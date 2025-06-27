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Harry Potter, Dünyalılar ve Daha Fazlası: Kitap Kurtlarının Tercihi Olan Haftanın En Çok Satan Kitapları

etiket Harry Potter, Dünyalılar ve Daha Fazlası: Kitap Kurtlarının Tercihi Olan Haftanın En Çok Satan Kitapları

Selen Simsek
Selen Simsek - Onedio Üyesi
27.06.2025 - 17:10

Okumakta olduğunuz kitap bitmek üzere ve şimdiden ne okuyacağım derdine mi düştünüz? O zaman hemen buraya. Bu haftanın en çok satılan ve en çok okunan kitaplarını fiyatları ve yorumları ile beraber listeledik. Favori türünüzü seçin ve kitabı hemen sepete ekleyin. Merak etmeyin Amazon kitapları gerçekten çok hızlı gönderiyor. Elinizdeki bitmeden yenisi kapınıza çoktan gelmiş olur bile...

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Bırak Yapsınlar Teorisi - Mel Robbins

Bırak Yapsınlar Teorisi - Mel Robbins

Bu kitaptaki iki basit kelime –Bırak Yapsınlar– sizi özgür kılacak. Başkalarının fikirlerinden, dramalarından ve yargılarından serbest kalacaksınız. Çevrenizdeki her şeyi ve herkesi yönetmeye çalışmanın o yorucu döngüsünü kıracaksınız. Bu hayatı yaşamanın daha iyi bir yolu var. Bırak Yapsınlar Teorisi size zamanınızı ve enerjinizi nasıl koruyacağınızı ve asıl önemli bulduğunuz meselelere nasıl odaklanacağınızı öğreten kanıtlanmış bir yöntem. 

Fiyatı 164 TL.

Bırak Yapsınlar Teorisi - Mel Robbins

'Uzun süredir podcastlerini takip ettiğim bir yazar. Kitabın ülkemizde yayınlanmasına çok sevindim. Çünkü günümüz insanın yaşadığı problemlere harika çareler sunuyor. Bu sunduğu çarelerin hepsi kolay uygulanabilir ve etkili. En önemlisi kontrolümüz altında olmayan sorunlara karşı göstermemiz gereken refleksimizi harekete geçiriyor. Elimizde olmayan problemler için ne çok enerji harcıyormuşuz dedirtti.'

Bu hafta en çok satılan kitapların hepsini görmek için buraya tıklayabilirsiniz.

Detaylar - Ia Genberg

Detaylar - Ia Genberg

Mucizevi türden bir roman.

Seksenlerin Stockholm’ünde, psikolojinin henüz gençlerin pervasızlıklarının adlarını koymadığı dönemde ev arkadaşlarının, dostların, sevgililerin, hayatı etkileyip belirleyen ama sonradan kaybolanların peşine düşülüyor. Dört etkileyici adımda günümüz insanının profili çiziliyor. Biz böyle yaşadık... Yalın ve dürüst anlatımıyla, bir kuşağın hemen hemen tüm dünyada yaşadıklarına da dokunan, insana unuttuklarını kâh gülümseterek kâh ürperterek hatırlatan, bir kadının gözünden bizim kayıp zamanımız.

Fiyatı 64 TL.

Detaylar - Ia Genberg

Bu hafta en çok satılan kitapların hepsini görmek için buraya tıklayabilirsiniz.

İçimdeki Hayal - Sharon M. Draper

İçimdeki Hayal - Sharon M. Draper

İçimdeki Müzik ile bir milyondan fazla okura oluşan Melody'nin hikayesi, serinin üçüncü kitabı İçimdeki Hayal'de devam ediyor. Melody, bu kitapta dünyanın her yerinden Londra'yı ziyaret eden çocuklarla birlikte dünyayı herkes için daha eşit bir yer haline getirmeye çalışıyor. İçimdeki Müzik serisinin yeni kitabı, okurları bir kez daha Melody'nin zihnine götürüyor ve dünyayı onun gözünden görmemizi sağlıyor.

Fiyatı 158 TL.

İçimdeki Hayal - Sharon M. Draper

Bu hafta en çok satılan kitapların hepsini görmek için buraya tıklayabilirsiniz.

