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Adidas Marka Haftası'nın Sepetleri Dolduran Fırsat Ürünleri

etiket Adidas Marka Haftası'nın Sepetleri Dolduran Fırsat Ürünleri

Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü - Onedio Editörü
16.06.2025 - 15:26

Spor kombinlerinin en çok tercih edilen markalarından biri olan Adidas, seçili ürünlerindeki fırsatlarla 'Adidas Marka Haftası'nı başlattı. Birbirinden güzel parçalar arasında sepete en çok eklenen ürünleri sizin için bir araya getirdik. Gelin, birlikte bakalım.

Bu içerik 16.06.2025 tarihinde oluşturulmuştur. Bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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Giy çık kombinlerine uyum sağlayacak, her dolapta olması gereken bir parça.

Giy çık kombinlerine uyum sağlayacak, her dolapta olması gereken bir parça.

%5 indirim fırsatıyla buradan siz de sepetinize ekleyebilirsiniz.

Adidas Marka Haftası'nda yer alan ürünlerin tamamına buradan göz atmayı unutmayın.

Çok satanlarda 1. sırada yer alan Adidas TERREX TRACEFINDER Ayakkabı👇🏽

Çok satanlarda 1. sırada yer alan Adidas TERREX TRACEFINDER Ayakkabı👇🏽

%15 indirimiyle burada sizi bekliyor.

İster günlük kombinlerde ister spor kombinlerinde rahatlıkla tercih edebilirsiniz.

İster günlük kombinlerde ister spor kombinlerinde rahatlıkla tercih edebilirsiniz.

3 çiftten oluşan bu paket %11 indirimle en çok sepete eklenen ürünlerden biri. 

Buradan ulaşabilirsiniz.

Adidas Marka Haftası'nda yer alan ürünlerin tamamına buradan göz atmayı unutmayın.

Uzun modeli de en çok tercih edilenler arasında.

Uzun modeli de en çok tercih edilenler arasında.

Linkini buraya bıraktım.

Adidas Marka Haftası'nda yer alan ürünlerin tamamına buradan göz atmayı unutmayın.

Uygun fiyatıyla haftanın öne çıkan ürünlerinden biri: Adidas X_PLRPATH Spor Ayakkabı

Uygun fiyatıyla haftanın öne çıkan ürünlerinden biri: Adidas X_PLRPATH Spor Ayakkabı

Hafif bir spor ayakkabı arayışındaysanız bu modele bir şans verebilirsiniz.

Adidas X_PLRPATH Spor Ayakkabı

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Adidas Marka Haftası'nın en çok tercih edilen bir diğer ayakkabı modeli: Adidas LITE RACER 4.0 Spor Ayakkabı

Adidas Marka Haftası'nın en çok tercih edilen bir diğer ayakkabı modeli: Adidas LITE RACER 4.0 Spor Ayakkabı

Hafif ve yumuşak tabanlı olmasıyla kullananların beğenisini kazanmış.

Adidas LITE RACER 4.0 Spor Ayakkabı

Adidas Marka Haftası'nda yer alan ürünlerin tamamına buradan göz atmayı unutmayın.

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Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü
Onedio Editörü
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