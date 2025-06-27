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İndirim Günleri Başlıyor! 27 Haziran 4 Temmuz Haftasında A101 ve BİM Aktüel Ürünler Listesinde Ne Var?

etiket İndirim Günleri Başlıyor! 27 Haziran 4 Temmuz Haftasında A101 ve BİM Aktüel Ürünler Listesinde Ne Var?

Başak Nur Süner
Başak Nur Süner - Onedio Editörü
27.06.2025 - 17:53

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirleri A101 ve BİM'de aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. A101 ve Bim aktüel ürünler kataloğu Onedio'da! Birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 27 Haziran 4 Temmuz 2025 tarihleri arasında hangi indirimler var?

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.' 

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

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27 Haziran 2025 A101 Haftanın Yıldızları kataloğu Onedio'da! 

Lipton Yellow Label Siyah Çay 1 Kg 199 TL

Lipton Yellow Label Siyah Çay 1 Kg 199 TL
onedio.com

  • Nuh'un Ankara Makarnası 500 gr 22,50 TL

  • Yudum Ayçiçek Yağı 4,5 Litre 359,50 TL

  • Bal Küpü / Doğuş / Nar Toz Şeker 5 Kg 199,50 TL

  • Ovadan Baldo Pirinç 5 Kg 67,50 TL

  • Nestle Nequik Kakaolu Tahıl Gevreği 1 Kg 99 TL

  • Superfresh Pizza King Dondurulmuş Pizza 600 gr 109 TL

  • Fairy Bulaşık Deterjanı 2600 ml 179,90 TL

  • Fairy Bulaşık Deterjanı 650 ml 59,90 TL

  • Marc Çamaşır Makinesi Temizleyicisi 250 ml 60 TL

  • Finish Bulaşık Makinesi Temizleyicisi 250 ml 60 TL

  • Finish Bulaşık Makinesi Parlatıcısı 250 ml 60 TL

  • Finish Bulaşık Makinesi Tuzu 1,3 Kg 60 TL

  • Tursil Sıvı Çamaşır Deterjanı 2145 ml 114,50 TL

  • Vanish Kosla Leke Çıkarıcı 1 Litre 120 TL

Torku Süt 4x1 Litre 99,50 TL

Torku Süt 4x1 Litre 99,50 TL
onedio.com

  • Torku Tam Yağlı Tost Peyniri 1 Kg 235 TL

  • Bahçıvan Tam Yağlı Tost Peyniri 1 Kg 215 TL

  • İçim / Yörsan / Eker Yoğurt 5 Kg 169 TL

  • Pınar / Torku Yarım Yağlı Süt 1 Litre 37 TL

  • Torku Dilimli Burger Peyniri 200 gr 95 TL

  • Torku Ayran 2,5 Kg 77 TL

  • Sütaş Ayran 2,5 Litre 75 TL

  • Tarabya Tam Yağlı Dilimli Tost Peyniri 350 gr 89 TL

  • Torku / Kaanlar / Trakya Tam Yağlı Beyaz Peynir 1 Kg 189 TL

  • Torku Krempare Sürülebilir Taze Peynir 450 gr 99 TL

  • Pınar Beyaz Sürülebilir Taze Peynir 350 gr 80 TL

  • Torku Tam Yağlı Süzme Peynir 850 gr 152 TL

  • İçim Tam Yağlı Süzme Peynir 750 gr 132,50 TL

  • Pınar Aç Bitir Hindi Kokteyl Sosis 170 gr 42,50 TL

  • Pınar Lezzet Keyfi Hindi Salam 500 gr 62,50 TL

  • Pınar Aç Bitir Dilimli Hindi Salam 70 gr 24,50 TL

  • Baştacı Dana Döner 250 gr 119 TL

  • Şahin Dana Parmak Sucuk 320 gr 299 TL

  • Torku Kahveli Sütlü İçecek 230 ml 19,50 TL

10 TL ve üzeri alışverişlerde geçerli

10 TL ve üzeri alışverişlerde geçerli
onedio.com

  • Omo Toz Deterjan 3 Kg 119 TL 

  • Yumoş Uzman Konsantre Yumuşatıcı 1200 ml 99 TL 

  • Bref Power Aktiv Klozet Blok 3'lü 79 TL

Haftanın Yıldızları

Haftanın Yıldızları
onedio.com
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A101 +

