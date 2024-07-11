İtalya Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Velasco'dan Olimpiyat Köyü Kararı!
İtalya Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Velasco'dan Olimpiyat Köyü Kararı!
İtalya Kadın Voleybol Takımı, 2024 Olimpiyatları için radikal bir karar aldı. Koç Julio Velasco'nun istediği doğrultusunda ekip olimpiyat köyünde kalmayacak. Erkek takımı içinse aynı durum geçerli olmayacak.
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Paris'in ev sahipliğinde 26 Temmuz 2024 Cuma – 11 Ağustos 2024 Pazar tarihleri arasında düzenlenecek Olimpiyat Oyunları için geri sayım başladı.
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Dev organizasyonda nasıl bir tablonun ortaya çıkacağı merakla beklenirken Filenin Sultanları'nın çeyrek finalde elendiği VNL'de kupayı müzesine götüren İtalya'dan flaş bir karar geldi.
Başantrenör Julio Velasco, olimpiyat köyünde kalmak yerine dışarıda bir otelde konaklamayı tercih etti.
Deneyimli çalıştırıcının olimpiyat köyünün cazibesi ve dikkat dağıtıcı unsurlarından uzak durma isteğiyle bu kararı aldığı belirtildi.
Erkek voleybol takımı ise köyde konaklayacak.
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Olimpiyat köyü nedir?
Velasco'nun kararına gelen tepkiler 👇
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