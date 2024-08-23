BİM'e Motosiklet Geliyor! 30 Ağustos 2024 BİM Aktüel Ürünler İndirim Kataloğu
BİM'e Motosiklet Geliyor! 30 Ağustos 2024 BİM Aktüel Ürünler İndirim Kataloğu
30 Ağustos 2024 BİM Aktüel İndirim Kataloğu Onedio'da!
Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden BİM aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. BİM aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel BİM broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım BİM katalog bu hafta 2024 ürünleri arasında bizleri neler bekliyor. BİM kataloğunda bu hafta hangi ürünler satışa çıkacak? Gelin birlikte bakalım.
BİM Aktüel indirim fırsatlarını buradan inceleyebilirsiniz.👇
Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.
“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”
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BİM'de haftanın önerileri olarak satışa sunulan ürünler;
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Keysmart Nofrost Buzdolabı 19.975 TL
Kumtel Sandık Tipi 99 L Derin Dondurucu 6.990 TL
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Bellina 125cc Motosiklet 49.900 TL
HP FA0008NT Gaming Laptop 27.975 TL
Tefal Krep Tavası 459 TL
Çift Kişilik Nevresim Seti 379 TL
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