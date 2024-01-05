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Beyaz Yaka Derdine Yansın! Yüzde 60 Zammı Kabul Etmeyen Metal Sendikası İşçilerinin Eylemleri Sürüyor

Beyaz Yaka Derdine Yansın! Yüzde 60 Zammı Kabul Etmeyen Metal Sendikası İşçilerinin Eylemleri Sürüyor

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
05.01.2024 - 11:32

Metal işçilerinin toplu sözleşme maratonu Eylül 2023 sonunda başlamıştı. 2 aylık müzakerelerin sonunda metalde toplu sözleşme masasında anlaşma çıkmamıştı. Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS), ücret zammı teklifini yüzde 60’a yükseltmesine rağmen, Türk-Metal Sendikası revize teklifi reddetti.

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140 bin metal işçisini kapsayan Türk Metal-MESS 2023-2025 dönemi grup toplu iş sözleşmesi müzakerelerinin ilk toplantısında 15 idari madde, sendikanın talep ettiği şekilde kabul edildi.

140 bin metal işçisini kapsayan Türk Metal-MESS 2023-2025 dönemi grup toplu iş sözleşmesi müzakerelerinin ilk toplantısında 15 idari madde, sendikanın talep ettiği şekilde kabul edildi.

Türk Metal ile MESS arasında yürütülen metal işkolu grup toplu sözleşmesinde, Metal Sanayii İşverenleri Sendikası (MESS) teklifini kabul etmeyen Türk Metal sendikası masadan kalktı. Toplu iş sözleşmesi uyuşmazlık uyuşmazlık tutanağı tutuldu. MESS ilk 6 ay için yüzde 35, diğer 6 aylık periyotlar için TÜFE oranında artış önerdi.

Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS), ücret zammı teklifini yüzde 60’a yükseltmesine rağmen, Türk-Metal Sendikası revize teklifi reddetti.

Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS), ücret zammı teklifini yüzde 60’a yükseltmesine rağmen, Türk-Metal Sendikası revize teklifi reddetti.

Ocak ayında da süren görüşmelerde Türk-Metal Sendikası, Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası'nın ücret zammı teklifini yüzde 60'a çıkarmasına rağmen revize teklifi reddetti. Türk-Metal Sendikası yaptığı açıklamada şu cümlelere yer verdi:

'Bildiğiniz üzere işveren sendikası MESS, uyuşmazlık tutanağı öncesi yürütülen müzakere sürecinde ilk teklif olarak, 1 Eylül 2023'ten geçerli olmak üzere saat ücretlerine ilk 6 ay için yüzde 35 zam teklif etmiş, yine 1 Eylül 2023'ten itibaren geçerli olmak üzere sosyal haklara ilk yıl için yüzde 65 zam teklifinde bulunmuştu. Arabulucu toplantısı sonrası gerçekleşen ilk toplantıda ise, 1 Eylül 2023'ten itibaren geçerli olarak ücretler için zam teklifini ilk 6 ay için yüzde 50'ye, sosyal haklar için yıllık zam teklifini ise yüzde 80'e çıkardığını tarafımıza iletmişti. MESS tarafından yapılan davet üzerine bugün MESS Merkez Ofisi’nde gerçekleşen toplantıda işveren tarafı 1 Eylül 2023'ten itibaren geçerli olmak üzere saat ücretlerine ilk 6 ay için en son yaptığı yüzde 50 zam teklifini yüzde 60'a, sosyal haklara ise geçerli olmak üzere ilk yıl için en son yaptığı yüzde 80'lik zam teklifini yüzde 85 çıkardığını belirtti.

Sonraki 6 aylar için ücretlere ilgili altı ayın enflasyonu oranında, sosyal haklara ise yıllık enflasyon oranında artış teklifini revize etti. Ayrıca MESS, sözleşmenin 3 yıllık olması, tamamlayıcı sağlık sigortası uygulamasının tamamen kaldırılması, ikramiyelerin ise gelinemeyen günler için kesilmesi başta olmak üzere, kazanılmış haklarımızı geriye götürecek tekliflerinin hepsini masada tutmaya devam etmiştir.

Heyetimiz gerek kazanılmış haklarımızı geriye götürmek isteyen işveren taleplerinin devam etmesini kabul etmeyerek, gerekse yapılan zam tekliflerinin yetersiz olduğunu ifade ederek, yapılan teklifi kabul etmemiş ve görüşmeyi sonlandırmıştır. Türk Metalli metal emekçileri başta olmak üzere, tüm kamuoyuna duyurulur.'

Özellikle otomotiv sanayiinin gelişmiş olduğu Bursa'daki büyük fabrikalarda örgütlü olan MESS işçilerinin eylemleri sürüyor. Yeni yıl zammında yüzde 60’ı az bulan işçiler eylemlere devam ediyor. Türk Metal, yüzde 119 zam talep etmişti.

Özellikle otomotiv sanayiinin gelişmiş olduğu Bursa'daki büyük fabrikalarda örgütlü olan MESS işçilerinin eylemleri sürüyor. Yeni yıl zammında yüzde 60’ı az bulan işçiler eylemlere devam ediyor. Türk Metal, yüzde 119 zam talep etmişti.

Bursa'daki fabrikalarda çalışan işçiler, toplu iş sözleşmesinde önerilen zam oranını kabul etmeyerek eylem başlatmıştı.

Bursa'daki fabrikalarda çalışan işçiler, toplu iş sözleşmesinde önerilen zam oranını kabul etmeyerek eylem başlatmıştı.
twitter.com

Yeni yıl için önerilen yüzde 60'lık zammı da kabul etmeyen işçiler, Türk Metal Sendikası'nın yüzde 119'luk zam talebinin karşılanması için grev yapmaya devam ediyor.

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İşçilerin eylemleri sosyal medyada göze çarpıyor. Farklı fabrikalardan farklı zamanlarda eylem görüntüleri gelmeye devam ediyor.

İşçi ve işveren yüzde 119 oranındaki zam pazarlığı için görüşmeye devam ediyor.

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