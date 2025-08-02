İngiltere’de Hastanelerdeki Hamilelik Sürecini Anlatan Türk Kullanıcı Sosyal Medyayı İkiye Böldü

TikTok'ta '@coolmumebs' isimli Türk kullanıcı İngiltere'de hastanelerdeki hamilelik sürecini anlattı. Kullanıcı İngiltere'de hamilelik sürecinde kadınların 9 ay boyunca yalnızca iki kez ultrasona gittiğini belirtti. Sosyal medya kullanıcıları İngiltere ve Türkiye'deki sistemi karşılaştırdı. X kullanıcıları yorumlarda ikiye bölündü.
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O videoyu buradan izleyebilirsiniz:
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İngiltere'de 9 ayda sadece 2 kez ultrasona giriliyor.
O yorumlardan bazıları şöyle oldu:
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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