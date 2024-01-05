Beyaz Yaka Derdine Yansın! Yüzde 60 Zammı Kabul Etmeyen Metal Sendikası İşçilerinin Eylemleri Sürüyor
Beyaz Yaka Derdine Yansın! Yüzde 60 Zammı Kabul Etmeyen Metal Sendikası İşçilerinin Eylemleri Sürüyor
Metal işçilerinin toplu sözleşme maratonu Eylül 2023 sonunda başlamıştı. 2 aylık müzakerelerin sonunda metalde toplu sözleşme masasında anlaşma çıkmamıştı. Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS), ücret zammı teklifini yüzde 60’a yükseltmesine rağmen, Türk-Metal Sendikası revize teklifi reddetti.
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140 bin metal işçisini kapsayan Türk Metal-MESS 2023-2025 dönemi grup toplu iş sözleşmesi müzakerelerinin ilk toplantısında 15 idari madde, sendikanın talep ettiği şekilde kabul edildi.
Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS), ücret zammı teklifini yüzde 60’a yükseltmesine rağmen, Türk-Metal Sendikası revize teklifi reddetti.
Özellikle otomotiv sanayiinin gelişmiş olduğu Bursa'daki büyük fabrikalarda örgütlü olan MESS işçilerinin eylemleri sürüyor. Yeni yıl zammında yüzde 60’ı az bulan işçiler eylemlere devam ediyor. Türk Metal, yüzde 119 zam talep etmişti.
Bursa'daki fabrikalarda çalışan işçiler, toplu iş sözleşmesinde önerilen zam oranını kabul etmeyerek eylem başlatmıştı.
Yeni yıl için önerilen yüzde 60'lık zammı da kabul etmeyen işçiler, Türk Metal Sendikası'nın yüzde 119'luk zam talebinin karşılanması için grev yapmaya devam ediyor.
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İşçilerin eylemleri sosyal medyada göze çarpıyor. Farklı fabrikalardan farklı zamanlarda eylem görüntüleri gelmeye devam ediyor.
İşçi ve işveren yüzde 119 oranındaki zam pazarlığı için görüşmeye devam ediyor.
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