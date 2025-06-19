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A101'de Satışa Sunulan Philips Azur 8000 Serisi Alınır mı? Özellikleri ve Yorumları

etiket A101'de Satışa Sunulan Philips Azur 8000 Serisi Alınır mı? Özellikleri ve Yorumları

Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü - Onedio Editörü
19.06.2025 - 13:55

19 Haziran 2025 A101 Aldın Aldın kataloğunda yer alan Philips 8000 Serisi Azur Buharlı Ütü, özellikleri ve yorumları ile burada!

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden A101 Aldın Aldın katalog listeleri yayınlandı. 19 Haziran 2025 Aldın Aldın kataloğunda satışa çıkan Philips Azur Buharlı Ütü 8000 Serisi modelinin nasıl olduğunu merak ediyorsanız sizi aşağıya alalım.

Bu içerik 19.06.2025 tarihinde oluşturulmuştur. Bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

19 Haziran 2025 A101 İnternete Özel Aldın Aldın kataloğunu daha önce sizinle paylaşmıştık .👇

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a101.com.tr internete özel aldın aldın fırsatları arasında yer alan Philips Azur Buharlı Ütü, dikkat çeken ürünlerden biri oldu.

a101.com.tr internete özel aldın aldın fırsatları arasında yer alan Philips Azur Buharlı Ütü, dikkat çeken ürünlerden biri oldu.

''Philips en iyi ütü nedir?'' diye merak edenler için özelliklerine ve kullanıcı yorumlarına bakalım istedik.

En iyi ütü markası diye merak edenlerin baktığı marka ve modellerden biri olan Philips Azur Buharlı Ütü 8000 Serisi, OptimalTemp teknolojisi ile ütülenebilir kumaşlarda sıfır yanık garantisi sunuyor.

En iyi ütü markası diye merak edenlerin baktığı marka ve modellerden biri olan Philips Azur Buharlı Ütü 8000 Serisi, OptimalTemp teknolojisi ile ütülenebilir kumaşlarda sıfır yanık garantisi sunuyor.

Her türlü kumaşa karşı kendi ısısını otomatik olarak ayarlıyor olması onu tercihlerde öne çıkaran özelliklerinden biri.

240 gram turbo buhar en inatçı kırışıklıkları bile gideriyor.

240 gram turbo buhar en inatçı kırışıklıkları bile gideriyor.

Hızlı ısınma ve güçlü performans için 3000 W güç ile kırışıklıklarda

kazanlı bir ütü gibi performans gösteriyor. Üstelik 300 ml su haznesiyle de tek seferde daha fazla parça ütülemenizi sağlıyor.

Dikey buhar püskürtme özelliği sayesinde giysileri askıdayken havalandırabilir ve perdelerdeki kırışıklıkları giderebilirsiniz.

Dikey buhar püskürtme özelliği sayesinde giysileri askıdayken havalandırabilir ve perdelerdeki kırışıklıkları giderebilirsiniz.

Ütüyü fişten çektim mi acaba diye korkularınız artık son bulacak!

Ütüyü fişten çektim mi acaba diye korkularınız artık son bulacak!

8 dakika sonra otomatik kapanma özelliğiyle artık ütü sonrası rahat olabilirsiniz.

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Teknik özellikleri:

Teknik özellikleri:

  • Kireç temizleme solüsyonu: Hızlı Kireç Çözme

  • Ütü ağırlığı: 1,78  kg

  • Su haznesi kapasitesi: 300 ml 

  • Taban: SteamGlide Elite Rosecopper 

  • Damlama önleyici

  • Güç kablosu uzunluğu: 2,5  m

  • Otomatik kapanma

  • Hızlı ve güçlü kırışıklık giderme özelliği

  • Sürekli buhar çıkışı: 55  g/min 

  • Güç: 3000  W

  • Dikey buhar püskürtme

  • OptimalTEMP teknolojisi

  • Şok buhar: 240 g/dk

Kullanıcı yorumları:

Kullanıcı yorumları:
  • > Müthiş bir ütü. Neredeyse tüm kıyafetlerim ütü istiyor ve kazansız ütüler içinde bundan iyi ütüleyen, bundan iyi iş çıkaran bir ürün görmedim. Ürünün hazır olmasını, yanıp sönen mavi ışığın sabitlenmesini bekleyin. Yeşil buhar ışığı yanınca da başlayın. Akma, dökülme vs bunlar yapılmayınca oluyor. Şiddetle tavsiye.
  • > Tabandaki tüm delikler aktif alt serilerde açık değil kazanlılara gerek yok uzun araştırma sonucu aldım memnunum tavsiye ederim. Öğleden sonra aldım akşamüstü teslim edildi Amazon Prime başka bir seviye teşekkürler.
  • > Çok pratik ve oldukça kullanışlı, her türlü kumaşa karşı kendi ısısını otomatik olarak ayarlıyor... Herhangi bir kumaş bilgisi bilmemiz gerekmiyor.
  • > Müthiş kesinlikle tavsiye, ağır gibi geldi ilk ancak fiş takınca hafifliyor kot pantolonun kırışıklığı için bir kez git gel yapmak yetiyor öyle kuvvetli 30 dk ütüyü 10 dk indirir.

Aradığınız buharlı ütünün Philips Azur Buharlı Ütü 8000 Serisi olduğuna karar verdiyseniz, dilerseniz daha uygun fiyata Amazon güvencesiyle hızlıca buradan ya da Hepsiburada güvencesiyle buradan satın alabilirsiniz.

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Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü
Onedio Editörü
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