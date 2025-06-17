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Onların Bakımı Çok Daha Özellikli! Yavru Köpeklere Özel 10 Mama

etiket Onların Bakımı Çok Daha Özellikli! Yavru Köpeklere Özel 10 Mama

mulan
mulan - Onedio Üyesi
17.06.2025 - 17:04

Köpekler için mama seçmek zaten oldukça zor ama bir de yavru köpekse çok daha zor oluyor. Yavru köpeklerin özel ihtiyaçlarını karşılayacak mamalara ihtiyaçları var. 2 aylık yavru köpek ne ile beslenir merak edenler için birçok mama çeşidi var. Yavru köpeklere özel mamaları seçerek köpeğinin daha iyi beslenmesini sağlayabilir ve gelişimini destekleyebilirsin. En iyi yavru köpek maması hangisi diye soruyorsan bazı yavru köpek maması çeşitlerini derledik. Yavru köpeğine verebileceğin mamalara bakalım mı?

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1. Pro Plan Opti Derma Sensitive Küçük Irk Yavru Köpek Maması

1. Pro Plan Opti Derma Sensitive Küçük Irk Yavru Köpek Maması

Somonlu tadı olan mama köpeklerin sevebileceği bir tat. 3 kilo gelen mama yavru köpekler için üretilmiş. Bu mamanın özelliği hassas küçük ırk yavru köpeklere özel olması. 1-11 ay arasındaki köpeklerin yiyebileceği mamayı küçük ırklar rahatlıkla yiyebiliyor. Veteriner hekimleri ve bilim insanları tarafından geliştirilen mamayı 10 kilodan düşük ağırlıktaki yavru köpekler yiyebiliyorlar. 

Pro Plan Opti Derma Sensitive Küçük Irk Yavru Köpek Maması

2. Royal Canin Maxi Puppy Büyük Irk Yavru Köpek Maması

2. Royal Canin Maxi Puppy Büyük Irk Yavru Köpek Maması

Büyük ırkların yavru köpekleri için üretilen köpek maması 15 kilo. Büyük ırk köpeklerin yavrularının ihtiyaçları küçük ırk köpeklerden farklı oluyor. O yüzden bu özel mamayı kullanmaları gerekiyor. 2-15 aylık yavru köpekler Royal Canin mamayı kullanabilir. 26-44 kilo arasındaki yavrular için bir mama bu. Formülünde C, E vitamini olan mama sayesinde bağışıklık sistemleri destekleniyor. İçinde aynı zamanda Omega-3 yağ asitleri de var. Yani yavru köpeğinin beyin gelişimini desteklemeye de yardımcı.

Royal Canin Maxi Puppy Büyük Irk Yavru Köpek Maması

3. Pro Plan Opti Start Küçük Irk Yavru Köpek Maması

3. Pro Plan Opti Start Küçük Irk Yavru Köpek Maması

3 kiloluk pakette gelen mama küçük ırk yavru köpeklerine özel. Tavuklu mama köpeklerin favorisi. Küçük ırklara özel hazırlanan mama yavruların beslenme ihtiyaçlarını karşılamak için ideal mamalardan. Büyüme hızlarına göre hazırlanan mamanın içeriği oldukça iyi. Zor beğenen ve iştahsız yavrular bile bu lezzetli mamaya hayır diyemiyor.

Pro Plan Opti Start Küçük Irk Yavru Köpek Maması

4. Royal Canin Orta Irk Yavru Köpek Maması

4. Royal Canin Orta Irk Yavru Köpek Maması

Orta boy cins köpeklerin yavruları için hazırlanan mama 15 kiloluk pakette geliyor. Yavru köpeğinin beslenme ihtiyaçlarını destekleyen Royal Canin mama, 11-25 kilo ağırlığa kadar 2-12 aylık yavrular için alınabilecek bir mama. Özel formüle edilmiş mamanın içinde C ve E vitamini var. Bu vitaminler yavru köpeklerin bağışıklık sistemine destek oluyor. Yüksek sindirilebilir proteinlerle hazırlanan mamanın içinde prebiyotikler de bulunuyor.

