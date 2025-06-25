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ŞOK'a Akülü Uzaktan Kumandalı Araba Geliyor! 28 Haziran 2025 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

etiket ŞOK'a Akülü Uzaktan Kumandalı Araba Geliyor! 28 Haziran 2025 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

Başak Nur Süner
Başak Nur Süner - Onedio Editörü
25.06.2025 - 13:35

ŞOK 28 Haziran - 5 Temmuz 2025 Aktüel Ürünler Kataloğu Onedio'da! Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden ŞOK aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. ŞOK'ta bu hafta 2025 kataloğu hafta sonu fırsatlarını merak ediyorsanız aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel ŞOK broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 28 Haziran - 5 Temmuz 2025 ŞOK Aktüel listelerinde hangi indirimler var?  

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. 

 “Bu içerik marka iş birliği içeriyor

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Pilsan Champion Akülü Uzaktan Kumandalı Araba 7.990 TL,

Pilsan Champion Akülü Uzaktan Kumandalı Araba 7.990 TL,

  • Singer M3405 Dikiş Makinesi 5.990 TL, 

  • Gokidy Pompalı Balonlu Araba 399 TL, 

  • 25'li Su Bombası Balon 14,95 TL, 

  • Sünger Top Atıcı 129 TL,

  • Eva Hayvan Figürlü Su Atıcı 100 TL,

  • Uzaktan Kumandalı Yarış Arabası 399 TL, 

  • Sürtmeli Graffiti Motosiklet 119 TL, 

  • Su Halka Oyunu 75 TL, 

  • Eva Su Atıcı 75 TL,

  • Pvc Futbol Topu 75 TL,

  • Çıkartmalı Etkinlik Kitapları 54,95 TL, 

  • 50'li Pilsan Plastik Top 100 TL, 

  • Enchantimals Küçük Kardeşler,

  • Hayvan Arkadaşları 249 TL, 

  • Lisanslı 4in1 Puzzle 75 TL,

  • Hot Wheels Taşıyıcı Şehir Seti 349 TL,

  • Kadın Şortlu Pijama Takımı 299 TL, 

  • Erkek Ham Bez Tek Alt 239 TL,

  • Kadın Krinkıl Şort 139 TL, 

  • Kadın Desenli Viskon Şort 139 TL, 

  • Kadın / Erkek Çift Toka Nubuk Terlik 179 TL, 

  • Erkek Terlik 129 TL,

  • Kadın / Erkek Terlik 100 TL

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Başak Nur Süner
Başak Nur Süner
Onedio Editörü
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