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Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 16 Haziran 2025 Amazon Ürün Önerileri

etiket Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 16 Haziran 2025 Amazon Ürün Önerileri

mulan
mulan - Onedio Üyesi
16.06.2025 - 16:12

Temu hayatımıza ucuzluğuyla girdi. Temu Türkiye satışı var mı? diye soruyorsanız cevabı evet. Tabii herkes Temu güvenilir bir site mi diye soruyor. Aslında gerekli araştırmayı yaparsanız Temu oldukça güvenilir site. Ama bu kadar ucuz olması biraz kafa karıştırıcı. Temu neden ucuz? Aslında bunun cevabı basit. Ürünler satıcıdan direkt üreticiye ulaştığı için bu kadar ucuz olabiliyor. Burada vergiden de bahsetmek gerek. Temu Türkiye gümrük vergisi ne kadar diye sorabilirsiniz. Türkiye Temu'ya %60 oranında vergi uyguluyor. 

Herkesin heyecanla bir şeyler aldığı Temu'dan bile daha ucuz ürünleri biz bulduk. Amazon'daki ucuz ürünlerle Temu'da dolaşmanıza gerek kalmayacak. Hem işinize yarayacak hem de güzel birçok ürünü kolayca Amazon'dan almak istemez misiniz? Gelin bulduklarımıza beraber bakalım...

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Bu içerik 16.06.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.'

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Zyorenc Bebek Bakım Çantası

Zyorenc Bebek Bakım Çantası

Bebeklerinizle dışarıdayken ihtiyacınız olanların hespini bu çantaya koyabiliyorsunuz. Siyah ve gri renkleri olan çantanın su ve toz geçirmeyen yüzeyi var. İçinde 2 tane buz torbası olan çanta ile sütlerinizi rahatça bir yerlere götürebiliyorsunuz. Omuzda ya da sapından tutarak taşıyabileceğiniz çanta hem kullanışlı hem şık.

Ürün sadece 3 gün içinde Almanya’dan İstanbul’a teslim edildi. Boyutları mükemmel ne çok büyük ne çok küçük. İçinde usb port dan çantanın hem içinde hem altında ısı yalıtımlı bölmelere kadar her şey düşünülmüş .özellikle alttaki ayrı ısı yalıtımlı bölme için aldım. Buz kalıpları ile hayat kurtarıcı olacak. Spectra s1 süt pompası mükemmel sığdı. Emzirme dönemi bitikten sonra da piknik ve yolculuklarda yiyecekleri serin tutmak için ideal ! Bunun dışında Son derece iyi üretilmiş- dikişler ve fermuar oldukça sağlam. Çok aramama rağmen Tr de bu kalite ve kullanışlıkta yakınından bile geçen bir ürün bulamadım. Tam bir fiyat performans ürünü!

699 TL olan çanta Temu'da 718 TL.

Zyorenc Bebek Bakım Çantası

WishDeco Kase Seti

WishDeco Kase Seti

Kaseler her eve lazım. 4'lü set halinde gelen bu tabaklar porselen. 600 ml'lik kaseler beyaz rengiyle çok şık duruyor. İster kahvaltı kasesi ister tatlı kasesi olarak kullanabileceğiniz bu seti çorba, makarna gibi ürünler için de kullanmanız mümkün. Zarif tasarımı olan kaseleri görünce bayılacaksınız. 

Beklediğim gibi ve düzgün geldi.

899 TL olan kase seti Temu'da 1.163 TL.

WishDeco Kase Seti

ARTİKEL Makyaj El Çantası

ARTİKEL Makyaj El Çantası

Makyaj malzemelerinizi koymak için bu el çantası ideal. Çok amaçlı çantayı kozmetik malzemelerinizin dışında başka şeyleri koymak için de kullanabilirsiniz. Şeffaf model çantanın içindekileri görmek mümkün. 

%5 indirime giren çanta 151 TL, Temu'da kumaş olan çanta 164 TL.

ARTİKEL Makyaj El Çantası

Paşabahçe Pasta Tabağı

Paşabahçe Pasta Tabağı

Pastalarınızı koymak için ideal bu pasta tabağı 32,2 cm. Cam model tabak sunum için güzel bir ürün. Misafirlere pastanızı sunarken en güzel ürünlerden olan pasta tabağını pasta dışında turta, kek ve daha birçok şey için kullanabiliyorsunuz. Kaliteli tabak aynı zamanda dayanıklı.

