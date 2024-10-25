İsrail İran'a Saldırı Başlattı: Tahran'da Patlama Sesleri Duyuldu!
İsrail İran'a Saldırı Başlattı: Tahran'da Patlama Sesleri Duyuldu!
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İsrail güçleri İran’a saldırı başlattı. New York Times ve Fox News, İsrail’in saldırısını son dakika başlıklarıyla duyurdu.
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Tahran’da patlama sesleri duyulurken bölgeden dumanlar yükselmeye başladı. Sosyal medyada da çok sayıda video ve görüntü paylaşılıyor.
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