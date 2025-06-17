onedio
article/comments
article/share
Haberler
Vitrin
Ev Yaşam , Elektronik
Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 17 Haziran 2025 Amazon Ürün Önerileri

etiket Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 17 Haziran 2025 Amazon Ürün Önerileri

mulan
mulan - Onedio Üyesi
17.06.2025 - 20:17

Temu hayatımıza ucuzluğuyla girdi. Temu Türkiye satışı var mı? diye soruyorsanız cevabı evet. Tabii herkes Temu güvenilir bir site mi diye soruyor. Aslında gerekli araştırmayı yaparsanız Temu oldukça güvenilir site. Ama bu kadar ucuz olması biraz kafa karıştırıcı. Temu neden ucuz? Aslında bunun cevabı basit. Ürünler satıcıdan direkt üreticiye ulaştığı için bu kadar ucuz olabiliyor. Burada vergiden de bahsetmek gerek. Temu Türkiye gümrük vergisi ne kadar diye sorabilirsiniz. Türkiye Temu'ya %60 oranında vergi uyguluyor. 

Herkesin heyecanla bir şeyler aldığı Temu'dan bile daha ucuz ürünleri biz bulduk. Amazon'daki ucuz ürünlerle Temu'da dolaşmanıza gerek kalmayacak. Hem işinize yarayacak hem de güzel birçok ürünü kolayca Amazon'dan almak istemez misiniz? Gelin bulduklarımıza beraber bakalım...

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Bu içerik 17.06.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.'

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Garnier Yüz Temizleme Seti

Garnier Yüz Temizleme Seti

Yüzünüzü temizlemek için ihtiyacınız olacak bu sette temizleyici ve makyaj temizleme suyu var. Yüzünüzü temizlerken kullanabileceğiniz setin içindeki temizleyici aynı zamanda nemlendiriyor. Makyajınızı temizlemeye yarayan temizleyici 400 ml. 

302 TL olan temizleme setinin benzeri Temu'da 493 TL.

Garnier Yüz Temizleme Seti

Vestel Bambu Elektronik Tartı

Vestel Bambu Elektronik Tartı

Evde bir tartı olması şart. Bu bambu tartı elektronik. Üzerine çıktığınızda kolayca kilonuzu öğrenebiliyorsunuz. 180 kiloya kadar ölçüm yapabilen tartının LCD göstergesi ile okumak çok kolay. Otomatik açıp kapanabildiği için kullanımı rahat. Bu tartıyı ister kg ister lb ölçü birimi ile kullanabiliyorsunuz. 

Çocuklu eve kırılmayacak baskül şart🥰 Ölçümleri hiç şaşmıyor

1.049 TL olan tartı Temu'da 1.067 TL.

Vestel Bambu Elektronik Tartı

Karaca Coffee Artisan Filtre Kahve Makinesi

Karaca Coffee Artisan Filtre Kahve Makinesi

Evde kahve makinesi şart diyebiliriz artık. Lezzetli ve seveceğiniz gibi filtre kahveler demlemek için bu kahve makinesini alabilirsiniz. 1000 Watt gücündeki kahve makinesi güçlü olduğu için hızlıca kahvenizi demliyor. Kendi kahve öğütücüsü olduğu için kahve çekirdeklerini taze taze çekmeniz mümkün oluyor. 

Fırsat ürünü olan kahve makinesi 5.389 TL, Temu'da ise 7.048 TL.

Karaca Coffee Artisan Filtre Kahve Makinesi

Florex Büzgülü Limon Kokulu Çöp Torbası Poşet

Florex Büzgülü Limon Kokulu Çöp Torbası Poşet

Çöp torbası evlerin en büyük ihtiyaçlarından. 60 litrelik poşetlerin her birinde 10 tane var. Sarı renkli çöp poşetleri limonlu. Böylece çöpler kötü kokmuyor, mis gibi limon kokuyor. Büzgülü olduğu için kendiliğinden kapanıyor, sizin bağlamakla uğraşmanıza gerek kalmıyor. Bu çöp torbaları büyük boy.

316 TL olan poşet Temu'da 431 TL.

Florex Büzgülü Limon Kokulu Çöp Torbası Poşet

Classone Modena WTX Pro Sırt Çantası

Classone Modena WTX Pro Sırt Çantası

Su geçirmez kumaşı ile çok kullanışlı çanta ile bilgisayarınızı rahatça ve güvenle taşıyabilirsiniz. Sırt çantası hem rahat hem şık bir model. Siyah renkli çantayı omuzda ya da elde taşımak mümkün. Geniş iç hacmi sayesinde bilgisayarınızı ve diğer eşyalarınızı sığdırabiliyorsunuz. 

599 TL olan sırt çantası Temu'da 651 TL.

Classone Modena WTX Pro Sırt Çantası

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

MAGICLULU Emaye Tencere

MAGICLULU Emaye Tencere

Emaye tencereler son zamanlarda çok moda. Retro model bu emaye tencereyi mutfakta severek kullanacaksınız. Kapağı da olan tencereyi karıştırma kabı olarak kullanmanız mümkün. Hamur yoğurmak ya da bir şeyleri karıştırmak için kullanabileceğiniz emaye kabı gören herkes bayılacak.

733 TL olan tencere Temu'da 1.037 TL.

MAGICLULU Emaye Tencere

Karaca Shiny Black El Blenderi

Karaca Shiny Black El Blenderi

El blenderı evlerde en lazım olan ürünlerden. 550 Watt gücündeki blenderın paslanmaz çelik tırtıklı bıçakları var. Ergonomik tasarımı ile rahatça istediğiniz her şeyi blend yapabileceğiniz blender kolayca kullanıldığı gibi kolayca da temizleniyor. 

Markaya olan güvenimden sipariş verdim. Domates salçası için aldım. Tam istediğim gibi performans olarak çok iyi tavsiye ederim.

1.799 TL olan blender Temu'da 2.664 TL.

Karaca Shiny Black El Blenderi

Karaca Maya Çaydanlık Takımı

Karaca Maya Çaydanlık Takımı

Çaydanlık almak istiyorsanız bu modele bakabilirsiniz. Midi boy çaydanlık indüksiyon tabanlı. Pembe sapları olan çaydanlığın demliği ve 1,6 litrelik su haznesi var. Bu çaydanlığın demliği ise 1 litrelik. Paslanmaz çelik olduğu için hem dayanıklı hem sağlıklı. 

750 TL olan çaydanlık Temu'da 966 TL.

Karaca Maya Çaydanlık Takımı

quiodok Çay Seti

quiodok Çay Seti

Çocuğunuzun severek oynayacağı bu oyuncak takımı ahşap. Çay setinin içinde bardaklar, çay sürahileri, kaşıklar ve daha birçok malzeme var. 3 yaşından büyük her çocuğun oynayabileceği çay setini çocuğunuza hediye olarak alabilirsiniz. 

795 TL olan çay seti Temu'da 860 TL.

quiodok Çay Seti

Grundig HS Saç Düzleştirici

Grundig HS Saç Düzleştirici

Plakalarında papatya yağı olan bu düzleştirici Amazon'un seçimi. Saçınızı hızlı ve en güzel şekilde düzeltmenize yardımcı olacak düzleştirici 30 saniyede ısınıyor ve hemen düzleştirmeye başlıyorsunuz. 60 dakikada otomatik kapandığı için oldukça güvenli. 

800 TL olan düzleştirici Temu'da 1.335 TL.

Grundig HS Saç Düzleştirici

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
mulan
mulan
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın