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ŞOK'a Ev Yenileme Ürünleri Geliyor! 21 Haziran 2025 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

etiket ŞOK'a Ev Yenileme Ürünleri Geliyor! 21 Haziran 2025 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

Başak Nur Süner
Başak Nur Süner - Onedio Editörü
18.06.2025 - 15:17

ŞOK 14 - 21 Haziran 2025 Aktüel Ürünler Kataloğu Onedio'da! Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden ŞOK aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. ŞOK'ta bu hafta 2025 kataloğu hafta sonu fırsatlarını merak ediyorsanız aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel ŞOK broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 14 - 21 Haziran 2025 ŞOK Aktüel listelerinde hangi indirimler var?  

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. 

 “Bu içerik marka iş birliği içeriyor

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Şok Aktüel Cumartesi Kataloğu Ürünleri

Şok Aktüel Cumartesi Kataloğu Ürünleri

  • 17,5 kg Polisan Quartz Tavan Boyası 499 TL, 

  • 10 kg Polisan Quartz İç Cephe Boyası 399 TL,

  • Promer 4+1 Merdiven 749 TL,

  • High Tack Yapıştırıcı 149 TL, 

  • 450 gram Akrilik Mastik 39,95 TL, 

  • Mdf Kit Hızlı Yapıştırıcı 59,95 TL, 

  • 280 gram Genel Amaçlı Silikon 69,95 TL, 

  • 40 gram Çok Amaçlı Plastik / Metal Epoksi Macun 39,95 TL, 

  • 200 ml W47 Çok Amaçlı Yağlayıcı Sprey 50 TL, 

  • 200 ml Boya Sökücü Sprey 39,95 TL,

  • 200 ml Sprey Vernik 39,95 TL,

  • 10 cm Saplı Rulo 34,95 TL, 

  • 20 cm Saplı Rulo 269,95 TL, 

  • Plastik Saplı Kestirme Fırça 3 Numara 34,95 TL, 

  • Plastik Saplı Kestirme Fırça 2,5 Numara 29,95 TL,

  • Plastik Saplı Kestirme Fırça 2 Numara 24,95 TL, 

  • Şerit Metre 79,95 TL, 

  • Mega Organizer 13' 119 TL,

  • Takım Çantası 16' 179 TL,

  • 4'lü Tornavida Seti 129 TL, 

  • Çoklu Kombine Anahtar 149 TL, 

  • Elektrik Hobi Seti 69,95 TL, 

  • Fonksiyonel Batarya Ucu 149 TL, 

  • 4 Fonksiyonlu Duş Başlığı Seti 75 TL, 

  • 5 Fonksiyonlu Duş Başlığı Seti 149 TL, 

  • 3 gram Patttex Japon Yapıştırıcı 39,95 TL,

  • Paketleme Bandı 37,50 TL

25 TL üstü alışverişlerde geçerli;

  • Selpak Extra Kağıt Havlu 69 TL, 

  • 1500 ml Bingo Bulaşık Deterjanı 70 TL, 

  • 4x52 adet Uni Baby Pure Comfort Islak Havlu 70 TL,

  • 170 gram Ülker Albeni Kurabiyem 49 TL

Günün indirimli ürünleri burada

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Başak Nur Süner
Başak Nur Süner
Onedio Editörü
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