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30'lu Yaşlarınızdaysanız ve Hala Makyaj Yapmayı Bilmiyorsanız Size Yardımcı Olacak Ürünler Serisi 8

etiket 30'lu Yaşlarınızdaysanız ve Hala Makyaj Yapmayı Bilmiyorsanız Size Yardımcı Olacak Ürünler Serisi 8

Derya Akalan
Derya Akalan - Onedio Üyesi
18.06.2025 - 11:50

30 yaşına gelmiş olabilirsin ama makyaj çantası hâlâ lise yıllarından kalma bir rimel ve rujdan mı ibaret? Eğer sen de “Artık bir ucundan makyaj öğrensem mi acaba?” diye düşünüyorsan, bu seride “ama ben beceremem” bahanesini rafa kaldırıyoruz çünkü seni yormayan, tek hamlede fark yaratan, “bu kadarcık mıydı yani?” dedirten ürünlerle tanıştırıyoruz. Sıfırdan başlasan bile sorun değil, çünkü kullanımı kolay, adım adım seni ustalaştıracak ürünleri bir araya getirdik. Hazırsan fırçaları eline al, güzellik yolculuğuna bir sayfa daha ekliyoruz!

30'lu yaşlar makyaj rehberi serimize 8. içerikle devam ediyoruz. Hazırsan başlıyoruz.

Bu içerik 18.06.2025 tarihinde oluşturulmuş, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. Stok durumuna göre fiyatlar değişiklik gösterebilir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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Maybelline New York Lash Sensational Sky High Cosmic Black Maskara

Maybelline New York Lash Sensational Sky High Cosmic Black Maskara

Esnek fırçası sayesinde en mini minnacık kirpiklere bile ulaşıyor, uzatıyor, tek tek ayırıyor ve “takma mı bu?” dedirten bir hacim veriyor. Hem siyah, hem uzun, hem çarpıcı… Daha ne olsun?

Maybelline New York Lash Sensational Sky High Cosmic Black Maskara

Sinoz No:16 Işıltı Verici Mucizevi Stick

Sinoz No:16 Işıltı Verici Mucizevi Stick

Hem pratik hem etkili; yanaklarına, burun köprüne ya da göz pınarlarına dokunduruyorsun, anında doğal bir ışıltı yakalıyorsun. Makyajın yıldızı olmak isteyenlerin favorisi olmaya aday!

Sinoz No:16 Işıltı Verici Mucizevi Stick

Maybelline New York Instant Anti Age Eraser Kapatıcı 00 Ivory

Maybelline New York Instant Anti Age Eraser Kapatıcı 00 Ivory

Sünger başlığı sayesinde kolay uygulama, hafif yapısıyla kusursuz kapatıcılık sunuyor. Hem kapatıyor hem cilde canlılık katıyor. 'Bugün çok iyi görünüyorsun!' cümlesinin gizli kahramanı tam burada :)

Maybelline New York Instant Anti Age Eraser Kapatıcı 00 Ivory

Maybelline New York Lifter Gloss Nemlendirici Dudak Parlatıcısı 25 Taffy

Maybelline New York Lifter Gloss Nemlendirici Dudak Parlatıcısı 25 Taffy

Hyaluronik asit içeriğiyle dudaklarını nemlendirirken, yapış yapış olmayan yapısıyla gün boyu konfor sağlıyor. İster tek başına kullan ister rujunun üstüne sana kalmış. Sadece bir dokunuşla bambaşka bir hava katmak isteyenlerin favorisi.

Maybelline New York Lifter Gloss Nemlendirici Dudak Parlatıcısı 25 Taffy

Cream Co. Glow Tint 504 Soft Mocha

Cream Co. Glow Tint 504 Soft Mocha

Hem nemlendiriyor, hem hafif renk veriyor, hem de o sağlıklı parlaklığı anında sağlıyor. Makyaj yapmayı yeni öğrenenler için tam bir kurtarıcı; sürüyorsun, dağıtıyorsun, ışıltına ışıltı katıyorsun!

Cream Co. Glow Tint 504 Soft Mocha

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MISSHA M Perfect Cover BB Krem No.21

MISSHA M Perfect Cover BB Krem No.21

SPF42 korumasıyla güneşi unutturuyor, incecik yapısıyla yokmuş gibi ama aynaya bakınca “Vay be!” dedirtiyor. Hem makyaja yeni başlayanlar hem de zamandan kazanmak isteyenler için tam bir joker!

