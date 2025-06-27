BİM'e X3 Aksiyon Kamerası Geliyor! 4 Temmuz Haziran 2025 BİM Aktüel Ürünler İndirim Kataloğu
4 Temmuz 2025 BİM Aktüel İndirim Kataloğu Onedio'da!
Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden BİM aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. BİM aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel BİM broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım BİM katalog bu hafta bizleri neler bekliyor. BİM kataloğunda bu hafta hangi ürünler satışa çıkacak? Gelin birlikte bakalım.
BİM Aktüel indirim fırsatlarını buradan inceleyebilirsiniz.👇
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“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”
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Insta360 X3 Aksiyon Kamerası 14.500 TL
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Ares Rattan Koltuk 799 TL
Berlin Aşure Tenceresi 829 TL
Ekomiks Otomatik Temizlik Seti 349 TL
Erkek Deniz Şortu 299 TL / 249 TL
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Pipetli Termos 549 TL
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