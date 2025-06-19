A101'de Satışa Sunulan Philips Azur 8000 Serisi Alınır mı? Özellikleri ve Yorumları

19 Haziran 2025 A101 Aldın Aldın kataloğunda yer alan Philips 8000 Serisi Azur Buharlı Ütü, özellikleri ve yorumları ile burada!

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden A101 Aldın Aldın katalog listeleri yayınlandı. 19 Haziran 2025 Aldın Aldın kataloğunda satışa çıkan Philips Azur Buharlı Ütü 8000 Serisi modelinin nasıl olduğunu merak ediyorsanız sizi aşağıya alalım.

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