A101 +
onedio.com

3 Temmuz 2025 A101 Aldın Aldın kataloğu Onedio'da! 

Toshiba 65" 4K Ultra HD Android Tv 23.999 TL

Toshiba 65" 4K Ultra HD Android Tv 23.999 TL
onedio.com

  • Onvo 55' Frameless Ultra HD UHD QLED Google Tv 16.799 TL

  • Toshiba 43' 4K UHD VIDAA Tv 11.999 TL

  • Philips 40' FHD Led Tv 12.999 TL

  • Onvo 40' FHD Frameless Android 13 Smart Led Tv 7.399 TL

Beyaz eşya

Beyaz eşya
onedio.com

Arzum Crust Mix Stand Mikser 4.399 TL

Arzum Crust Mix Stand Mikser 4.399 TL
onedio.com

  • Homend Mixfresh Smoothie Blender 1.399 TL

  • Pierre Cardin Akıllı Vücut Analiz Baskülü 599 TL

  • Sinbo El Mikseri 429 TL

  • Onvo Kişisel Bakım Seti 899 TL

  • Kiwi Endüstriyel Fan 1.499 TL

  • Kiwi Pervanesiz Kule Tipi Vantilatör 1.099 TL

  • Kiwi Soğuk Buharlı Masaüstü Fan 399 TL

  • Kiwi Endüstriyel Hava Soğutucu 1.999 TL

  • Arzum Dikey Süpürge 1.499 TL

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Mutfak eşyaları

Mutfak eşyaları
onedio.com

Gölgelikli Salıncak 2.890 TL

Gölgelikli Salıncak 2.890 TL
onedio.com

  • 4 Kişilik Dome Kamp Çadırı 1.899 TL

  • Tek Kişilik Şişme Yatak 749 TL

  • Plaj Şemsiyesi 599 TL

Tekstil ürünleri

Tekstil ürünleri
onedio.com

Volta VB4 Elektrikli Bisiklet 19.990 TL

Volta VB4 Elektrikli Bisiklet 19.990 TL
onedio.com

  • Volta VB1 Neo Katlanabilir Elektrikli Bisiklet 19.990 TL

  • Volta VB3 Elektrikli Bisiklet 19.990 TL

  • 26 Jant Tek Amortisörlü Bisiklet 4.190 TL

  • 12 Jant Bisiklet 1.490 TL

ReVolt RSX7 150CC Benzinli Motosiklet 109.990 TL

ReVolt RSX7 150CC Benzinli Motosiklet 109.990 TL
onedio.com

  • ReVolt RSX5 150CC Benzinli Motosiklet 64.990 TL

  • Vestel 11kWKablolu Elektrikli Araç Şarj İstasyonu 19.990 TL

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Müzik aletleri ve oyuncakalr

Müzik aletleri ve oyuncakalr
onedio.com

Hijyen ürünleri

Hijyen ürünleri
onedio.com

Atıştırmalık ürünler

Atıştırmalık ürünler
onedio.com

Gıda ürünleri

Gıda ürünleri
onedio.com

4 Temmuz 2025 BİM Aktüel İndirim Kataloğu Onedio'da! 

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Insta360 X3 Aksiyon Kamerası 14.500 TL

