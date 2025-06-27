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BİM'e Loreal Güneş Koruyucu Yüz Kremi Geliyor! 1 Temmuz 2025 BİM Aktüel Haftanın Önerileri Kataloğu

etiket BİM'e Loreal Güneş Koruyucu Yüz Kremi Geliyor! 1 Temmuz 2025 BİM Aktüel Haftanın Önerileri Kataloğu

Başak Nur Süner
Başak Nur Süner - Onedio Editörü
27.06.2025 - 12:38

1 Temmuz ile 8 Temmuz 2025  BİM Aktüel İndirim Kataloğu Onedio'da! 

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden BİM aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. BİM aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel BİM broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım BİM katalog bu hafta bizleri neler bekliyor. BİM kataloğunda bu hafta hangi ürünler satışa çıkacak? Gelin birlikte bakalım.

BİM Aktüel indirim fırsatlarını buradan inceleyebilirsiniz.👇

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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Aknaz Yarım Yağlı Tost Peyniri 1500 gr 279,50 TL

Aknaz Yarım Yağlı Tost Peyniri 1500 gr 279,50 TL

  • Beşler Dana Kangal Sucuk 500 gr 199 TL

  • Aytaç Piliç Sucuk 450 gr 79 TL

  • Şenpiliç Piliç Çıtır Lokum Bonfile 400 gr 85 TL

  • Banvit Piliç Kokteyl Sosis 1000 gr 87,50 TL

  • Pınar Açık Büfe Hindi Salam 50 gr 9,75 TL

  • Maret Dana Macar Salam 50 gr 19,50 TL

  • Ramiz Dana Sucuk Köfte 500 gr 299 TL

  • Kuşadası Olgunlaştırılmış Klasik İnek Peyniri 2x150 gr 99,50 TL

  • Taraklı Yarım Yağlı Eritme Peynir 1000 gr 237,50 TL

  • Cebeci Tam Yağlı Taze Kaşar Peyniri 1000 gr 269 TL

  • Aknaz Yarım Yağlı Dilimli Tost Peyniri 1000 gr 197,50 TL

  • Peysan Tam Yağlı Tava Peyniri 600 gr 99,50 TL

  • Teksüt Labne 3x180 gr 89 TL

  • Aknaz Lor Peyniri 1 Kg 59,50 TL

  • Danone %20 Yağlı Bitkisel Krema 200 ml 17,50 TL

  • Dost %1,2 Yağlı Ayran 2 Litre 49,50 TL

  • İçim %0,5 Yağlı Süt 1 Litre 24,75 TL

  • Dost Yarım Yağlı Yoğurt 5 Kg 159,50 TL

  • Sek %3 Yağlı Yoğurt 3 Kg 119 TL

  • Danissimo Orman Meyveli Yoğurt 125 ml 24,50 TL

  • Activia Probiyotik Shake Çeşitleri 200 ml 29,50 TL

  • Altınkılıç Ballı Muzlu Kefir 250 ml 24,50 TL

  • Altınkılıç Orman Meyveli Kefir 1 Litre 59,50 TL

  • Sek Naneli Ayran 300 ml 11,50 TL

  • Aynes Kidy Süt Çeşitleri 180 ml 7,90 TL

  • Minikon Vanilya 30 ml 5 TL

Frappe Soğuk Kahve Çeşitleri 250 ml 32,50 TL

Frappe Soğuk Kahve Çeşitleri 250 ml 32,50 TL

  • Nutella Kakaolu Fındık Kreması 1 Kg 279 TL

  • Ülker All Star Mini Çikolatalı Bar Çeşitleri 226 gr 99 TL

