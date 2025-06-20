Labubu Çılgınlığına Katılmak İsteyenlere Özel Sürpriz Kutular Burada!
Son dönemde popüler olan ve herkesin çantasına takmak, koleksiyon yapmak için delicesine aldığı labubu oyuncakları online sitelerde satışta. Hepsiburada, Trendyol, Amazon gibi e-ticaret sitelerinde de satışa sunulan bu anahtarlıkları hediye etmek de trend haline geldi.
Bu içerik 20.06.2025 tarihinde güncellenmiştir. Bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
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Labubu nedir diye merak edenler için şöyle açıklayalım:
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‘The Monsters’ (Canavarlar), isimli serinin parçası olan labubular Pop Mart isimli marka tarafından sürpriz kutuda üretiliyor.
Kendi koleksiyonunu oluşturmak isteyenler veya popüler bir hediye arayışında olanlar için Labubu ‘The Monsters’ (Canavarlar) Sürpriz Kutular harika bir seçenek.
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