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İspanya'da Menopoz Nedeniyle Zorlanan Kadınlara Maaşlı İzin Hakkı Geliyor

İspanya'da Menopoz Nedeniyle Zorlanan Kadınlara Maaşlı İzin Hakkı Geliyor

İspanya
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
09.11.2026 - 16:32
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İspanya, menopoz döneminde yaşadığı sağlık sorunları yüzünden çalışmakta zorlanan kadınlar için yeni bir sağlık izni düzenlemesini 1 Aralık 2026'da yürürlüğe sokmaya hazırlanıyor. İspanya İçerme, Sosyal Güvenlik ve Göç Bakanı Elma Saiz, Sosyal Güvenlik sistemine kayıtlı 10,5 milyondan fazla kadın bulunduğunu belirterek düzenlemenin gerekçesini açıkladı. İzin süresince ücretin ilk gününü işveren, sonrasını Sosyal Güvenlik sistemi ödeyecek. Almanya, İtalya, Yunanistan ve Portekiz gibi ülkelerde ise menopoza özel böyle bir izin hakkı bulunmuyor.

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Düzenleme 1 Aralık 2026'da başlıyor.

Düzenleme 1 Aralık 2026'da başlıyor.

Menopoz döneminde yaşanan ve çalışma hayatını olumsuz etkileyen sağlık sorunlarına yönelik düzenleme 1 Aralık 2026'da yürürlüğe girecek. Belirli sağlık sorunları nedeniyle görevini yerine getirmekte zorlanan kadın çalışanlara özel bir sağlık izni hakkı tanınacak. İspanya İçerme, Sosyal Güvenlik ve Göç Bakanı Elma Saiz, ülkede Sosyal Güvenlik sistemine kayıtlı 10,5 milyondan fazla kadın bulunduğuna dikkat çekti. Saiz, bugüne kadar yeterince gündeme gelmeyen sağlık sorunlarına çözüm üretmeyi amaçladıklarını belirtti.

İzin için doktor raporu şart olacak.

İzin için doktor raporu şart olacak.

Yeni haktan yararlanmak için yalnızca menopoz döneminde olmak yeterli olmayacak. Şiddetli sıcak basmaları, uyku bozuklukları, aşırı yorgunluk ve konsantrasyon sorunları gibi günlük yaşamı ve iş performansını ciddi ölçüde etkileyen sağlık problemlerinin doktor raporuyla belgelenmesi gerekecek. Sağlık raporları işverene fiziksel olarak teslim edilmeyecek, başvuruya ilişkin belgeler doğrudan elektronik sistem üzerinden iletilecek. Böylece bürokratik işlemlerin azaltılması ve izin sürecinin kolaylaştırılması hedefleniyor.

İlk günün ücretini işveren ödeyecek.

İlk günün ücretini işveren ödeyecek.

Mevcut genel hastalık izinlerinde ödeme dördüncü günden itibaren başlıyor. Menopozla bağlantılı sağlık sorunları için uygulanacak yeni sistemde ise ilk günün ücretini işveren karşılayacak, ikinci günden itibaren ödemeleri Sosyal Güvenlik sistemi yapacak. Kadın çalışanlara ilk 20 gün boyunca günlük esas kazançlarının yüzde 60'ı, 21'inci günden itibaren ise yüzde 75'i ödenecek.

180 gün prim şartı aranmayacak.

180 gün prim şartı aranmayacak.

Genel hastalık izninde son beş yıl içinde en az 180 gün prim ödeme şartı aranıyor. Menopoz izni kapsamında bu koşul uygulanmayacak. İspanya'nın düzenlemesi, menopoz kaynaklı sağlık sorunlarının çalışma hayatındaki etkileri bakımından Avrupa'da dikkat çeken bir örnek oluşturuyor. Almanya, İtalya, Yunanistan ve Portekiz gibi ülkelerde menopoz belirtilerine özel, genel hastalık izinlerinden ayrı bir izin veya sosyal güvenlik desteği bulunmuyor.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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