Bir Kadının Kavgaları ve Dönüşümleri

Bir Kadının Kavgaları ve Dönüşümleri

Bir Kadının Kavgaları ve Dönüşümleri'nde annesini anlatıyor bu kez Edouard Louis. Kırk beş yaşına vardığında isyan bayrağını çeken, arzuladığı gibi yaşamayı seçerek yavaş yavaş özgürleşen, sonunda kendini keşfeden bir kadının hikayesini kendi gözünden aktarıyor. Çocukken farklı bir anneye sahip olma arzusuyla bugün onu her şeye rağmen özgür ve mutlu bir kadın olarak görme deneyimi arasındaki anlatısında hayatlarımızı yöneten zalim sistemleri ve onlardan kaçış olasılığını da ele almaktan kaçınmıyor - yine çekincesizce, yine güçlü bir şekilde.

Fiyatı 87 TL.

Bir Kadının Kavgaları ve Dönüşümleri

'Her kadın okumalı.'

Bu hafta en çok satılan kitapların hepsini görmek için buraya tıklayabilirsiniz.

Mösyö İbrahim ve Kuran'ın Çiçekleri

Mösyö İbrahim ve Kuran'ın Çiçekleri

Sinemaya da uyarlanan Mösyö İbrahim ve Kuran'ın Çiçekleri Yahudi bir çocukla Müslüman bir bakkalın, kan bağlarına, etnik ve dinsel önyargılara, düşmanlıklara galebe çalan dostluklarının hikayesi.

Fiyatı 62 TL.

Mösyö İbrahim ve Kuran'ın Çiçekleri

'Çeviri oldukça güzel. Bir oturuşta bitirilecek bir kitap. Kitabı okuduktan sonra aynı isimle çekilmiş olan filmini de izlemenizi tavsiye ederim.'

Bu hafta en çok satılan kitapların hepsini görmek için buraya tıklayabilirsiniz.

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Harry Potter ve Felsefe Taşı

Harry Potter ve Felsefe Taşı

Harry Potter serisinin ilk kitabı bu haftanın en çok okunanları arasında.

Fiyatı 145 TL.

Harry Potter ve Felsefe Taşı

'Seriye başlamak için bekliyorsanız; Beklemeyin! Çocuk kitabı olarak yazılsa da, yetişkinlerinde okuyabileceği şekilde kurgulanmış bir başyapıt.'

Bu hafta en çok satılan kitapların hepsini görmek için buraya tıklayabilirsiniz.

Dünyalılar - Özgür Mumcu

Dünyalılar - Özgür Mumcu

Dünyalılar, türler arası karşılaşmanın, gezegen çapında komploların ve kırılgan umutların romanı. Yalnızca geleceği değil, geçmişimizi de yeniden sorgulatan soluk soluğa bir macera.

Fiyatı 145 TL.

Dünyalılar - Özgür Mumcu

Bu hafta en çok satılan kitapların hepsini görmek için buraya tıklayabilirsiniz.

Bugün Kalan Hayatımın İlk Günü - Maud Ankaoua

Bugün Kalan Hayatımın İlk Günü - Maud Ankaoua

Altını çizerek okumak isteyeceğiniz türden, okuru içine alan bir kitap bu.

Maelle her şeyi kontrol altında tutmaya çalışan, yoğun tempoda koşturmaktan kendi mutluluğunu önceliği yapmayı unutmuş, Parisli mutsuz bir kadındır. En yakın arkadaşı Romane ile buluştuğunda öğrendiği gerçek sonucunda bir seçim yapmak zorunda kalır ve ondan istenen uzun, zorlu bir yolculuğa çıkar. Böylece mutluluğa giden hikayesi de başlamış olur. Tam da Tolstoy'un dediği gibi, 'Tüm muhteşem hikayeler iki şekilde başlar: Ya biri bir yolculuğa çıkar ya da şehre bir yabancı gelir.'

Fiyatı 222 TL.

Bugün Kalan Hayatımın İlk Günü - Maud Ankaoua

'Başlarda bilindik şeyleri anlatıyor gibi gelmişti hatta bu kadar betimlemeye gerek var mı diye düşündürdü. Ancak ilerledikçe ve okudukça öğreti zenginleşti ve derinleşti. Aynı zamanda aktı gitti sayfalar.. Hızlıca ve cümlelerin altını çize çize okuduğum bol yıldızlı bir kitap oldu.'

Bu hafta en çok satılan kitapların hepsini görmek için buraya tıklayabilirsiniz.

Asker ile Denizci - Claire Kilroy

Asker ile Denizci - Claire Kilroy

'Yeryüzünde yaşayan her kadın bu kitapla özdeşlik kuracaktır. Her erkek de bu ıslahtan öğrenmesi gerekeni öğrenecektir.'

