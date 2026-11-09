İspanya'da Menopoz Nedeniyle Zorlanan Kadınlara Maaşlı İzin Hakkı Geliyor

İspanya, menopoz döneminde yaşadığı sağlık sorunları yüzünden çalışmakta zorlanan kadınlar için yeni bir sağlık izni düzenlemesini 1 Aralık 2026'da yürürlüğe sokmaya hazırlanıyor. İspanya İçerme, Sosyal Güvenlik ve Göç Bakanı Elma Saiz, Sosyal Güvenlik sistemine kayıtlı 10,5 milyondan fazla kadın bulunduğunu belirterek düzenlemenin gerekçesini açıkladı. İzin süresince ücretin ilk gününü işveren, sonrasını Sosyal Güvenlik sistemi ödeyecek. Almanya, İtalya, Yunanistan ve Portekiz gibi ülkelerde ise menopoza özel böyle bir izin hakkı bulunmuyor.

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