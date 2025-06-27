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20 - 27 Haziran 2025 A101 Haftanın Yıldızları Kataloğu

etiket 20 - 27 Haziran 2025 A101 Haftanın Yıldızları Kataloğu

Başak Nur Süner
Başak Nur Süner - Onedio Editörü
27.06.2025 - 17:31

27 Haziran 2025 A101 Haftanın Yıldızları kataloğu Onedio'da! 

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden A101 Haftanın Yıldızları katalog listeleri yayınlandı. A101 aktüel kataloğu Onedio'da! A101 kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel A101 broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 27 Haziran 2025 Haftanın Yıldızları kataloğunda hangi indirimler var?

A101 Haftanın Yıldızları fırsatlarını buradan inceleyebilirsiniz.👇

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

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Lipton Yellow Label Siyah Çay 1 Kg 199 TL

Lipton Yellow Label Siyah Çay 1 Kg 199 TL

  • Nuh'un Ankara Makarnası 500 gr 22,50 TL

  • Yudum Ayçiçek Yağı 4,5 Litre 359,50 TL

  • Bal Küpü / Doğuş / Nar Toz Şeker 5 Kg 199,50 TL

  • Ovadan Baldo Pirinç 5 Kg 67,50 TL

  • Nestle Nequik Kakaolu Tahıl Gevreği 1 Kg 99 TL

  • Superfresh Pizza King Dondurulmuş Pizza 600 gr 109 TL

  • Fairy Bulaşık Deterjanı 2600 ml 179,90 TL

  • Fairy Bulaşık Deterjanı 650 ml 59,90 TL

  • Marc Çamaşır Makinesi Temizleyicisi 250 ml 60 TL

  • Finish Bulaşık Makinesi Temizleyicisi 250 ml 60 TL

  • Finish Bulaşık Makinesi Parlatıcısı 250 ml 60 TL

  • Finish Bulaşık Makinesi Tuzu 1,3 Kg 60 TL

  • Tursil Sıvı Çamaşır Deterjanı 2145 ml 114,50 TL

  • Vanish Kosla Leke Çıkarıcı 1 Litre 120 TL

Torku Süt 4x1 Litre 99,50 TL

Torku Süt 4x1 Litre 99,50 TL

  • Torku Tam Yağlı Tost Peyniri 1 Kg 235 TL

  • Bahçıvan Tam Yağlı Tost Peyniri 1 Kg 215 TL

  • İçim / Yörsan / Eker Yoğurt 5 Kg 169 TL

  • Pınar / Torku Yarım Yağlı Süt 1 Litre 37 TL

  • Torku Dilimli Burger Peyniri 200 gr 95 TL

  • Torku Ayran 2,5 Kg 77 TL

  • Sütaş Ayran 2,5 Litre 75 TL

  • Tarabya Tam Yağlı Dilimli Tost Peyniri 350 gr 89 TL

  • Torku / Kaanlar / Trakya Tam Yağlı Beyaz Peynir 1 Kg 189 TL

  • Torku Krempare Sürülebilir Taze Peynir 450 gr 99 TL

  • Pınar Beyaz Sürülebilir Taze Peynir 350 gr 80 TL

  • Torku Tam Yağlı Süzme Peynir 850 gr 152 TL

  • İçim Tam Yağlı Süzme Peynir 750 gr 132,50 TL

  • Pınar Aç Bitir Hindi Kokteyl Sosis 170 gr 42,50 TL

  • Pınar Lezzet Keyfi Hindi Salam 500 gr 62,50 TL

  • Pınar Aç Bitir Dilimli Hindi Salam 70 gr 24,50 TL

  • Baştacı Dana Döner 250 gr 119 TL

  • Şahin Dana Parmak Sucuk 320 gr 299 TL

  • Torku Kahveli Sütlü İçecek 230 ml 19,50 TL

10 TL ve üzeri alışverişlerde geçerli

10 TL ve üzeri alışverişlerde geçerli

  • Omo Toz Deterjan 3 Kg 119 TL 

  • Yumoş Uzman Konsantre Yumuşatıcı 1200 ml 99 TL 

  • Bref Power Aktiv Klozet Blok 3'lü 79 TL

Haftanın Yıldızları

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Başak Nur Süner
Başak Nur Süner
Onedio Editörü
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