249 TL olan pasta tabağı Temu'da 338 TL.

Paşabahçe Pasta Tabağı

Luxell Ayaklı Vantilatör

Luxell Ayaklı Vantilatör

Yaz gelince ilk alınanların başında vantilatörler var. Ayaklı vantilatörle yazı çok daha serin geçireceksiniz. Klima alamayanların alternatifi ayaklı vantilatörün 55 Watt gücü var. 40 cm ayaklı vantilatörün maksimum yüksekliği 132 cm. 3 farklı ayarı olan vantilatörle serin bir yaz geçireceğiniz kesin!

Tam bir fiyat / performans ürünü.

1.899 TL olan vantilatör Temu'da 2.065 TL.

Luxell Ayaklı Vantilatör

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CoatCool Termal Çanta

CoatCool Termal Çanta

15 litrelik çanta soğutucu özellikli. Termal çantayla rahat edeceğiniz kesin. Pikniğe giderken ya da yazın sahilde bu termal çanta size lazım olacak. Su geçirmeyen çantaya yiyecek ya da içecek koymanız mümkün. Şık bir görünüşü olan çantayla her yerde soğuk bir şeyler içebileceksiniz. 

349 TL olan termal çanta Temu'da 879 TL.

CoatCool Termal Çanta

Karaca Mastermaid Chef Pro Çift Kollu Mutfak Şefi

Karaca Mastermaid Chef Pro Çift Kollu Mutfak Şefi

Hamur yoğurmayı kolaylaştıran mutfak şefinin 1500 Watt gücü var. Mutfaktaki en büyük yardımcınız olacak şef pembe rengiyle mutfağınıza çok yakışacak. Bu mutfak şefi sadece yoğurmuyor, bunun yanında çırpma ve karıştırma da yapıyor. İçinde çift kollu aparatı, hamur kancası, balon çırpıcı ve düz karıştırıcı olan mutfak şefiyle en güzel tarifleri kolayca hazırlayabileceksiniz.

Zamanında iyi ki almışım gayet başarılı bir ürün.

6.002 TL olan mutfak şefi Temu'da 7.429 TL.

Karaca Mastermaid Chef Pro Çift Kollu Mutfak Şefi

Zwilling Twin Grip Soyma Doğrama Bıçağı

Zwilling Twin Grip Soyma Doğrama Bıçağı

9 cm'lik bu bıçak soyma ve doğrama bıçağı. Küçük boy doğrama bıçağı her evde olmalı. Paslanmaz çelik formülü sayesinde uzun yıllar dayanıklı. Ergonomik yapısıyla doğramak çok kolay ve rahat. 

Annem için aldım bende kullanıyorum küçük olması tutuşu kolaylaştırıyor azıcık bile masata vurduğunuzda eski kesinliğine ulaşıyor

280 TL olan bıçak Temu'da 486 TL.

Zwilling Twin Grip Soyma Doğrama Bıçağı

Bestway Andoutdoor Şişme Yatak

Bestway Andoutdoor Şişme Yatak

Tek kişilik bu yatak kamplarda kullanılabilir. Çok satanlarda 1. sırada yer alan yatak rahat olduğu kadar kullanışlı. Hızlıca şişirebileceğiniz yatağı ister dışarıda ister içeride kullanabilirsiniz. Hafif olduğu için her yere taşımanız mümkün. Yatarken sizi rahat ettiren bu ürün size konfor sunuyor!

Sorunsuz ve hızlıca teslim aldım, alıralmaz hemen kampa gittik, ürünler sapasağlam geldiği gibi , 6 günlük kampımda hiç havaları inmedi , patmaladı, ilk gün nasıl şişirdiysem son gün de öyleydi. tabi bunda kullanımımın da önemi var. önce zemini, çalıçırpıdan bir süpürge yapıp çakılları iyice süpürdüm temizledim . sonra altına bir örtü serdim. 6 gün boyunca hiç havası inmedi. güvenle kullandık. bu şekilde biri çift kişilik 4 tane şişme yatağı güvenle kullandım.

949 TL olan şişme yatak Temu'da 1.233 TL.

Bestway Andoutdoor Şişme Yatak

4 Baby Olympus Gold Çift Yönlü Bebek Arabası

4 Baby Olympus Gold Çift Yönlü Bebek Arabası

Çift yönlü bebek arabası bebeği olanların alabileceği bir model. Ebeveynlerin kolayca sürmesi ve bebeklerin konforlu seyahat etmesi için tasarlanan bebek arabasını çift yönde sürmeniz mümkün. 4 Baby bebek arabasıya bebeğinizle rahatça sokaklarda gezebileceksiniz.

5.029 TL olan bebek arabası Temu'da 5.270 TL.

4 Baby Olympus Gold Çift Yönlü Bebek Arabası

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mulan
mulan
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