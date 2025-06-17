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Cildin İçin Çok Yüksek Güneş Koruması Sunan 8 Photoderm Ürünü

etiket Cildin İçin Çok Yüksek Güneş Koruması Sunan 8 Photoderm Ürünü

mulan
mulan - Onedio Üyesi
17.06.2025 - 18:04

Yaz-kış kullandığımız güneş kremlerinin en iyisini bulmak istiyoruz. Tabii herkesin kafasında en etkili güneş koruyucu hangisi sorusu var. Bunun için birçok marka önerilebilir. Burada asıl önemli olan güneş kreminin koruyuculuk seviyesi. Tercih ettiğiniz güneş kreminin en az 30 faktör koruması olmalı, hatta mümkünse daha iyi korunabilmek için yüksek faktörlüleri tercih etmelisiniz. Güneş kremi alırken dikkat etmeniz gereken bir başka özelliği ise suya dayanıklı olması. Biz sizin için kaliteli ve etkili güneş kremlerini derledik, gelin bunlara birlikte bakalım...

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'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

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1. Bioderma Photoderm SPOT SPF50+ Güneş Kremi

1. Bioderma Photoderm SPOT SPF50+ Güneş Kremi

Yüksek derecede UVA/UVB koruması sağlayan güneş kremi özellikle leke sorunu yaşayanlar için ideal bir güneş kremi. 150 ml avantajlı boya sahip olan ürün, renksiz dokuya sahip. Bu güneş kremi yüz ve vücut için kullanılabiliyor. Krem dokusu sayesinde cildinizde yağlı bir tabaka ve beyaz bir iz bırakmıyor. 

Bioderma Photoderm SPOT SPF50+ Güneş Kremi

2. Bioderma Photoderm XDefense SPF50+ Güneş Kremi

2. Bioderma Photoderm XDefense SPF50+ Güneş Kremi

Renksiz güneş kremlerinden biri olan Bioderma Photoderm XDefense 40 ml. Bu sayede her yere yanınızda götürebiliyorsunuz. Tüm cilt tiplerine uygun. Cildinizin yüzeyinde koruyucu bir bariyer oluşmasına yardımcı olan güneş kremi, aynı zamanda erken yaşlanma karşıtı. Cildinizi güneşten korurken yağlı bir his de bırakmıyor. Bu güneş kremi göz çevresine uygulanabiliyor.

Bioderma Photoderm XDefense SPF50+ Güneş Kremi

3. Bioderma Photoderm XDefense SPF50+ Güneş Kremi Very Light

3. Bioderma Photoderm XDefense SPF50+ Güneş Kremi Very Light

Tüm cilt tiplerinin kullanabileceği güneş kremlerinden olan Bioderma Photoderm XDefense güneş kremi 40 ml. Antioksidan etkili güneş kremi, mükemmel bir makyaj bazı. Renkli güneş kremi tercih edenler için ideal bir krem. UVA/UVB ışınlarına karşı cildinizi koruyacak güneş kremini göz çevrenize de uygulayabiliyorsunuz.

Not: Photoderm XDefense Very Light ürünü açık tenli kişiler için uygundur.

Bioderma Photoderm XDefense SPF50+ Güneş Kremi Very Light

4. Bioderma Photoderm XDefense SPF50+ Güneş Kremi Light

4. Bioderma Photoderm XDefense SPF50+ Güneş Kremi Light

Tüm cilt tiplerine uygun bir başka güneş kremi olan Bioderma Photoderm XDefense SPF50+ Light, antioksidan etkili. Bu ürün, renkli güneş kremlerinden biri. Cilt yüzeyinizde koruyucu bir bariyer oluşturan krem vücut, yüz ve göz çevresine uygun. Bu güneş kreminin 2 saatte bir yenilenmesi öneriliyor. Beyaz iz ve yağlı bir his bırakmadığı için günlük hayatınızda kullanmak çok kolay!

Not: Photoderm XDefense Light ürünü buğday tenli kişiler için uygundur.

Bioderma Photoderm XDefense SPF50+ Güneş Kremi Light

5. Bioderma Photoderm XDefense SPF50+ Güneş Kremi Golden

5. Bioderma Photoderm XDefense SPF50+ Güneş Kremi Golden

En uzun UVA, UVB ışınlarına karşı etkili güneş kremi ile yazın rahat edeceksiniz. Detox Science Teknolojisi sayesinde arındırı antioksidan etkiye sahip. Erken yaşlanma karşıtı etkisi de onu en iyi güneş kremlerinden biri yapıyor. Bioderma Photoderm XDefense güneş kremini makyaj bazı olarak da kullanabilirsiniz.

Not: Photoderm XDefense Golden ürünü esmer ve bronz tenli kişiler için uygundur.

Bioderma Photoderm XDefense SPF50+ Güneş Kremi Golden

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6. Bioderma Photoderm AKN Mat Güneş Koruyucu Krem

6. Bioderma Photoderm AKN Mat Güneş Koruyucu Krem

150 ml avantajlı boya sahip olan güneş koruyucu yüz için kullanılabiliyor. Akne eğilimli, yağlı ve karma ciltler için ideal güneş koruyucu krem, matlaştırıcı etkiye sahip. Sivilce ve siyah noktalarınız varsa kullanmanız gereken güneş kremi bu. Yüksek güneş koruması sağlarken cildinizde yağlı bir his bırakmıyor. Her gün tek başına ya da nemlendirici bir üründen sonra bu güneş kremini kullanabilirsiniz.

Bioderma Photoderm AKN Mat Güneş Koruyucu Krem

7. Bioderma Photoderm AR aSPF50+ Güneş Koruyucu Krem

7. Bioderma Photoderm AR aSPF50+ Güneş Koruyucu Krem

Yüz bölgesine özel olarak üretilen güneş kremi 30 ml'lik boyutta geliyor. Hassas ve kızarıklık* eğilimli ciltlere özel üretilen güneş kremi yüksek korumaya sahip. Renkli güneş kremi cilt tonunu eşitliyor. Bu sayede kızarık görüntünün azalmasına yardımcı oluyor. Güneşe çıkmadan önce yüzünüze bolca sürerek güneşten korunabilirsiniz.

 *Hassasiyet ve kuruluk kaynaklı kızarıklık.

Bioderma Photoderm AR aSPF50+ Güneş Koruyucu Krem

8. Bioderma Photoderm Stick SPF50+ Güneş Koruyucu

8. Bioderma Photoderm Stick SPF50+ Güneş Koruyucu

Tüm cilt tiplerine uygun güneş koruyucu stick formunda. Bu sayede kullanımı oldukça kolay. Göz çevresi, dudak, kulak, burun gibi hassas bölgelere stick formundaki güneş koruyucuyu uygulamak mümkün. Bioderma Photoderm Stick SPF50+ güneş koruyucu, yetişkinlerin kullanabildiği bir ürün.

Bioderma Photoderm Stick SPF50+ Güneş Koruyucu

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mulan
mulan
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