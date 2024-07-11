İtalya Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Velasco'dan Olimpiyat Köyü Kararı!

Olimpiyat Köyü, Olimpiyat Oyunları sırasında sporcuların, antrenörlerin ve diğer takım yetkililerinin konaklamaları için inşa edilen özel bir yerleşim alanıdır. Bu köyler genellikle oyunların düzenlendiği şehirde veya yakınında bulunur ve sporcuların rahat bir şekilde kalmaları, dinlenmeleri ve yarışmalara hazırlanabilmeleri için tasarlanmıştır.