MISSHA M Perfect Cover BB Krem No.21

NYX PROFESSIONAL MAKEUP Jumbo Lash! Vegan Takma Kirpikler

NYX PROFESSIONAL MAKEUP Jumbo Lash! Vegan Takma Kirpikler

Hafifliğiyle neredeyse kendi kirpiğin gibi hissettirirken, etkisiyle gözlerin başrolü kapıyor.12 saate kadar konforlu kullanım, kolay takıp çıkarma, tekrar tekrar kullanabilme özelliğiyle makyajında fark yaratmak isteyenlerin yeni favorisi!

NYX PROFESSIONAL MAKEUP Jumbo Lash! Vegan Takma Kirpikler

Note Ultra Rich Color Göz Kalemi 07 Iceberg

Note Ultra Rich Color Göz Kalemi 07 Iceberg

Gümüş tonuyla bakışlarına anında canlılık ve ışıltı katıyor. Yumuşacık sürümü sayesinde göz kapağında kayar gibi ilerliyor, gece makyajlarının gizli kahramanı oluyor. Metalik sevenlerin favorisi olmaya aday bu kalemle, makyaj rutinin bambaşka bir seviyeye çıkıyor!

Note Ultra Rich Color Göz Kalemi 07 Iceberg

L'ORÉAL PARIS Lumi Glotion Aydınlatıcı Losyon

L'ORÉAL PARIS Lumi Glotion Aydınlatıcı Losyon

Cildine filtre kullanmadan o meşhur ışıltılı sağlıklı görünümü kazandırıyor. İster makyaj altına baz gibi kullanabilirsin, ister tek başına sürebilirsin ya da fondötenle karıştırabilirsin, nasıl istersen!

L'ORÉAL PARIS Lumi Glotion Aydınlatıcı Losyon

L'Oréal Paris Le Shadow Stick Göz Farı

L'Oréal Paris Le Shadow Stick Göz Farı

Rengini tek hamlede veriyor, göz kapağında kayar gibi dağılıyor ve gün boyu bozulmadan kalıyor. Far fırçası mı? Karıştırma tekniği mi? Bu stick her şeyi tek başına hallediyor.

L'Oréal Paris Le Shadow Stick Göz Farı

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L'ORÉAL PARIS Perfect Slim by Superliner

L'ORÉAL PARIS Perfect Slim by Superliner

İster ince bir çizgiyle doğal bakışlar yaratabiliyorsun, ister biraz daha kalınlaştırıp etkileyici bir kuyruk yapabiliyorsun. Hem yeni başlayanlar hem de eyeliner ustaları için ideal.

L'ORÉAL PARIS Perfect Slim by Superliner

NYX PROFESSIONAL MAKEUP Nihai Gölge Paleti

NYX PROFESSIONAL MAKEUP Nihai Gölge Paleti

Sıcak tonlar, mat ve parlak dokular bir arada; hem kolay karışıyor hem gün boyu kalıcılık sunuyor. Günlük makyajdan özel akşam davetlerine kadar tam sana göre.

NYX PROFESSIONAL MAKEUP Nihai Gölge Paleti

Golden Rose Dream Eyes Eyeliner No: 426

Golden Rose Dream Eyes Eyeliner No: 426

Yumuşacık yapısı ve yoğun pigmentiyle ilk dokunuşta fark yaratıyor.

Gün boyu akmadan, bulaşmadan kalıcı bir görünüm sağlıyor.

Gözlerini belirginleştirirken doğal duruşundan da ödün vermiyor. Göz makyajının yıldızı bu kalem olacak! 

Golden Rose Dream Eyes Eyeliner No: 426

Note Mineral Concealer 202 SPF 15 Göz Altı Kapatıcısı

Note Mineral Concealer 202 SPF 15 Göz Altı Kapatıcısı

Hem cildini nefes aldıran mineral içerikleriyle besliyor, hem de gün boyu kalıcı kapatıcılığıyla seni yarı yolda bırakmıyor. SPF 15 sayesinde göz çevren güneşten korunuyor, sen de ekstra bir adım atmadan makyajına devam ediyorsun.

Note Mineral Concealer 202 SPF 15 Göz Altı Kapatıcısı

Maybelline New York Lash Sensational Yelpaze Etkili Siyah Maskara

Maybelline New York Lash Sensational Yelpaze Etkili Siyah Maskara

Kirpiklerini tek tek ayırıyor, uzatıyor ve dolgunlaştırıyor. Özel fırçası sayesinde en kısa kirpiğe bile ulaşıyor; sanki takma kirpik takmışsın gibi etkileyici bir görünüm kazandırıyor.

Maybelline New York Lash Sensational Yelpaze Etkili Siyah Maskara

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Derya Akalan
Derya Akalan
Onedio Üyesi
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