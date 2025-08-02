İngiltere’de Hastanelerdeki Hamilelik Sürecini Anlatan Türk Kullanıcı Sosyal Medyayı İkiye Böldü

İngiltere'de yaşayan kullanıcı hamilelik sürecini TikTok'ta takipçileriyle paylaştı. Kullanıcı, 'İnglitere’de sadece 2 kez ultrasona giriyorsunuz. Tabi risk ve sorun yoksa. İlk 12. Haftada ikincisi 20. Haftada. Birçok kişi sadece 2 kez ultrasona gidildiğine ve bu süreçte hiç doktor görmediğime inanmadı. Burada süreci ebeler yönetiyor” dedi.

İngiltere’deki sağlık sistemi Türk kullanıcıları ikiye böldü.