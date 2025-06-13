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Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 13 Haziran 2025 Amazon Ürün Önerileri

etiket Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 13 Haziran 2025 Amazon Ürün Önerileri

mulan
mulan - Onedio Üyesi
13.06.2025 - 16:55

Temu hayatımıza ucuzluğuyla girdi. Temu Türkiye satışı var mı? diye soruyorsanız cevabı evet. Tabii herkes Temu güvenilir bir site mi diye soruyor. Aslında gerekli araştırmayı yaparsanız Temu oldukça güvenilir site. Ama bu kadar ucuz olması biraz kafa karıştırıcı. Temu neden ucuz? Aslında bunun cevabı basit. Ürünler satıcıdan direkt üreticiye ulaştığı için bu kadar ucuz olabiliyor. Burada vergiden de bahsetmek gerek. Temu Türkiye gümrük vergisi ne kadar diye sorabilirsiniz. Türkiye Temu'ya %60 oranında vergi uyguluyor. 

Herkesin heyecanla bir şeyler aldığı Temu'dan bile daha ucuz ürünleri biz bulduk. Amazon'daki ucuz ürünlerle Temu'da dolaşmanıza gerek kalmayacak. Hem işinize yarayacak hem de güzel birçok ürünü kolayca Amazon'dan almak istemez misiniz? Gelin bulduklarımıza beraber bakalım...

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Bu içerik 13.06.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.'

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Koton X Şahika Ercümen Mini Kot Elbise

Koton X Şahika Ercümen Mini Kot Elbise

Koton'un Şahika Ercümen koleksiyonunda olan parça yaz için ideal. Mini boy kot elbise boyundan bağlamalı model. Hem rahat hem şık elbiseyi gündüz ya da gece giyebilirsiniz. Altına topuklu ayakkabı ile şık olabilirken spor ayakkabıyla spor bir görünüme kavuşabileceksiniz. 

Fırsat ürünü olan elbise 838 TL, Temu'da ise benzer bir elbise 840 TL.

Koton X Şahika Ercümen Mini Kot Elbise

Smoby Rowenta Espresso Makinesi

Smoby Rowenta Espresso Makinesi

Çocuğunuzun oynaması için alabileceğiniz bu kahve makinesi çok tatlı. Orijinal tasarımı olan kahve makinesi 3 yaş üzeri tüm çocukların oynaması için uygun. Işıklı ve ses efektleri olan makine sanki gerçek gibi. Bu oyuncak kahve makinesi çocuğunuza barista deneyimi yaşatacak.

999 TL olan oyuncak Temu'da 1.170 TL.

Smoby Rowenta Espresso Makinesi

CLESOO Evye Bulaşık Kurutma Rafı

CLESOO Evye Bulaşık Kurutma Rafı

Bulaşık yıkadıktan sonra kurutmak için bir bulaşıklığa ihtiyacınız var. Bu kurutma rafı oldukça geniş. Tabaklar, bardaklar ve daha birçok malzeme için yeterli bulaşık kurutma rafı ile artık bulaşıklarınızı hızlıca kurutabiliyorsunuz. Paslanmaya dayanıklı metali ile uzun yıllar kullanmanız mümkün. Uzatılabilir olduğu için çok kullanışlı. 

841 TL olan kurutma rafı Temu'da 903 TL.

CLESOO Evye Bulaşık Kurutma Rafı

V Yaka Mayo

V Yaka Mayo

V yaka mayoyla yazın çok güzel olacaksınız. Denizde ya da havuzda giyebileceğiniz mayo askılı model. Üzerindeki detaylarla çok şık duran mayo şık olduğu kadar kaliteli. Siyah mayoyu kaçırmayın deriz!

249 TL olan mayonun benzer modellisi Temu'da 369 TL.

V Yaka Mayo

GAP Kalem Çantası

GAP Kalem Çantası

GAP marka kalem kutusu okulda kullanmak için ideal. Çift bölmesi olan kalem kutusu kırmızı-lacivert renkli. Üzerinde GAP logosu olan kalem çantasını her öğrenci severek kullanılabilir. Oval kalemliğin 2 fermuarlı ana bölmesi var. Yani tüm kalemleriniz rahatça sığıyor. 

Harika, fevkalade❤️

369 TL olan kalem çantası Temu'da 624 TL.

GAP Kalem Çantası

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anocin broad Güneş Kremi

anocin broad Güneş Kremi

Güneş kremlerini artık yaz-kış kullanıyoruz. Ama yazın gelmesiyle çok daha fazla ihtiyaç duyuyoruz. Yüksek koruması olan güneş kreminin nemlendirici etkisi de var. Cildinizi güneşin zararlı ışınlarından koruyan güneş kremi her an yanınızda olması gereken bir ürün!

Memnun kaldım.

237 TL olan güneş kremi Temu'da 329 TL.

anocin broad Güneş Kremi

Porsima Por Çok Amaçlı Cam Saklama Kabı

Porsima Por Çok Amaçlı Cam Saklama Kabı

Saklama kapları her eve lazım. Bu cam kaplar hem şık hem sağlıklı. Sızdırmaz kilitli kapakları sayesinde içindekini koruyor ve dışarı koku çıkmasını engelliyor. İster kahvaltılık ister başka ürünler için kullanabileceğiniz saklama kapı 400 ml kapasiteli. 

2 tane gelen cam saklama kabı 218 TL, Temu'da 6'lısı 865 TL.

Porsima Por Çok Amaçlı Cam Saklama Kabı

DeFacto Keten Karışımlı Şort

DeFacto Keten Karışımlı Şort

Keten şortlar yazın en güzel parçalarından. Geniş paçalı şortun beli lastikli. Keten karışımlı şort pembe rengiyle tam yaza uygun. İster şık ister spor bir kombin yapabileceğiniz şortun size yakışacağı kesin!

Çok güzeller, kalitesi dikişi harika.keten bir yapıya sahip ve bu fiyata penye şort bile alınamaz

237 TL olan şort Temu'da 290 TL.

DeFacto Keten Karışımlı Şort

InterGo Dekoratif Raflı Komodin

InterGo Dekoratif Raflı Komodin

Yatak kenarı için uygun komodinin ahşap ayakları var. Antrasit renkli komodinin bir rafı var. Üstüne ve rafına bir şeyler koyabileceğiniz komodin hem güzel hem de kullanışlı. Odanızın dekoruna katkı sağlayacak parçanın farklı renkleri de var.

759 TL olan komodinin benzeri Temu'da 1.269 TL.

InterGo Dekoratif Raflı Komodin

Philips 5000 Serisi El Tipi Buharlı Düzleştirici

Philips 5000 Serisi El Tipi Buharlı Düzleştirici

Kıyafetlerinizin kırışıklıklarını hızlıca geçirmek için bu buharlı düzleştirici ideal. El tipi düzleştiriciyi kullanmak çok rahat. Seyahatlerde yanınıza alıp istediğiniz yerde kıyafetlerinizi düzeltebileceğiniz düzleştirici 35 saniyede kullanıma hazır hale geliyor. Güçlü buharıyla kıyafetleri düzleştirmek için neredeyse hiç uğraşmıyorsunuz!

Öncelikle ürün çok hızlı bir şekilde elime ulaştı. Gelir gelmez denedim. Tek kelime ile harika. Kullanimi kolay ve pratik. Kurutma makinasından çıkan kirisik tişörtü hemen düzeltti. Kesinlikle tavsiye ederim.

2.990 TL olan düzleştirici Temu'da 3.847 TL.

Philips 5000 Serisi El Tipi Buharlı Düzleştirici

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mulan
mulan
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