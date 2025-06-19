Günün Fırsatı: İkonik Modellerden Adidas Samba Ayakkabı İndirimde!

Adidas Samba, son dönemlerde kombinlerin ayrılmaz bir parçası haline geldi. İlk olarak kapalı alan futbol antrenmanları için düşünülen bu spor ayakkabı modeli, futbol sahalarının dışına çıkarak günlük hayatta da tercih edilen bir ayakkabı modeli oldu. Şimdi günün fırsatları arasında yer alan Adidas Samba, indirimli fiyatıyla aşağıda sizi bekliyor!

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