İspanya'da Menopoz Nedeniyle Zorlanan Kadınlara Maaşlı İzin Hakkı Geliyor
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
İspanya, menopoz döneminde yaşadığı sağlık sorunları yüzünden çalışmakta zorlanan kadınlar için yeni bir sağlık izni düzenlemesini 1 Aralık 2026'da yürürlüğe sokmaya hazırlanıyor. İspanya İçerme, Sosyal Güvenlik ve Göç Bakanı Elma Saiz, Sosyal Güvenlik sistemine kayıtlı 10,5 milyondan fazla kadın bulunduğunu belirterek düzenlemenin gerekçesini açıkladı. İzin süresince ücretin ilk gününü işveren, sonrasını Sosyal Güvenlik sistemi ödeyecek. Almanya, İtalya, Yunanistan ve Portekiz gibi ülkelerde ise menopoza özel böyle bir izin hakkı bulunmuyor.
Düzenleme 1 Aralık 2026'da başlıyor.
İzin için doktor raporu şart olacak.
İlk günün ücretini işveren ödeyecek.
180 gün prim şartı aranmayacak.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın