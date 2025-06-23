JBL Marka Haftası'nın Öne Çıkan Fırsat Ürünleri
Müzik ve ses kalitesine önem verenlerin tercihi olan JBL, Amazon'da Marka Haftası ile karşımıza çıkıyor. Bu etkinlik, ses ve müzik tutkunlarının hayranı olduğu JBL ürünlerinde kaçırılmayacak fırsatlar sunuyor. Gelin bu fırsatın öne çıkan parçalarına birlikte bakalım.
Bu içerik 23.06.2025 tarihinde oluşturulmuştur. Bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.
“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
JBL Tune 510BT Multi Connect Wireless Kulaklık
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
JBL Clip5 Bluetooth Hoparlör
JBL Tune 720BT Wireless Kulaklık, CT, OE
JBL Go4 Bluetooth Hoparlör
JBL Tune 160 Kulaklık
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
JBL Wave Flex Kablosuz Kulak İçi Kulaklık
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın