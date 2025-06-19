onedio
article/comments
article/share
Haberler
Vitrin
Giyim
Günün Fırsatı: İkonik Modellerden Adidas Samba Ayakkabı İndirimde!

etiket Günün Fırsatı: İkonik Modellerden Adidas Samba Ayakkabı İndirimde!

Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü - Onedio Editörü
19.06.2025 - 11:42

Adidas Samba, son dönemlerde kombinlerin ayrılmaz bir parçası haline geldi. İlk olarak kapalı alan futbol antrenmanları için düşünülen bu spor ayakkabı modeli, futbol sahalarının dışına çıkarak günlük hayatta da tercih edilen bir ayakkabı modeli oldu. Şimdi günün fırsatları arasında yer alan Adidas Samba, indirimli fiyatıyla aşağıda sizi bekliyor!

Bu içerik 19.06.2025 tarihinde oluşturulmuştur. Bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Adidas'ın ikonik modellerinden biri olan Samba, yeşil sahalardan sokak stilinde zamansız bir ikon haline geldi.

Adidas'ın ikonik modellerinden biri olan Samba, yeşil sahalardan sokak stilinde zamansız bir ikon haline geldi.

Her sezonun vazgeçilmez parçalarından biri olan Samba modeli, yumuşak deri üst yüzeyi ve rahatlığı ile öne çıkıyor.

Her sezonun vazgeçilmez parçalarından biri olan Samba modeli, yumuşak deri üst yüzeyi ve rahatlığı ile öne çıkıyor.

Her kombinde rahatlıkla kullanabileceğiniz bir model.

Her kombinde rahatlıkla kullanabileceğiniz bir model.

Siz de bu ikonik modele sahip olmak isterseniz, Adidas Samba OG Ayakkabı indirimli fiyatıyla burada sizi bekliyor.

Adidas Marka Haftası'na özel indirimler de burada.

Günün fırsatlarında yer alan ürünlere buradan göz atmayı unutmayın.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü
Onedio Editörü
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın