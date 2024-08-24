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İndirim Günleri Başlıyor! 24 - 30 Ağustos Haftasında A101, BİM ve ŞOK Aktüel Ürünler Listesinde Ne Var?

etiket İndirim Günleri Başlıyor! 24 - 30 Ağustos Haftasında A101, BİM ve ŞOK Aktüel Ürünler Listesinde Ne Var?

Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü - Onedio Editörü
24.08.2024 - 09:01

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirleri A101, ŞOK ve BİM'de aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. A101, Bim, Şok aktüel ürünler kataloğu Onedio'da! Birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 24 - 30 Ağustos 2024 tarihleri arasında hangi indirimler var?

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.' 

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

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24 Ağustos 2024 A101 Haftanın Yıldızları kataloğu Onedio'da!

Eker/ İçim Yarım Yağlı Yoğurt 149 TL

Eker/ İçim Yarım Yağlı Yoğurt 149 TL
onedio.com

  • Bozbeyi Olgunlaştırılmış Klasik İnek Peyniri 135 TL

  • Tarabya Tam Yağlı Taze Kaşar Peyniri 500 g 115 TL

  • Cumhuriyet Dana Kangal Sucuk 169 TL

  • Çaykur Tiryaki Siyah Çay 175 TL

  • Zeo Siyah Zeytin 2 kg 235 TL

  • Rinso Toz Deterjan 245 TL

  • Pril Bulaşık Deterjanı 129 TL

  • Silk& Blue Erkek Boxer 39 TL

Süpermarket ürünlerinde yer alan indirimlere buradan göz atmayı unutmayın.

İkinci Üründe %50 İndirim👇

İkinci Üründe %50 İndirim👇
onedio.com

👇

👇
onedio.com

Tazenin Yıldızları👇

Tazenin Yıldızları👇
onedio.com
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29 Ağustos 2024 A101 Aldın Aldın kataloğu Onedio'da!

JVC 65'' 4K Ultra HD Android TV 19.999 TL

JVC 65'' 4K Ultra HD Android TV 19.999 TL
onedio.com

  • Toshiba 58'' 4K Ultra HD Android TV 16.999 TL

  • GoSmart Bluetooth Hoparlör 139 TL

  • Notebook Soğutucu 219 TL

  • Metal USB Fan 129 TL

  • Piranha Akıllı Saat 399 TL

  • Karizma File Çalışma Koltuğu 1.749 TL

  • Ofis Bazaar Raflı Çalışma Masası 1.499 TL

  • Ofis Bazaar 5 Bölmeli Kitaplık 999 TL

Mobilya ürünlerinde yer alan indirimlere buradan göz atabilirsiniz.

İndirimde yer alan çalışma koltuğu modellerine buradan göz atabilirsiniz.

Flavel Büro Tipi Buzdolabı 4.999 TL

Flavel Büro Tipi Buzdolabı 4.999 TL
onedio.com

  • SEG 7 Kg Çamaşır Makinesi 8.999 TL

  • Regal Çay Makinesi 1.199 TL

  • Arzum Starblend Multi Blender Seti 1.899 TL

  • Fantom Cyclone Elektrikli Süpürge 2.599 TL

  • Sinbo Tost Makinesi 539 TL

  • Kiwi Retro Fırın 2.999 TL

  • Kiwi Koltuk ve Halı Yıkama Makinesi 3.499 TL

  • Kiwi Şarjlı Su Pompası 279 TL

  • Sinbo Çelik Elektrikli Cezve 349 TL

Küçük ev aletlerinde yer alan indirimlerinde yer alan indirimlere buradan göz atmayı unutmayın.

Lava Döküm Basık Tencere 1.450 TL

Lava Döküm Basık Tencere 1.450 TL
onedio.com

  • Yağdanlık 39 TL

  • Renkli Cam Kase 35 TL

  • Brita Aluna XL Filtreli Sürahi 399 TL

  • Borosilikat Bardak ve Pipet Seti 6 Parça 115 TL

  • 3 Çekmeceli Baharatlık 129 TL

Sofra ve mutfak ürünlerinde yer alan indirimlere buradan göz atmayı unutmayın.

Pamuklu Desenli Yuvarlak Halı 279 TL

Pamuklu Desenli Yuvarlak Halı 279 TL
onedio.com

  • Çift Kişilik Sıvı Geçirmez Yatak Alezi 299 TL

  • Katlanır Küvet 399 TL

  • Katlanır Sele 169 TL

  • Katlanır Maşrapa 39 TL

  • Katlanır Su Kovası 139 TL

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Süpermarket ürünlerinde yer alan indirimlere buradan göz atmayı unutmayın.

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onedio.com

30 Ağustos 2024 BİM Aktüel İndirim Kataloğu Onedio'da!

BİM'de haftanın önerileri olarak satışa sunulan ürünler;

BİM'de haftanın önerileri olarak satışa sunulan ürünler;
onedio.com

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onedio.com
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onedio.com

Süpermarket ürünlerinde yer alan indirimlere buradan göz atmayı unutmayın.

