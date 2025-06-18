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Bugün İndirimde Neler Var? Karaca Çaysever'den Nike Spor Ayakkabılara 18 Haziran 2025 Günün Fırsatları

etiket Bugün İndirimde Neler Var? Karaca Çaysever'den Nike Spor Ayakkabılara 18 Haziran 2025 Günün Fırsatları

Sena YİĞİT
Sena YİĞİT - Onedio Üyesi
18.06.2025 - 15:47

Trendyol'da gördüğünüz o göz alıcı indirimli ürünler, Hepsiburada'nın kaçırılmaması gereken kampanyaları ve Amazon'un birbirinden cazip fırsatları... 18 Haziran 2025 tarihinde indirimli ürünler arasında neler mi var? Karaca'nın şık ve kullanışlı Çaysever'inden, Nike'ın konfor ve kaliteyi bir arada sunan spor ayakkabılarına kadar pek çok ürün sizleri bekliyor.  Bu fırsatları kaçırmayın, alışverişin tadını çıkarın!

Bu içerik 18.06.2025 tarihinde oluşturulmuş, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. Stok durumuna göre fiyatlar değişiklik gösterebilir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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ASUS ProArt PA278QV 27' 2K IPS Monitör

2. Yaz sıcağında serinlemek isteyenler, Amazon’da indirimde olan Levoit 25 dB akıllı kule fanına bayılacaksınız!

2. Yaz sıcağında serinlemek isteyenler, Amazon’da indirimde olan Levoit 25 dB akıllı kule fanına bayılacaksınız!

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Levoit 25 dB Çok Sessiz Akıllı Kule Fanı

3. Çay keyfinizi zirveye taşıyacak Karaca Çaysever Robotea Pro Connect, Amazon’da bugün indirimde!

3. Çay keyfinizi zirveye taşıyacak Karaca Çaysever Robotea Pro Connect, Amazon’da bugün indirimde!

4’ü 1 arada özelliğiyle çay demleme, su ısıtma, bitki çayı yapma ve sıcak tutma gibi işlevleriyle sizi büyüleyecek. Şık rosegold tasarımı ve akıllı bağlantı özellikleriyle mutfağınıza modern bir dokunuş katıyor. Çay tutkunları, bu fırsatı kaçırmadan sepetinize ekleyin!

Karaca Çaysever Robotea Pro Connect 4’ü 1 Arada Çay Makinesi Rosegold

4. Seyahatlerinizde tarzınızla fark yaratmak için Amazon’da indirimde olan Mçs üçlü valiz setine göz atın!

4. Seyahatlerinizde tarzınızla fark yaratmak için Amazon’da indirimde olan Mçs üçlü valiz setine göz atın!

Dayanıklı polipropilen malzemesi ve şık kemik şampanya rengiyle hem sağlam hem de göz alıcı. Farklı boyutlarıyla her türlü yolculuğunuzda size eşlik edecek bu set, 360 derece dönebilen tekerlekleriyle kullanım kolaylığı sunuyor. İndirimi yakalayıp valizlerinizi yenilemek için tam zamanı!

Mçs Üçlü Polipropilen Valiz Seti V374 Kemik Şampanya

5. Hepsiburada’da indirimde olan Nike Dunk Low Erkek Siyah Beyaz Günlük Ayakkabı ile tarzınızı konforla buluşturun!

5. Hepsiburada’da indirimde olan Nike Dunk Low Erkek Siyah Beyaz Günlük Ayakkabı ile tarzınızı konforla buluşturun!

İkonik siyah-beyaz tasarımı, hem spor hem günlük kombinlerinizde şıklığınızı tamamlıyor. Dayanıklı deri malzemesi ve yastıklama sistemiyle her adımda rahatlık sunan bu sneaker’ı indirimdeyken kaçırmayın

Nike Dunk Low Erkek Siyah Beyaz Günlük Ayakkabı

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6. Disney ve Pixar hayranları, Hepsiburada’da indirimde olan LEGO® “Yukarı Bak” Evi 43217 setine bayılacaksınız!

6. Disney ve Pixar hayranları, Hepsiburada’da indirimde olan LEGO® “Yukarı Bak” Evi 43217 setine bayılacaksınız!

598 parçalık bu yaratıcı yapım seti, filmden ilham alan detaylarıyla hem çocukları hem yetişkinleri büyülüyor. Carl, Russell ve Dug figürleriyle macera dolu anlar yaratmak için bu fırsatı değerlendirin

LEGO® │ Disney “Yukarı Bak” Evi 43217 - 9 Yaş & Üzeri

7. Hepsiburada’da indirimde olan Yoyko Quantum Kabin Boy Bebek Arabası, pratikliği ve şıklığıyla anne-babaların favorisi!

7. Hepsiburada’da indirimde olan Yoyko Quantum Kabin Boy Bebek Arabası, pratikliği ve şıklığıyla anne-babaların favorisi!

Tek elle katlanabilen hafif alüminyum tasarımı ve UV korumalı tentesiyle bebeğinizin konforu garanti altında. Kabin boyuyla uçak yolculuklarında bile yanınızda, bu gri silver modeli indirimde kapın

Yoyko Quantum Kabin Boy Tek Elle Kolay Katlanır Pratik Bebek Arabası Gri Silver

8. Mutfakta harikalar yaratmak isteyenler, Hepsiburada’da indirimde olan Karaca Bake Compact 19’u 1 arada makineye göz atın!

8. Mutfakta harikalar yaratmak isteyenler, Hepsiburada’da indirimde olan Karaca Bake Compact 19’u 1 arada makineye göz atın!

Ekmek, yoğurt, reçel ve hamur yoğurma gibi 19 farklı fonksiyonuyla sofralarınıza lezzet katıyor. Şık inox tasarımı ve pratik kullanımıyla bu makineyi indirimdeyken alın, mutfakta zaman kazanın.

Karaca Bake Compact 19 In 1 Çok Fonksiyonlu Reçel, Yoğurt, Hamur Yoğurma ve Ekmek Yapma Makinesi Inox

9. Cildinizi şımartmak için BibimCos duş filtreleri tam size göre!

9. Cildinizi şımartmak için BibimCos duş filtreleri tam size göre!

Trendyol’a özel %50’ye varan indirim ve sepette ekstra %10 avantajla duş keyfinizi arşa çıkarın. Temiz, ferah ve sağlıklı bir cilt için bu fırsatı kaçırmayın!

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10. Mjcare’in cilt dostu ürünlerinde Trendyol’a özel %45’e varan indirimler başladı!

10. Mjcare’in cilt dostu ürünlerinde Trendyol’a özel %45’e varan indirimler başladı!

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Mjcare Nose Patch Siyah Nokta Ve Gözenek Için Temizleyici Burun Bandı 10'lu

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11. L’Oreal Paris ve Garnier’nin en sevilen ürünlerinden oluşan setler Trendyol’da özel indirimlerle sizi bekliyor!

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Sena YİĞİT
Sena YİĞİT
Onedio Üyesi
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