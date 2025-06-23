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JBL Marka Haftası'nın Öne Çıkan Fırsat Ürünleri

etiket JBL Marka Haftası'nın Öne Çıkan Fırsat Ürünleri

Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü - Onedio Editörü
23.06.2025 - 14:27

Müzik ve ses kalitesine önem verenlerin tercihi olan JBL, Amazon'da Marka Haftası ile karşımıza çıkıyor. Bu etkinlik, ses ve müzik tutkunlarının hayranı olduğu JBL ürünlerinde kaçırılmayacak fırsatlar sunuyor. Gelin bu fırsatın öne çıkan parçalarına birlikte bakalım.

Bu içerik 23.06.2025 tarihinde oluşturulmuştur. Bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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JBL Tune 510BT Multi Connect Wireless Kulaklık

JBL Tune 510BT Multi Connect Wireless Kulaklık

  • 40 Saate Kadar Pil Ömrü ve Hızlı Şarj 

  • 5 dakikalık şarj ile 2 saat pil ömrü 

  • Bluetooth Bağlantısı 5.0

  • Multi-Point Bağlantılar

Hafif, rahat ve katlanabilir tasarımı ile öne çıkan JBL Tune 510BT Multi Connect Wireless Kulaklık, ödeme esnasında %10 indirimiyle öne çıkıyor.

JBL Tune 510BT Multi Connect Wireless Kulaklık

JBL Clip5 Bluetooth Hoparlör

JBL Clip5 Bluetooth Hoparlör

JBL Clip 5, güçlü sürücüleri ile JBL Pro ses kalitesi ve güçlü bas sunmasının yanı sıra tek bir şarj 12 saate kadar oynatma süresi sağlıyor. 

IP67 sertifikası ile suya ve toza karşı dayanıklı.

Stereo ses için iki Clip 5 hoparlörü birbirine bağlayabilir veya daha yüksek ses için birden fazla Auracast özellikli hoparlörü birbirine bağlayabiliyorsunuz.

JBL Clip5 Bluetooth Hoparlör

JBL Marka Haftası'na özel ürünlerin tamamına buradan göz atabilirsiniz.

Kullanıcı yorumu:

Sesi çok net ve şarj süresi çok iyi. Severek yıllarca kullanılacak bir ürün.

JBL Tune 720BT Wireless Kulaklık, CT, OE

JBL Tune 720BT Wireless Kulaklık, CT, OE

  • 76 Saate Kadar Pil Ömrü 

  • 5 dakikada hızlı şarj ile 3 saat kullanım

  • Toplam 65 saate kadar kullanım imkanı 

  • 2 saat içinde hızlı şarj

  • Çok noktalı bağlantı ile bluetooth cihazları arasında geçiş yapabilme

  • Katlanabilir tasarımı ile taşıma kolaylığı

  • Kulaklığınızdaki tuşlarla aramalarınızı ve Google Asistan’ı / Siri'yi yönetebilme

  • 40 mm sürücüler tarafından sağlanan JBL sesi

JBL Tune 720BT Wireless Kulaklık

JBL Marka Haftası'na özel ürünlerin tamamına buradan göz atabilirsiniz.

JBL Go4 Bluetooth Hoparlör

JBL Go4 Bluetooth Hoparlör

Güçlü baslar ve JBL Pro ses kalitesi sunan JBL Go4, suya ve toza dayanıklı yapısı ve 7 saate kadar çalma süresi ile öne çıkıyor. Stereo ses için iki Go4 hoparlörü birbirine bağlayabilir veya daha yüksek ses için birden fazla Auracast özellikli hoparlörü birbirine bağlayabiliyorsunuz. 

JBL Go4 Bluetooth Hoparlör

JBL Tune 160 Kulaklık

JBL Tune 160 Kulaklık

  • JBL Pure Bass ses kalitesi

  • 3.5 mm bağlantı

  • Kablo üzerinde kontrol paneli

  • Sürücüler: 9 mm

  • Frekans hassasiyeti: 20 Hz - 20 kHz

JBL Tune 160 Kulaklık

JBL Marka Haftası'na özel ürünlerin tamamına buradan göz atabilirsiniz.

Kullanıcı yorumu:

Piyasada ki birçok Bluetooth kulaklıktan çok çok daha iyi kalitede bir ürün. Bass ı ön planda olan bir kulaklık, ses seviyesi gayet yeterli sonuçta şarkı dinliyoruz kulak zarımıza kast etmiyoruz. Malzeme kalitesi, kablonun yassı olması süper.

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JBL Wave Flex Kablosuz Kulak İçi Kulaklık

JBL Wave Flex Kablosuz Kulak İçi Kulaklık

  • Net ses ve ses kalitesi sağlarken zengin bas sunan Deep Bass Sound teknolojisi 

  • Kutudaki 8 saat ve 24 saat pil ömrü sayesinde gün boyu müzik dinleyebilme

  • Hızlı şarj özelliği sayesinde sadece 10 dakikalık şarjdan sonra 2 saat kullanım imkanı

  • Su geçirmez IP54 ve IPX2 sertifikası

  • TalkThru teknolojisi aramalar sırasında müziği duraklatırken, AmbientAware ortam gürültüsünü bastırmadan müziği sürdürür

JBL Wave Flex Kablosuz Kulak İçi Kulaklık

JBL Marka Haftası'na özel ürünlerin tamamına buradan göz atabilirsiniz.

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Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü
Onedio Editörü
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