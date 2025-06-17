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Işıltılı Güzellik Haftası Başladı! Sevilen Markalarda Öne Çıkan Fırsatlar

etiket Işıltılı Güzellik Haftası Başladı! Sevilen Markalarda Öne Çıkan Fırsatlar

Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü - Onedio Editörü
17.06.2025 - 13:55

Seçili güzellik ve bakım ürünlerinde müthiş fırsatların yer aldığı 'Işıltılı Güzellik Haftası' başladı. En çok tercih edilen markaların, cilt bakımından saç bakımına, kozmetikten parfümlere fırsat dolu bu haftanın öne çıkan indirimlerini sizin için bir araya getirdik. Gelin birlikte bakalım. 

Bu içerik 17.06.2025 tarihinde oluşturulmuştur. Bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü
Onedio Editörü
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