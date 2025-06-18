30'lu Yaşlarınızdaysanız ve Hala Makyaj Yapmayı Bilmiyorsanız Size Yardımcı Olacak Ürünler Serisi 8
30 yaşına gelmiş olabilirsin ama makyaj çantası hâlâ lise yıllarından kalma bir rimel ve rujdan mı ibaret? Eğer sen de “Artık bir ucundan makyaj öğrensem mi acaba?” diye düşünüyorsan, bu seride “ama ben beceremem” bahanesini rafa kaldırıyoruz çünkü seni yormayan, tek hamlede fark yaratan, “bu kadarcık mıydı yani?” dedirten ürünlerle tanıştırıyoruz. Sıfırdan başlasan bile sorun değil, çünkü kullanımı kolay, adım adım seni ustalaştıracak ürünleri bir araya getirdik. Hazırsan fırçaları eline al, güzellik yolculuğuna bir sayfa daha ekliyoruz!
30'lu yaşlar makyaj rehberi serimize 8. içerikle devam ediyoruz. Hazırsan başlıyoruz.
Bu içerik 18.06.2025 tarihinde oluşturulmuş, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
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Maybelline New York Lash Sensational Sky High Cosmic Black Maskara
Sinoz No:16 Işıltı Verici Mucizevi Stick
Maybelline New York Instant Anti Age Eraser Kapatıcı 00 Ivory
Maybelline New York Lifter Gloss Nemlendirici Dudak Parlatıcısı 25 Taffy
Cream Co. Glow Tint 504 Soft Mocha
MISSHA M Perfect Cover BB Krem No.21
NYX PROFESSIONAL MAKEUP Jumbo Lash! Vegan Takma Kirpikler
Note Ultra Rich Color Göz Kalemi 07 Iceberg
L'ORÉAL PARIS Lumi Glotion Aydınlatıcı Losyon
L'Oréal Paris Le Shadow Stick Göz Farı
L'ORÉAL PARIS Perfect Slim by Superliner
NYX PROFESSIONAL MAKEUP Nihai Gölge Paleti
Golden Rose Dream Eyes Eyeliner No: 426
Note Mineral Concealer 202 SPF 15 Göz Altı Kapatıcısı
Maybelline New York Lash Sensational Yelpaze Etkili Siyah Maskara
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