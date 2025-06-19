A101'de Satışa Sunulan Philips Azur 8000 Serisi Alınır mı? Özellikleri ve Yorumları
19 Haziran 2025 A101 Aldın Aldın kataloğunda yer alan Philips 8000 Serisi Azur Buharlı Ütü, özellikleri ve yorumları ile burada!
Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden A101 Aldın Aldın katalog listeleri yayınlandı. 19 Haziran 2025 Aldın Aldın kataloğunda satışa çıkan Philips Azur Buharlı Ütü 8000 Serisi modelinin nasıl olduğunu merak ediyorsanız sizi aşağıya alalım.
Bu içerik 19.06.2025 tarihinde oluşturulmuştur. Bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
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a101.com.tr internete özel aldın aldın fırsatları arasında yer alan Philips Azur Buharlı Ütü, dikkat çeken ürünlerden biri oldu.
En iyi ütü markası diye merak edenlerin baktığı marka ve modellerden biri olan Philips Azur Buharlı Ütü 8000 Serisi, OptimalTemp teknolojisi ile ütülenebilir kumaşlarda sıfır yanık garantisi sunuyor.
240 gram turbo buhar en inatçı kırışıklıkları bile gideriyor.
Dikey buhar püskürtme özelliği sayesinde giysileri askıdayken havalandırabilir ve perdelerdeki kırışıklıkları giderebilirsiniz.
Ütüyü fişten çektim mi acaba diye korkularınız artık son bulacak!
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