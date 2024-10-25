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İsrail İran'a Saldırı Başlattı: Tahran'da Patlama Sesleri Duyuldu!

İsrail İran'a Saldırı Başlattı: Tahran'da Patlama Sesleri Duyuldu!

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Onedio Editörü
26.10.2024 - 02:25

İsrail İran’a saldırı başlattı. New York Times’ın son dakika ifadeleriyle geçtiği haberde İran’ın başkenti Tahran’da çok sayıda patlama sesleri duyuluyor.

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İsrail güçleri İran’a saldırı başlattı. New York Times ve Fox News, İsrail’in saldırısını son dakika başlıklarıyla duyurdu.

İsrail güçleri İran’a saldırı başlattı. New York Times ve Fox News, İsrail’in saldırısını son dakika başlıklarıyla duyurdu.

Tahran’da patlama sesleri duyulurken bölgeden dumanlar yükselmeye başladı. Sosyal medyada da çok sayıda video ve görüntü paylaşılıyor.

Tahran’da patlama sesleri duyulurken bölgeden dumanlar yükselmeye başladı. Sosyal medyada da çok sayıda video ve görüntü paylaşılıyor.

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