuzeyinden özgür bir siyahi olan Solomon Northup'ın kaçırılıp köle olarak satılmasını konu alıyor.

Yönetmen: Steve McQueen

Oyuncular: Chiwetel Ejiofor, Michael Kenneth Williams, Michael Fassbender

4. Last Train Home (2009)

4. Last Train Home (2009)

IMDb: 7.6

Bir çift, 130 milyon göçmen işçiyle birlikte Çin yeni yılı için evlerine doğru yola çıkar ve çocuklarıyla yeniden bir araya gelip gelecekleri için mücadele eder. Hayalleri, Çin'in dünya süper gücü olma yolunda hızla ilerlemesiyle birlikte gerçekleşir.

Yönetmen: Lixin Fan

Oyuncular: Changhua Zhang, Yang Zhang, Suqin Chen

5. Give Up Tomorrow (2011)

5. Give Up Tomorrow (2011)

IMDb: 7.6

Film, Filipinler'de siyasi bir aileden gelen bir gencin çifte cinayetle suçlanmasını, ülkenin tüm yargı sistemini ve yıllardır iddia edilen yolsuzlukların hikayesini konu alıyor.

Yönetmen: Michael Collins

Oyuncular: Michael Collins, Eric Daniel Metzgar, Marty Syjuco

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6. Malcolm X (1992)

6. Malcolm X (1992)

IMDb: 7.7

Film, pek çok siyahi arkadaşı gibi geçinmek için hırsızlık yapan Malcolm'un hapishaneye gönderildikten sonra bambaşka birine dönüşmesini konu alıyor.

Yönetmen: Spike Lee

Oyuncular: Denzel Washington, Angela Bassett, Delroy Lindo

7. A Happy Man (2023)

7. A Happy Man (2023)

IMDb: 7.3

Yaratıcı bir yazar olan Marvin ve psikiyatrist Ivan, Marvin'in cinsiyet geçişi sırasında ailelerini büyütmek için Çek Cumhuriyeti'nden İsveç'e taşınmalarını konu alıyor.

Yönetmen: Sona G. Lutherová

8. One Flew Over the Cuckoo's Nest (1975)

8. One Flew Over the Cuckoo's Nest (1975)

IMDb: 8.7

1963 sonbaharında, Kore Savaşı gazisi ve suçlu akıl sağlığını savunur ve bir akıl hastanesine yatırılır. Burada korkmuş hastaları zalim hemşireye karşı harekete geçirir.

Yönetmen: Milos Forman

Oyuncular: Jack Nicholson, Louise Fletcher, Michael Berryman

9. Never Let Me Go (2010)

9. Never Let Me Go (2010)

IMDb: 7.1

Film, üç arkadaşın ilk okul yıllarından genç yetişkinliklerine kadar yaşadıkları dünyanın gerçekliği karşısındaki hikayelerini konu alıyor.

Yönetmen: Mark Romanek

Oyuncular: Keira Knightley, Carey Mulligan, Andrew Garfield

10. Amistad (1997)

10. Amistad (1997)

IMDb: 7.3

1839 yılında İspanyollara ait bir gemideki Mende esirlerinin isyanı, gemi Long Island kıyılarında ele geçirildiğinde Amerika Birleşik Devletleri'nde büyük bir tartışmaya neden olur. Mahkemeler, Mende'lerin köle mi yoksa yasal olarak özgür mü olduğuna karar vermeye çalışır.

Yönetmen: Steven Spielberg

Oyuncular: Djimon Hounsou, Matthew McConaughey, Anthony Hopkins

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Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli
Sinema Dizi Editörü
2016 yılında Balıkesir Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldum. Daha sonra Marmara Üniversitesi'nde Avrupa Siyaseti ve Uluslararası İlişkiler alanında tezli yüksek lisansa başladım. Bu süre zarfında siyasi alanda akademik makaleler ürettim. Ajanslarda içerik editörlüğü ve sosyal medya yazarlığı yaptım. 2022 yılından bu yana Onedio'da sinema ve dizi kategorisinde içerikler yazıyorum. Bu alandaki gündemi anbean yakından takip edip sizlere en eğlenceli şekilde sunuyorum.
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