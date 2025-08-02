onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
İngiltere’de Hastanelerdeki Hamilelik Sürecini Anlatan Türk Kullanıcı Sosyal Medyayı İkiye Böldü

İngiltere’de Hastanelerdeki Hamilelik Sürecini Anlatan Türk Kullanıcı Sosyal Medyayı İkiye Böldü

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
02.08.2025 - 16:56

İçerik Devam Ediyor

TikTok'ta '@coolmumebs' isimli Türk kullanıcı İngiltere'de hastanelerdeki hamilelik sürecini anlattı. Kullanıcı İngiltere'de hamilelik sürecinde kadınların 9 ay boyunca yalnızca iki kez ultrasona gittiğini belirtti. Sosyal medya kullanıcıları İngiltere ve Türkiye'deki sistemi karşılaştırdı. X kullanıcıları yorumlarda ikiye bölündü.

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

O videoyu buradan izleyebilirsiniz:

İngiltere'de 9 ayda sadece 2 kez ultrasona giriliyor.

İngiltere'de 9 ayda sadece 2 kez ultrasona giriliyor.

İngiltere'de yaşayan kullanıcı hamilelik sürecini TikTok'ta takipçileriyle paylaştı. Kullanıcı, 'İnglitere’de sadece 2 kez ultrasona giriyorsunuz. Tabi risk ve sorun yoksa. İlk 12. Haftada ikincisi 20. Haftada. Birçok kişi sadece 2 kez ultrasona gidildiğine ve bu süreçte hiç doktor görmediğime inanmadı. Burada süreci ebeler yönetiyor” dedi. 

İngiltere’deki sağlık sistemi Türk kullanıcıları ikiye böldü.

O yorumlardan bazıları şöyle oldu:

O yorumlardan bazıları şöyle oldu:

👇🏻

👇🏻

👇🏻

👇🏻
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇🏻

👇🏻

👇🏻

👇🏻

👇🏻

👇🏻

👇🏻

👇🏻

👇🏻

👇🏻
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇🏻

👇🏻

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın