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Labubu Çılgınlığına Katılmak İsteyenlere Özel Sürpriz Kutular Burada!

etiket Labubu Çılgınlığına Katılmak İsteyenlere Özel Sürpriz Kutular Burada!

Başak Nur Süner
Başak Nur Süner - Onedio Editörü
20.06.2025 - 15:49

Son dönemde popüler olan ve herkesin çantasına takmak, koleksiyon yapmak için delicesine aldığı labubu oyuncakları online sitelerde satışta. Hepsiburada, Trendyol, Amazon gibi e-ticaret sitelerinde de satışa sunulan bu anahtarlıkları hediye etmek de trend haline geldi. 

Bu içerik 20.06.2025 tarihinde güncellenmiştir. Bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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Labubu nedir diye merak edenler için şöyle açıklayalım:

Labubu nedir diye merak edenler için şöyle açıklayalım:

Sivri kulaklı, keskin dişiyle hafif ürkütücü görünen bu oyuncak Hong Konglu sanatçı Kesin Lung tarafından yaratılmış.

‘The Monsters’ (Canavarlar), isimli serinin parçası olan labubular Pop Mart isimli marka tarafından sürpriz kutuda üretiliyor.

‘The Monsters’ (Canavarlar), isimli serinin parçası olan labubular Pop Mart isimli marka tarafından sürpriz kutuda üretiliyor.

Dua Lipa, David Becham ve Rihanna'nın bu bebekleri popüler hale getirmesinin yanında kutudan ne çıkacağını bilmemek de insanlarda heyecan duygusu yaratıyor.

Kendi koleksiyonunu oluşturmak isteyenler veya popüler bir hediye arayışında olanlar için Labubu ‘The Monsters’ (Canavarlar) Sürpriz Kutular harika bir seçenek.

Kendi koleksiyonunu oluşturmak isteyenler veya popüler bir hediye arayışında olanlar için Labubu ‘The Monsters’ (Canavarlar) Sürpriz Kutular harika bir seçenek.

Labubu ‘The Monsters’ (Canavarlar) Süpriz kutular için tıklayın.

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Başak Nur Süner
Başak Nur Süner
Onedio Editörü
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