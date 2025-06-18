Ünlülerin Stil Yarışında Kim Daha İddialı Kombinlerle Öne Çıkıyor?
Ünlülerin tarzları her zaman büyük ilgi çekiyor. Onların giyim tarzları, aksesuarları, saç stilleri ve makyajları genellikle trendlerin belirlenmesinde büyük rol oynuyor. Bu nedenle, ünlülerin olay yaratacak stillerini sizler için bir araya getirdik. Kimi zaman şaşırtıcı, kimi zaman ilham verici olan bu stiller arasında senin favorin hangisi?
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Bu elbise, Erçel'in zarafetini ve güzelliğini bir kez daha ortaya koymuş. Siz nasıl buldunuz?
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Güzel şarkıcı Burcu Güneş'in sahne stilini beğendiniz mi?
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Sibil Çetinkaya'nın tatil için tercih ettiği gül detaylı bikinisine biz hayran kaldık. Siz beğendiniz mi?
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Yazın enerjisini ve neşesini yansıtan renkli bikiniler, bu sezonun en gözde trendlerinden biri haline geldi. Bu trendi benimseyenler arasında yerini alan Damla Altun, renkli bikini tercihiyle dikkat çekmiş.
Duygu Özaslan'ın bu marjinal tarzını beğendiniz mi?
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