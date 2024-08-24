İndirim Günleri Başlıyor! 24 - 30 Ağustos Haftasında A101, BİM ve ŞOK Aktüel Ürünler Listesinde Ne Var?
İndirim Günleri Başlıyor! 24 - 30 Ağustos Haftasında A101, BİM ve ŞOK Aktüel Ürünler Listesinde Ne Var?
Türkiye'nin en büyük perakende market zincirleri A101, ŞOK ve BİM'de aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. A101, Bim, Şok aktüel ürünler kataloğu Onedio'da! Birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 24 - 30 Ağustos 2024 tarihleri arasında hangi indirimler var?
'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'
'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
24 Ağustos 2024 A101 Haftanın Yıldızları kataloğu Onedio'da!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Eker/ İçim Yarım Yağlı Yoğurt 149 TL
İkinci Üründe %50 İndirim👇
👇
Tazenin Yıldızları👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
29 Ağustos 2024 A101 Aldın Aldın kataloğu Onedio'da!
JVC 65'' 4K Ultra HD Android TV 19.999 TL
Flavel Büro Tipi Buzdolabı 4.999 TL
Lava Döküm Basık Tencere 1.450 TL
Pamuklu Desenli Yuvarlak Halı 279 TL
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
30 Ağustos 2024 BİM Aktüel İndirim Kataloğu Onedio'da!
BİM'de haftanın önerileri olarak satışa sunulan ürünler;
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
Keysmart Nofrost Buzdolabı 19.975 TL
Kumtel Sandık Tipi 99 L Derin Dondurucu 6.990 TL
Bellina 125cc Motosiklet 49.900 TL
HP FA0008NT Gaming Laptop 27.975 TL
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kumtel Beyaz Turbo Cam Ankastre Set 6.975 TL
Tefal Krep Tavası 459 TL
Çift Kişilik Nevresim Seti 379 TL
ŞOK 21 - 28 Ağustos 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu Onedio'da!
700 ml Eyüp Sabri Tuncer Doğal Zeytinyağlı Şampuan 79,90 TL,
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Market ürünleri;
Aydınlatma ürünleri;
Beyaz eşya ve elektronik;
Mobilya;
👇🏻
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Tekstil ürünleri;
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın