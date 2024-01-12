Türk Metal Sendikası Grev Kararı Aldı: Ford ve Türk Traktör Açıkladı
Türk Metal Sendikası Grev Kararı Aldı: Ford ve Türk Traktör Açıkladı
İşveren sendikası MESS ile yürütülen Grup Toplu İş Sözleşmesi sürecinde anlaşma sağlanamaması üzerine Türk Metal Sendikası grev kararı aldı.
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Türk Metal Sendikası ve Metal Sanayicileri İşverenleri Sendikası (MESS) arasında 26 Eylül 2023 günü başlayan ve 150 bin işçiyi ilgilendiren Grup Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri, 22 Kasım 2023 günü yapılan oturumda Türk Metal’in masadan kalkması üzerine kesilmiş ve taraflar uyuşmazlık tutanağını tutmuştu.
Türk Metal'den yapılan açıklamada anlaşma sağlanamayan maddeler içinde ücret ve sosyal haklar bulunduğu belirtilmişti.
"Türk Metal Sendikası, ülkemizin bir ekonomik darboğazdan geçtiğinin, artan enflasyon karşısında hayatın her geçen gün pahalandığının, başta ücretliler olmak üzere halkımızın geçim sıkıntısı yaşadığının bilincindedir."
Şirketler de grev kararı alındığını KAP'a bildirmeye başladı.
Ford Otosan da KAP'a aynı şekilde "Türk Metal Sendikası tarafından tüm işyerlerimiz için uygulama tarihi sonradan belirlenmek üzere Grev Kararı alındığı Şirketimize bildirilmiştir" bildirimini gönderdi.
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