Claire Kilroy sıra dışı romanı 'Asker ile Denizci'de yeni doğan bebeğine duyduğu şiddetli sevginin kimlik duygusundaki sarsıcı değişimle çatıştığı unutulmaz bir kadın karakter yaratıyor. Evliliğinde de sorunlar yaşayan, yalnızlaşıp bebekli hayata hapsolduğunu hisseden kadın aşk, otonomi, birliktelik ve sorumluluk gibi meseleleri uzun uzun irdelemeye başlar. Karşısına çıkan eski bir arkadaşı ise, ikilemlerinin daha da derinleşmesine sebep olur. Sağlıklı düşünemediğini hisseden genç annenin emin olduğu tek şey, oğluna duyduğu ölçüsüz sevginin kendisini bildiği dünyadan koparıp bilinmez, riskli bir geleceğe hızla sürüklediğidir.

Fiyatı 132 TL.

Asker ile Denizci - Claire Kilroy

'Son zamanlarda okuduğum en iyi metin, ruhuma işlendi.'

Bu hafta en çok satılan kitapların hepsini görmek için buraya tıklayabilirsiniz.

Aristo ve Dante Evrenin Sırlarını Keşfediyor

Aristo ve Dante Evrenin Sırlarını Keşfediyor

Aristo ve Dante Evrenin Sırlarını Keşfediyor, korkmadan, çekinmeden, hayatını kendisi olarak gizlenmeden yaşamak isteyenler için yazılmış bir kitap. Daha önce başka yapıtlarıyla PEN/Faulkner ve American Book ödüllerini kazanan Benjamin Alire Saenz, Aristo ve Dante Evrenin Sırlarını Keşfediyor ile Printz Honor Book, Stonewall, Pura Belpre ve Lambda Literary ödüllerinin de sahibi oldu.

Aynı adlı serinin ilk kitabı olan Aristo ve Dante Evrenin Sırlarını Keşfediyor'u okuyanlar, bir anlamda kendi evrenlerinin sırlarını keşfediyor.

Fiyatı 38 TL.

Aristo ve Dante Evrenin Sırlarını Keşfediyor

'Kitabı alırken hiç bu kadar seveceğimi düşünmemiştim. Hemen okuyup geçerim diye düşündüğüm bir kitaptı, ama her anı sanki içerisindeymişçesine yaşadım. Karakterleri içime işledi.

Bu hafta en çok satılan kitapların hepsini görmek için buraya tıklayabilirsiniz.

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Martıya Uçmayı Öğreten Kedi

Martıya Uçmayı Öğreten Kedi

Martıya Uçmayı Öğreten Kedi kitabı, sımsıcak hikayesiyle çocuklara sevginin ne kadar önemli olduğunu aşılıyor. Martıya Uçmayı Öğreten Kedi kitabının konusu, birbirinden çok farklı iki canlının bir arada yaşayarak birbirini sevip saymasıdır. Luis Sepulveda tarafından kaleme alınan ve 12 dile çevrilen Martıya Uçmayı Öğreten Kedi kitabını, küçük büyük herkes severek okuyabilir.

Fiyatı 77 TL.

Martıya Uçmayı Öğreten Kedi

'Çok ama çok güzel.10 yaş üzeri herkes okumalı.

Bu hafta en çok satılan kitapların hepsini görmek için buraya tıklayabilirsiniz.

Sarı Yüz - R.F. Kuang

Sarı Yüz - R.F. Kuang

Çok satan listelerinden uzun süredir inmeyen, son yılların en çok ses getiren romanı 'Sarı Yüz'  bu haftanın en çok satan kitabı!

F. Kuang’ın sansasyon yaratan romanı, pandemi sonrası dünyanın hâlini çarpıcı bir biçimde gözler önüne seriyor. Sarı Yüz, ilk sayfadan son sayfaya temposunu hiç düşürmeden, çeşitlilik, ırkçılık ve kültürel sömürü gibi önemli meseleleri işlerken sosyal medyanın ürkütücü yüzünü de etkileyici bir şekilde ortaya koyuyor.

Elinizden bırakamayacağınız bir roman!

Fiyatı 134 TL.

Sarı Yüz - R.F. Kuang

'Kitap güzel. Kuang daha önce okuduysanız bu kitabı da seversiniz. Akıcı. Bir gün gibi bir zamanda bitirebiliyorsunuz. Daha iyi olabilir miydi denildiğinde - daha ne olacaktı canım tadında bitiyor kitap.'

Bu hafta en çok satılan kitapların hepsini görmek için buraya tıklayabilirsiniz.

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Selen Simsek
Selen Simsek
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