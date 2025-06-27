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BİM'e X3 Aksiyon Kamerası Geliyor! 4 Temmuz Haziran 2025 BİM Aktüel Ürünler İndirim Kataloğu

etiket BİM'e X3 Aksiyon Kamerası Geliyor! 4 Temmuz Haziran 2025 BİM Aktüel Ürünler İndirim Kataloğu

Başak Nur Süner
Başak Nur Süner - Onedio Editörü
27.06.2025 - 17:16

4 Temmuz 2025 BİM Aktüel İndirim Kataloğu Onedio'da! 

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden BİM aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. BİM aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel BİM broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım BİM katalog bu hafta bizleri neler bekliyor. BİM kataloğunda bu hafta hangi ürünler satışa çıkacak? Gelin birlikte bakalım.

BİM Aktüel indirim fırsatlarını buradan inceleyebilirsiniz.👇

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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Insta360 X3 Aksiyon Kamerası 14.500 TL

Insta360 X3 Aksiyon Kamerası 14.500 TL

  • LG 55' 4K Ultra HD Nanocell Tv 29.900 TL

  • TCL 43' Full HD Android Smart Led Tv 11.750 TL

  • Samsung Galaxy S21 FE Cep Telefonu 15.990 TL

  • Arzum Choppy Doğrayıcı 1.250 TL

  • Onvo Çay Makinesi 1.490 TL

  • Keysmart Personal Blender 1.490 TL

  • Keysmart Dikey Süpürge 1.590 TL

  • Sinek Öldürücü 279 TL

  • Masaüstü Sinek Öldürücü 399 TL

  • Şarjlı Sinek Öldürücü Raket 249 TL

  • Soğutucu Fan 590 TL

  • Heifer Saç Kurutma Makinesi 749 TL

  • Polosmart Kablosuz Kulaklık 499 TL

  • Blaupunkt Kablosuz Hoparlör 649 TL

  • Şarjlı Masaüstü Fan 349 TL

Ares Rattan Koltuk 799 TL

Ares Rattan Koltuk 799 TL

  • Lotus Koltuk 749 TL

  • Zeugma Rattan Masa 1.099 TL

  • Katlanır Sehpa 499 TL

  • Basamaklı Plastik Tabure 249 TL

  • Plastik Örgü Tabure 129 TL

  • Kirli Sepetli Çok Amaçlı Dolap 1.999 TL

  • Ekmeklikli Mutfak Dolabı 1.399 TL

Berlin Aşure Tenceresi 829 TL

Berlin Aşure Tenceresi 829 TL

  • Glass in love Cam Dondurma / Tatlı Kasesi 3'lü 109 TL

  • Glass in love Cam Kupa 6'lı 149 TL

  • Glass in love Cam Kupa 6'lı 149 TL

  • Glass in love Sedef Boncuklu Cam Kupa 2'li 189 TL

  • Glass in love Cam Saklama Kabı 19 TL

  • Chef's Pro Krep Tava 299 TL

  • Stoneware Servis Tabağı 129 TL

  • Stoneware Kase 99 TL

  • Stoneware Fırın Kabı 109 TL

  • Borcam Fırın Tepsisi 269 TL

  • Paşabahçe Breakfast Club Kavanoz 2'li 189 TL

  • Rakle Desenli Meşrubat Bardağı 49 TL

  • Metal Tepsili Çerezlilk Seti 119 TL

  • Metal Ekmeklik Çeşitleri 59 TL

  • Benante Yuvarlak Çerezlik 4'lü 159 TL

  • Decolove Cam Vazo  19 cm 189 TL

  • Decolove Cam Vazo  15 cm 149 TL

Ekomiks Otomatik Temizlik Seti 349 TL

Ekomiks Otomatik Temizlik Seti 349 TL

  • Parex Deterjan Hazneli Temizlik Seti 99 TL

  • 5 Katlı Tekerlekli Düzenleyici 189 TL

  • Çemberli Badya 59 TL

  • Çikolata Desenli Saklama Kabı 69 TL

  • Pasta / Börek Taşıma Kabı 129 TL

  • Çok Amaçlı Saplı Sepet 109 TL

  • Çizgili Gravürlü Kase 3 Litre 59 TL

  • Çizgili Gravürlü Kase 2 Litre 45 TL

  • Katlanır Süzgeç 39 TL

  • Makyaj Organizeri 75 TL

  • 2 Katlı Çekmeceli Düzenleyici 169 TL

  • 4 Katlı Silindir Makyaj Organizeri 75 TL

  • Kapaklı Fırça Düzenleyici 99 TL

  • Çilek Organizer 55 TL

  • Soyacak Çeşitleri 15 TL

  • Patates Dilimleyici 24 TL

  • Şekilli Buzluk Çeşitleri 59 TL

  • Ayarlanabilir Çekmece İçi Kaşıklık 79 TL

  • Tek Fiyat Fırça Çeşitleri 19 TL

Erkek Deniz Şortu 299 TL / 249 TL

Erkek Deniz Şortu 299 TL / 249 TL

  • Molinella Çift Kişilik Nevresim Seti 449 TL

  • Molinella Tek Kişilik Nevresim Seti 289 TL

  • Erkek Baskılı Deniz Şortu 299 TL

  • Plaj Hasırı 139 TL

  • Dagi Kadın / Erkek Şort Takım 449 TL

  • Molinella Tek Kişilik Lastikli Çarşaf 129 TL

  • Molinella Çift Kişilik Lastikli Çarşaf 169 TL

  • Kadın Terlik 119 TL

  • Sandalet 119 TL

  • Çocuk Aksesuarlı Sandalet 119 TL

  • Kadın Terlik 169 TL

  • Yüz Havlusu 85 TL

  • El Havlusu 39 TL

  • Plaj Havlusu 119 TL

  • Jakarlı Peştamal 179 TL

  • Hasır Şapka ve Çanta Set 189 TL

  • Çocuk Hasır Şapka 79 TL

  • Kadın Hasır Şapka 129 TL

  • Çocuk Kulaklı Şapka 149 TL

  • North Pasific Pipetli Termos 900 ml 549 TL

  • Rookie Işıklı Scooter 699 TL

  • Siyah Ledli Dekoratif Büyük Ev 179 TL

  • Siyah Ledli Dekoratif Konik Ev 199 TL

  • Siyah Mini Dekoratif Mumluk EV 279 TL

  • Figürlü Mumluk 179 TL

  • Figürlü Masa Lambası 329 TL

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Pipetli Termos 549 TL

Pipetli Termos 549 TL

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Başak Nur Süner
Başak Nur Süner
Onedio Editörü
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