İşçiler Dev Zammı Kabul Ettirdi! Sendikalar MESS'le Anlaşmaya Vardı
İşçiler Dev Zammı Kabul Ettirdi! Sendikalar MESS'le Anlaşmaya Vardı
Türk Metal Sendikası ve Metal Sanayicileri İşverenleri Sendikası (MESS) arasında 26 Eylül 2023 günü başlayan ve 150 bin işçiyi ilgilendiren Grup Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri, MESS Genel Merkezinde yapılan oturumda anlaşmayla sonuçlandı. İşçiler net ücretlerde yüzde 98, sosyal haklarla birlikte yüzde 105 oranında zam aldı.
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Türk Metal, Birleşik Metal-İş ve Özçelik-İş tarafından yapılan açıklamada, toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde daha önce yapılan 5 oturumda MESS tarafından yapılan tekliflerin sendika tarafından kabul edilmeyerek grev kararı alındığı hatırlatıldı.
Taraflar bugün MESS Genel Merkezinde yeniden bir araya gelerek, 2023-2025 dönemi MESS Grup Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde anlaşmaya vardı. Metal-İş ve MESS tarafından yapılan açıklamada oranlar ve kazanılan haklar şu şekilde sıralandı:
"Böylece sözleşmenin ilk altı ayı için, 1.9.2023 tarihinden geçerli olmak üzere toplamda ortalama yüzde 98 zam yapıldı."
Borsa İstanbul'da da işlem gören sanayi şirketleri KAP'a bildirimlerle anlaşmanın sağlandığını duyururken, BİST 100 endeksindeki yükselişe sanayi endeksi eşlik etti.
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