Royal Canin Orta Irk Yavru Köpek Maması

5. Pro Plan Opti Derma Sensitive Skin Orta Irk Yavru Köpek Maması

5. Pro Plan Opti Derma Sensitive Skin Orta Irk Yavru Köpek Maması

Büyüme çağındaki orta ırk köpeklere uygun mama 3 kilo. Yavru köpeklerin çene ve ağız yapısına uygun olarak üretilen mama küçük taneli. Somonlu tadı köpeklerin sevebileceği bir lezzet. İçeriği ise yavru köpeklerin gelişimini destekleyecek şekilde üretilmiş. Yavru köpeğinin uzun ve sağlıklı bir yaşamı olmasını istiyorsan bu mamayı deneyebilirsin. Pro Plan'ın bu maması gebe ve emziren köpekler için de tavsiye ediliyor.

Pro Plan Opti Derma Sensitive Skin Orta Irk Yavru Köpek Maması

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6. Royal Canin Küçük Irk Yavru Köpek Maması

6. Royal Canin Küçük Irk Yavru Köpek Maması

Küçük ırk yavru köpeğin varsa alman gereken mama bu. 3 kiloluk paketle gelen mama 4 kilo ağırlığa gelene kadar 2-10 aylık yavruların kullanabileceği bir mama çeşidi. İçeriğinde yavru köpeklerin beyin gelişimini destekleyecek Omega-3 yağ asitleri bulunuyor. Ayrıca bu mamada prebiyotik de var. C ve E vitamini de olan mama hızlı büyüyen çok küçük ırk yavru köpeklerin yüksek enerji ihtiyaçlarını karşılamak için tasarlanmış.

Royal Canin Küçük Irk Yavru Köpek Maması

7. Pro Plan Orta Irk Yavru Köpek Maması

7. Pro Plan Orta Irk Yavru Köpek Maması

Kuzulu mamaya hangi köpek hayır diyebilir ki? İşte yavru köpeğinin beğenerek yiyebileceği bir mama da Pro Plan'ın bu maması. Orta ırk köpeklerin yavruları için uygun mama köpeğinin gelişimine katkı sağlıyor. 1 yaşına kadar bu mamayı kullanmak mümkün. Kuzu içeriği kaliteli protein içermesini sağlıyor.

Pro Plan Orta Irk Yavru Köpek Maması

8. Royal Canin Küçük Irk Yavru Köpek Maması

8. Royal Canin Küçük Irk Yavru Köpek Maması

Küçük ırk köpeklerin yavruları için kullanılabilen mama 4 kiloluk pakette geliyor. Yetişkin ağırlığı 4-10 kilo olacak köpeklerin 2-10 aylık yavruları için ideal bir mama çeşidi. Özel formülünde bulunan Omega-3, yavru köpeklerin sağlıklı beyin gelişimini desteklemeye yardımcı oluyor. Royal Canin mama, küçük ırk yavru köpeğinin yüksek enerji ihtiyacını karşılamak için tasarlanmış.

Royal Canin Küçük Irk Yavru Köpek Maması

9. Royal Canin Dev Irk Yavru Köpek Maması

9. Royal Canin Dev Irk Yavru Köpek Maması

Dev ırk köpekler için de özel bir yavru köpek maması var. Eğer senin köpeğin dev ırklardansa o zaman yavruna bu mamayı yedirebilirsin. 15 kiloluk mama köpeğini büyüme aşamasında destekliyor. İçindeki vitaminler sayesinde yavru köpeğinin bağışıklık sistemi gelişiyor.

Royal Canin Dev Irk Yavru Köpek Maması

10. Pro Plan Opti Start Büyük Irk Yavru Köpek Maması

10. Pro Plan Opti Start Büyük Irk Yavru Köpek Maması

Tavuklu mamalar köpeklerin en sevdiklerinden. Büyük ırk köpeklerin yavruları için bu mama kullanılabiliyor. 2-12 aylık köpekler için uygun mamanın gerçek tavuk etinden sağlanan %29 protein içeriği var. Yavru köpeğinin sağlam bir eklem yapısı olmasını istiyorsan Pro Plan'ın bu mamasını tercih edebilirsin.

Pro Plan Opti Start Büyük Irk Yavru Köpek Maması

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mulan
mulan
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