Insta360 X3 Aksiyon Kamerası 14.500 TL
onedio.com

  • LG 55' 4K Ultra HD Nanocell Tv 29.900 TL

  • TCL 43' Full HD Android Smart Led Tv 11.750 TL

  • Samsung Galaxy S21 FE Cep Telefonu 15.990 TL

  • Arzum Choppy Doğrayıcı 1.250 TL

  • Onvo Çay Makinesi 1.490 TL

  • Keysmart Personal Blender 1.490 TL

  • Keysmart Dikey Süpürge 1.590 TL

  • Sinek Öldürücü 279 TL

  • Masaüstü Sinek Öldürücü 399 TL

  • Şarjlı Sinek Öldürücü Raket 249 TL

  • Soğutucu Fan 590 TL

  • Heifer Saç Kurutma Makinesi 749 TL

  • Polosmart Kablosuz Kulaklık 499 TL

  • Blaupunkt Kablosuz Hoparlör 649 TL

  • Şarjlı Masaüstü Fan 349 TL

Ares Rattan Koltuk 799 TL

Ares Rattan Koltuk 799 TL
onedio.com

  • Lotus Koltuk 749 TL

  • Zeugma Rattan Masa 1.099 TL

  • Katlanır Sehpa 499 TL

  • Basamaklı Plastik Tabure 249 TL

  • Plastik Örgü Tabure 129 TL

  • Kirli Sepetli Çok Amaçlı Dolap 1.999 TL

  • Ekmeklikli Mutfak Dolabı 1.399 TL

Berlin Aşure Tenceresi 829 TL

Berlin Aşure Tenceresi 829 TL
onedio.com

  • Glass in love Cam Dondurma / Tatlı Kasesi 3'lü 109 TL

  • Glass in love Cam Kupa 6'lı 149 TL

  • Glass in love Cam Kupa 6'lı 149 TL

  • Glass in love Sedef Boncuklu Cam Kupa 2'li 189 TL

  • Glass in love Cam Saklama Kabı 19 TL

  • Chef's Pro Krep Tava 299 TL

  • Stoneware Servis Tabağı 129 TL

  • Stoneware Kase 99 TL

  • Stoneware Fırın Kabı 109 TL

  • Borcam Fırın Tepsisi 269 TL

  • Paşabahçe Breakfast Club Kavanoz 2'li 189 TL

  • Rakle Desenli Meşrubat Bardağı 49 TL

  • Metal Tepsili Çerezlilk Seti 119 TL

  • Metal Ekmeklik Çeşitleri 59 TL

  • Benante Yuvarlak Çerezlik 4'lü 159 TL

  • Decolove Cam Vazo  19 cm 189 TL

  • Decolove Cam Vazo  15 cm 149 TL

Ekomiks Otomatik Temizlik Seti 349 TL

Ekomiks Otomatik Temizlik Seti 349 TL
onedio.com

  • Parex Deterjan Hazneli Temizlik Seti 99 TL

  • 5 Katlı Tekerlekli Düzenleyici 189 TL

  • Çemberli Badya 59 TL

  • Çikolata Desenli Saklama Kabı 69 TL

  • Pasta / Börek Taşıma Kabı 129 TL

  • Çok Amaçlı Saplı Sepet 109 TL

  • Çizgili Gravürlü Kase 3 Litre 59 TL

  • Çizgili Gravürlü Kase 2 Litre 45 TL

  • Katlanır Süzgeç 39 TL

  • Makyaj Organizeri 75 TL

  • 2 Katlı Çekmeceli Düzenleyici 169 TL

  • 4 Katlı Silindir Makyaj Organizeri 75 TL

  • Kapaklı Fırça Düzenleyici 99 TL

  • Çilek Organizer 55 TL

  • Soyacak Çeşitleri 15 TL

  • Patates Dilimleyici 24 TL

  • Şekilli Buzluk Çeşitleri 59 TL

  • Ayarlanabilir Çekmece İçi Kaşıklık 79 TL

  • Tek Fiyat Fırça Çeşitleri 19 TL

Erkek Deniz Şortu 299 TL / 249 TL

Erkek Deniz Şortu 299 TL / 249 TL
onedio.com

  • Molinella Çift Kişilik Nevresim Seti 449 TL

  • Molinella Tek Kişilik Nevresim Seti 289 TL

  • Erkek Baskılı Deniz Şortu 299 TL

  • Plaj Hasırı 139 TL

  • Dagi Kadın / Erkek Şort Takım 449 TL

  • Molinella Tek Kişilik Lastikli Çarşaf 129 TL

  • Molinella Çift Kişilik Lastikli Çarşaf 169 TL

  • Kadın Terlik 119 TL

  • Sandalet 119 TL

  • Çocuk Aksesuarlı Sandalet 119 TL

  • Kadın Terlik 169 TL

  • Yüz Havlusu 85 TL

  • El Havlusu 39 TL

  • Plaj Havlusu 119 TL

  • Jakarlı Peştamal 179 TL

  • Hasır Şapka ve Çanta Set 189 TL

  • Çocuk Hasır Şapka 79 TL

  • Kadın Hasır Şapka 129 TL

  • Çocuk Kulaklı Şapka 149 TL

  • North Pasific Pipetli Termos 900 ml 549 TL

  • Rookie Işıklı Scooter 699 TL

  • Siyah Ledli Dekoratif Büyük Ev 179 TL

  • Siyah Ledli Dekoratif Konik Ev 199 TL

  • Siyah Mini Dekoratif Mumluk EV 279 TL

  • Figürlü Mumluk 179 TL

  • Figürlü Masa Lambası 329 TL

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Pipetli Termos 549 TL

Pipetli Termos 549 TL
onedio.com

ŞOK 28 Haziran - 5 Temmuz 2025 Aktüel Ürünler Kataloğu Onedio'da!

Pilsan Champion Akülü Uzaktan Kumandalı Araba 7.990 TL,

Pilsan Champion Akülü Uzaktan Kumandalı Araba 7.990 TL,
onedio.com

  • Singer M3405 Dikiş Makinesi 5.990 TL, 

  • Gokidy Pompalı Balonlu Araba 399 TL, 

  • 25'li Su Bombası Balon 14,95 TL, 

  • Sünger Top Atıcı 129 TL,

  • Eva Hayvan Figürlü Su Atıcı 100 TL,

  • Uzaktan Kumandalı Yarış Arabası 399 TL, 

  • Sürtmeli Graffiti Motosiklet 119 TL, 

  • Su Halka Oyunu 75 TL, 

  • Eva Su Atıcı 75 TL,

  • Pvc Futbol Topu 75 TL,

  • Çıkartmalı Etkinlik Kitapları 54,95 TL, 

  • 50'li Pilsan Plastik Top 100 TL, 

  • Enchantimals Küçük Kardeşler,

  • Hayvan Arkadaşları 249 TL, 

  • Lisanslı 4in1 Puzzle 75 TL,

  • Hot Wheels Taşıyıcı Şehir Seti 349 TL,

  • Kadın Şortlu Pijama Takımı 299 TL, 

  • Erkek Ham Bez Tek Alt 239 TL,

  • Kadın Krinkıl Şort 139 TL, 

  • Kadın Desenli Viskon Şort 139 TL, 

  • Kadın / Erkek Çift Toka Nubuk Terlik 179 TL, 

  • Erkek Terlik 129 TL,

  • Kadın / Erkek Terlik 100 TL

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Başak Nur Süner
Başak Nur Süner
Onedio Editörü
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