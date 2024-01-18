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İşçiler Dev Zammı Kabul Ettirdi! Sendikalar MESS'le Anlaşmaya Vardı

İşçiler Dev Zammı Kabul Ettirdi! Sendikalar MESS'le Anlaşmaya Vardı

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
18.01.2024 - 11:55

Türk Metal Sendikası ve Metal Sanayicileri İşverenleri Sendikası (MESS) arasında 26 Eylül 2023 günü başlayan ve 150 bin işçiyi ilgilendiren Grup Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri, MESS Genel Merkezinde yapılan oturumda anlaşmayla sonuçlandı. İşçiler net ücretlerde yüzde 98, sosyal haklarla birlikte yüzde 105 oranında zam aldı.

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Türk Metal, Birleşik Metal-İş ve Özçelik-İş tarafından yapılan açıklamada, toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde daha önce yapılan 5 oturumda MESS tarafından yapılan tekliflerin sendika tarafından kabul edilmeyerek grev kararı alındığı hatırlatıldı.

Türk Metal, Birleşik Metal-İş ve Özçelik-İş tarafından yapılan açıklamada, toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde daha önce yapılan 5 oturumda MESS tarafından yapılan tekliflerin sendika tarafından kabul edilmeyerek grev kararı alındığı hatırlatıldı.

Aylardır zam görüşmeleri sürüyordu.

Grev kararının alınmasının ardından yapılan üç oturumda da görüşmelerden sonuç alınamamıştı.

Taraflar bugün MESS Genel Merkezinde yeniden bir araya gelerek, 2023-2025 dönemi MESS Grup Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde anlaşmaya vardı. Metal-İş ve MESS tarafından yapılan açıklamada oranlar ve kazanılan haklar şu şekilde sıralandı:

Taraflar bugün MESS Genel Merkezinde yeniden bir araya gelerek, 2023-2025 dönemi MESS Grup Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde anlaşmaya vardı. Metal-İş ve MESS tarafından yapılan açıklamada oranlar ve kazanılan haklar şu şekilde sıralandı:

'Varılan anlaşmaya göre, 31.8.2023 tarihinde saatlik ücreti 65 TL’nin altında olan saatlik ücretler 65 TL’ye çekildi. Bu düzenleme 89.600 üyemizi ilgilendiriyor. Çekme uygulandıktan sonra tüm üyelerimizin saatlik ücretlerine yüzde 32 oranında zam yapıldı. Bunun ardından tüm üyelerimize seyyanen 30 TL/saat zam yapıldı.

Ardından tüm üyelerimizin her kıdem yılına, 15 yılla sınırlı olmak üzere 2 TL/saat zam yapıldı. Bu madde EYT’den emekli olanların ilk işe giriş tarihleri itibariyle uygulanacak.

"Böylece sözleşmenin ilk altı ayı için, 1.9.2023 tarihinden geçerli olmak üzere toplamda ortalama yüzde 98 zam yapıldı."

"Böylece sözleşmenin ilk altı ayı için, 1.9.2023 tarihinden geçerli olmak üzere toplamda ortalama yüzde 98 zam yapıldı."

Sözleşmenin 2. altı ayında ücretlere, 1 Mart’tan geçerli olmak üzere enflasyon korumalı yüzde 30 oranında zam yapıldı.

3. altı ay zammı enflasyon ve 3 puan refah payı olarak belirlendi.

4. altı ay için zam oranı ise enflasyon oranında belirlendi.

Sözleşmede ayrıca, tüm sosyal haklara ilk yıl için yüzde 140, ikinci yıl için yıllık enflasyon oranında artış getirildi.

Ulusal bayram ve genel tatil günleri mesaisi yüzde 100’den yüzde 125 olarak artırıldı.

Ayrıca iki gün sünnet izni alındı ve eğitim yardımı kapsamına anaokulu eğitimi de dahil edildi.

Engelli üyelerimize Engelliler Gününde bir günlük ücretli izin verilmesi kararlaştırıldı.

Böylece, taslağımızdaki çekme maddesinin tamamı, saatlik ücrete istediğimiz yüzde 80 zammın yüzdeli ve seyyanen olarak yüzde 76’sını aldık.

Taslağımızda 3 TL olarak talep ettiğimiz kıdem zammını 2 TL’sini aldık.

Kümülatifte ise birinci altı ay için sosyal yardımlar dahil ortalama yüzde 105,1, yıllıkta ise ortalama saatlik ücretlere yüzde 157,40 artış sağladık.'

Borsa İstanbul'da da işlem gören sanayi şirketleri KAP'a bildirimlerle anlaşmanın sağlandığını duyururken, BİST 100 endeksindeki yükselişe sanayi endeksi eşlik etti.

Borsa İstanbul'da da işlem gören sanayi şirketleri KAP'a bildirimlerle anlaşmanın sağlandığını duyururken, BİST 100 endeksindeki yükselişe sanayi endeksi eşlik etti.

'Şirketimizin üyesi olduğu işveren sendikası MESS ile Türk Metal Sendikası arasında 1 Eylül 2023 - 31 Ağustos 2025 dönemini kapsayan Grup Toplu İş Sözleşmesi Anlaşma Tutanağı'nın imzalandığı hususu MESS tarafından bildirilmiştir' bildirimini Türk Traktör, Ford Otosan, Otokar, Arçelik, Tofaş, Aygaz, Ege Endüstri, İzmir Demir Çelik ve Karsan KAP'a gönderdi.

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