İstanbul İçin Kritik Gün: Dem Parti ve Yeniden Refah Adayını Belirleyecek
İstanbul İçin Kritik Gün: Dem Parti ve Yeniden Refah Adayını Belirleyecek
Yaklaşan yerel seçimler için en büyük yarışın İstanbul’da olması bekleniyor. İstanbul’da ciddi oy potansiyeli olan Yeniden Refah Partisi ile Dem Parti’nin, bugün seçim kararını belirlemesi bekleniyor. Yeniden Refah Partisi’nin, Cumhur İttifakı ile hareket etmesi, Dem Parti’nin ise Başak Demirtaş’ı İstanbul’dan aday göstereceği iddia ediliyor.
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31 Mart’ta gerçekleştirilecek yerel seçimler için partilerin aday belirleme çalışması devam ediyor.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi için AK Parti, CHP, İYİ Parti ve Zafer Partisi’nin adayları belli olmuştu.
Yeniden Refah Partisi’nin, AK Parti ile yaptığı görüşmeler sonuçsuz kalmıştı ancak sürpriz bir gelişme yaşandı.
İki parti yetkileri son kez bir araya geldi ve kulislerde konuşulanlara göre Yeniden Refah Partisi, yerel seçimlerde Cumhur İttifakı’nın adayı Murat Kurum’u destekleme kararı aldı.
Yeniden Refah Partisi (YRP) Genel Başkanı Fatih Erbakan, yerel seçimler öncesinde partisinin ittifak kararını bugün saat 14.00’te açıklayacak.
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İstanbul’da aday çıkaracağı konuşulan HDP’nin devamı Dem Parti de bugün Merkez Yürütme Kurulu’nu toplayacak ve aday için karar verecek.
Dem Parti’de iki isim öne çıkıyor. Tutuklu bulunan eski genel başkan Selahattin Demirtaş’ın eşi Başak Demirtaş ve Alevi kanaat önderlerinden Ali Kenanoğlu.
Dem Parti’nin, İstanbul için adayını pazartesi açıklaması bekleniyor.
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