Keysmart Nofrost Buzdolabı 19.975 TL

Keysmart Nofrost Buzdolabı 19.975 TL
onedio.com

  • Keysmart 8 Kg Çamaşır Makinesi 9.750 TL

  • 4 Programlı Bulaşık Makinesi 10.475 TL

Kumtel Sandık Tipi 99 L Derin Dondurucu 6.990 TL

Kumtel Sandık Tipi 99 L Derin Dondurucu 6.990 TL
onedio.com

Bellina 125cc Motosiklet 49.900 TL

Bellina 125cc Motosiklet 49.900 TL
onedio.com

HP FA0008NT Gaming Laptop 27.975 TL

HP FA0008NT Gaming Laptop 27.975 TL
onedio.com

  • LG 55' UHD Smart Tv 19.490 TL

  • LG 50' Ultra HD Smart Tv 16.975 TL

  • PS4 Slim 500GB Oyun Konsolu 11.975 TL

  • HP 58144804A Tanklı Yazıcı 5.775 TL

  • Blaupunkt Toast Master Tost Makinesi 1.875 TL

  • Blaupunkt Bw100 Çelik Çay Makinesi 1.475 TL

  • IMEX Akıllı Saat 995 TL

  • Ultralight Termos 690 TL

  • Kalp Ledli Masa Lambası 275 TL

  • Kumtel Usb Mini Fan  179 TL

  • Polosmart Tablet ve Telefon Standı 85 TL

  • Metal Çalışma Masası 120'lik 1.275 TL

  • Metalli Düz Kitaplık 875 TL

  • Çalışma Masası 729 TL

Küçük ev aletlerinde yer alan indirimlerinde yer alan indirimlere buradan göz atmayı unutmayın.

Mobilya ürünlerinde yer alan indirimlere buradan göz atabilirsiniz.

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Kumtel Beyaz Turbo Cam Ankastre Set 6.975 TL

Kumtel Beyaz Turbo Cam Ankastre Set 6.975 TL
onedio.com

  • Kumtel Beyaz Cam Üstü Ocak 2.075 TL

  • Kumtel Mini Fırın 1.275 TL

  • Kumtel Elektrikli Tekli Ocak 499 TL

Tefal Krep Tavası 459 TL

Tefal Krep Tavası 459 TL
onedio.com

  • Amboss Kalpli Baton Kek Kalıbı 349 TL

  • Pratik İpli Doğrayıcı 189 TL

  • LAV Rimli Desenli Meşrubat Bardağı 3'lü 169 TL

  • LAV Rimli Desenli Su Bardağı 3'lü 159 TL

  • LAV Rimli Desenli Sürahi LAV 1200 cc 99 TL

  • Paşabahçe Breakfast Club Kavanoz 2'li 129 TL

  • Paşabahçe Semaver Çay Bardağı 3'lü 79 TL

  • Çikolata Desenli Saklama Kabı 3'lü 59 TL

  • Çift Renkli Çizgili Kase 29,50 TL

  • Çift Renkli Çizgili Kase 1,7 Litre 17,50 TL

  • Çift Renkli Çizgili Kase 0,4 Litre 8,50 TL

Sofra ve mutfak ürünlerinde yer alan indirimlere buradan göz atmayı unutmayın.

Çift Kişilik Nevresim Seti 379 TL

Çift Kişilik Nevresim Seti 379 TL
onedio.com

  • Çift Kişilik Baskılı Pike 279 TL

  • Tek Kişilik Baskılı Pike 235 TL

  • Çift Kişilik Lastikli Çarşaf 169 TL

  • Tek Kişilik Lastikli Çarşaf 119 TL

  • Çift Kişilik Sıvı Geçirmez Lastikli Alez 249 TL

  • Tek Kişilik Sıvı Geçirmez Lastikli Alez 179 TL

  • Yastık Kılıfı 2'li 59 TL

ŞOK 21 - 28 Ağustos 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu Onedio'da!

700 ml Eyüp Sabri Tuncer Doğal Zeytinyağlı Şampuan 79,90 TL,

700 ml Eyüp Sabri Tuncer Doğal Zeytinyağlı Şampuan 79,90 TL,
onedio.com

  • Head&Shoulders Mentol/Klasik Şampuan 219 TL, 

  • 400 ml Garnier Makyaj Temizleme Suyu 92 TL, 

  • 6'lı Confort Geri Dönüştürülmüş Kağıt Havlu 44 TL,

  • Confort Geri Dönüştürülmüş Tuvalet Kağıdı 52,50 TL,

  • 9 kg Omo Toz Deterjan 318 TL, 

  • 40'lı Fairy Platinum Plus Hepsi Bir Arada Bulaşık Makinesi Tableti 229 TL, 

  • 50'li Finish Quantum Bulaşık Makinesi Tableti 275 TL, 

  • 1440 ml Bingo Soft Konsantre Yumuşatıcı 88 TL,

  • 2,5 litre Bingo Fresh Yüzey Temizleyici 69,90 TL,

  • 750 ml Domestos Çamaşır Suyu Çeşitleri 39,50 TL,

  • 3240 ml Domestos Çamaşır Suyu Dağ Esintisi 116 TL, 

  • 2 litre Ace Çamaşır Suyu Klasik 62 TL, 

  • 500 gram Mis Tereyağı 139 TL, 

  • 700 gram İçim Kaşar Peyniri 189 TL

25 TL üstü alışverişlerde; 

  • 3x180 gram Pınar Labne 89 TL, 

  • 1 kg Ülker Pötibör Bisküvi 60 TL, 

  • 504 gram Ülker 8 Kek Mini Muzlu 65 TL, 

  • Calve İkili Set Ketçap 430 gram + Mayonez 380 gram 70 TL,

  • 2,31 litre Peros Sıvı Deterjan Canlı Renkler/Beyazlar 110 TL

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Market ürünleri;

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