İşçiler Dev Zammı Kabul Ettirdi! Sendikalar MESS'le Anlaşmaya Vardı

'Varılan anlaşmaya göre, 31.8.2023 tarihinde saatlik ücreti 65 TL’nin altında olan saatlik ücretler 65 TL’ye çekildi. Bu düzenleme 89.600 üyemizi ilgilendiriyor. Çekme uygulandıktan sonra tüm üyelerimizin saatlik ücretlerine yüzde 32 oranında zam yapıldı. Bunun ardından tüm üyelerimize seyyanen 30 TL/saat zam yapıldı.

Ardından tüm üyelerimizin her kıdem yılına, 15 yılla sınırlı olmak üzere 2 TL/saat zam yapıldı. Bu madde EYT’den emekli olanların ilk işe giriş tarihleri itibariyle uygulanacak.