  • Nutbari Kakaolu Fındık Kreması&Grissini 3x32 gr 21,50 TL

  • Limy Aromalı İçecek Çeşitleri 3 Litre 39,50 TL

  • Dimes Portakallı İçecek 1 Litre 39,50 TL

  • Avşar Karamel&Şekerleme Aromalı Maden Suyu 6x200 ml 52,50 TL

  • Performans Enerji İçeceği Karpuz&Çilek Aromalı 500 ml 27,50 TL

  • Keyifçe Kavrulmuş Badem 300 gr 149 TL

  • Fellas Kuruyemiş Bar Kırmızı Meyveli 74,50 TL

  • Potamya Baklagil Cipsi 29,50 TL

  • Ülker Halley Mini Lokmalık 10x10,3 gr 34 TL

  • Eti Burçak Tahıl Patlaklı Kakaolu Bisküvi 3x117 gr 55 TL

  • Torku Orman Meyveli Tam Buğday Bisküvi 3x84 gr 59 TL

  • Patito Patates Cipsi Acı Biber & Limon Aromalı 27,50 TL

  • Biscolata Mood Orman Meyveli Bisküvi 125 gr 42 TL

  • Burçak Kurabiye Yulaflı Fındıklı 198 gr 45 TL

  • Oslo Vanilya Aromalı Gofret 900 gr 79 TL

  • Eti Gong Mısır Patlağı 68 gr 22,50 TL

  • Eti Cin Çilek Soslu Lokmalık Bisküvi 3x114 gr 49 TL

  • Ülker 8kek Orman Meyveli Mini Kek 162 gr 37,50 TL

  • Bebeto Yumuşak Şeker Çilek ve Limon Aromalı 400 gr 59 TL

  • Ülker Oneo Meyve Dolgulu Şekersiz Sakız 76 gr 59 TL

  • Cosby Maxi Oyuncaklı Draje 5 gr 45 TL

Molfix Bebek Bezi 325 TL

Molfix Bebek Bezi 325 TL

  • Ritmo Tuvalet Kağıdı 179 TL

  • Ritmo Kağıt Havlu 119 TL

  • Omo Toz Deterjan Beyazlar ve Renkliler 9 kg 395 TL

  • Rinso Sıvı Çamaşır Deterjanı Argan Özü 5 Litre 179 TL

  • Peros Çamaşır Yumuşatıcısı 139 TL

  • Peros Konsantre Çamaşır Yumuşatıcısı 960 ml 69 TL

  • Fax Sıvı Sabun 1500 ml 42,50 TL

  • Pafilya Yüzey Temizlik Havlusu + Mop 40'lı 129 TL

  • Güldal Çamaşır Suyu Klasik 4 Litre 66,50 TL

  • Hypo Köpük Çamaşır Suyu 750 ml 42,50 TL

  • Duru İlk Hasat Katı Sabun Zeytinyağlı 4x150 gr 69 TL

  • Signal White Now Diş Macunu + Fırça 50 ml 75 TL

  • Nivea Deodorant 200 ml 109 TL

  • Kotex Hijyenik Ped 65 TL

  • Kotex Günlük Hijyenik Ped Parfümsüz 59 TL

  • Ecco Yeşil Dünya Kraft Havlu Peçete 29,50 TL

  • Loreal Paris Güneş Koruyucu Yüz Kremi 50 ml 350 TL

  • We Mara Renkli Güneş Koruyucu Yüz Kremi 50 Spf 245 TL

  • We Mara Güneş Koruyucu Makyaj Bazı 50 Spf 229 TL

  • Kuromi Islak Mendil Mini Kutulu 30’lu 35 TL

  • Casilli Kadın Lazer Kesim Bato Kutulu Slip 3’lü 245 TL

  • Casilli Kadın Slip 3'lü 215 TL

  • And Kadın-Erkek-Çocuk Çorap 5'li 49 TL

  • Toz Ruşur Taşı 50 gr 79 TL

  • Naturalove Figürlü Katlanabilir Aynalı Tarak 59 TL

  • İçim Tereyağı 750 gr 279 TL

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Başak Nur Süner
Başak Nur Süner
Onedio Editörü
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