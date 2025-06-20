Labubu Çılgınlığına Katılmak İsteyenlere Özel Sürpriz Kutular Burada!

Son dönemde popüler olan ve herkesin çantasına takmak, koleksiyon yapmak için delicesine aldığı labubu oyuncakları online sitelerde satışta. Hepsiburada, Trendyol, Amazon gibi e-ticaret sitelerinde de satışa sunulan bu anahtarlıkları hediye etmek de trend haline geldi.

Bu içerik 20.06.2025 tarihinde güncellenmiştir. Bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”