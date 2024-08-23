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BİM'e Motosiklet Geliyor! 30 Ağustos 2024 BİM Aktüel Ürünler İndirim Kataloğu

etiket BİM'e Motosiklet Geliyor! 30 Ağustos 2024 BİM Aktüel Ürünler İndirim Kataloğu

Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü - Onedio Editörü
23.08.2024 - 10:58

30 Ağustos 2024 BİM Aktüel İndirim Kataloğu Onedio'da! 

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden BİM aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. BİM aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel BİM broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım BİM katalog bu hafta 2024 ürünleri arasında bizleri neler bekliyor. BİM kataloğunda bu hafta hangi ürünler satışa çıkacak? Gelin birlikte bakalım.

BİM Aktüel indirim fırsatlarını buradan inceleyebilirsiniz.👇

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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BİM'de haftanın önerileri olarak satışa sunulan ürünler;

BİM'de haftanın önerileri olarak satışa sunulan ürünler;

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Süpermarket ürünlerinde yer alan indirimlere buradan göz atmayı unutmayın.

Keysmart Nofrost Buzdolabı 19.975 TL

Keysmart Nofrost Buzdolabı 19.975 TL

  • Keysmart 8 Kg Çamaşır Makinesi 9.750 TL

  • 4 Programlı Bulaşık Makinesi 10.475 TL

Kumtel Sandık Tipi 99 L Derin Dondurucu 6.990 TL

Kumtel Sandık Tipi 99 L Derin Dondurucu 6.990 TL
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Bellina 125cc Motosiklet 49.900 TL

Bellina 125cc Motosiklet 49.900 TL

HP FA0008NT Gaming Laptop 27.975 TL

HP FA0008NT Gaming Laptop 27.975 TL

  • LG 55' UHD Smart Tv 19.490 TL

  • LG 50' Ultra HD Smart Tv 16.975 TL

  • PS4 Slim 500GB Oyun Konsolu 11.975 TL

  • HP 58144804A Tanklı Yazıcı 5.775 TL

  • Blaupunkt Toast Master Tost Makinesi 1.875 TL

  • Blaupunkt Bw100 Çelik Çay Makinesi 1.475 TL

  • IMEX Akıllı Saat 995 TL

  • Ultralight Termos 690 TL

  • Kalp Ledli Masa Lambası 275 TL

  • Kumtel Usb Mini Fan  179 TL

  • Polosmart Tablet ve Telefon Standı 85 TL

  • Metal Çalışma Masası 120'lik 1.275 TL

  • Metalli Düz Kitaplık 875 TL

  • Çalışma Masası 729 TL

Küçük ev aletlerinde yer alan indirimlerinde yer alan indirimlere buradan göz atmayı unutmayın.

Mobilya ürünlerinde yer alan indirimlere buradan göz atabilirsiniz.

  • Kumtel Beyaz Turbo Cam Ankastre Set 6.975 TL

  • Kumtel Beyaz Cam Üstü Ocak 2.075 TL

  • Kumtel Mini Fırın 1.275 TL

  • Kumtel Elektrikli Tekli Ocak 499 TL

Tefal Krep Tavası 459 TL

Tefal Krep Tavası 459 TL

  • Amboss Kalpli Baton Kek Kalıbı 349 TL

  • Pratik İpli Doğrayıcı 189 TL

  • LAV Rimli Desenli Meşrubat Bardağı 3'lü 169 TL

  • LAV Rimli Desenli Su Bardağı 3'lü 159 TL

  • LAV Rimli Desenli Sürahi LAV 1200 cc 99 TL

  • Paşabahçe Breakfast Club Kavanoz 2'li 129 TL

  • Paşabahçe Semaver Çay Bardağı 3'lü 79 TL

  • Çikolata Desenli Saklama Kabı 3'lü 59 TL

  • Çift Renkli Çizgili Kase 29,50 TL

  • Çift Renkli Çizgili Kase 1,7 Litre 17,50 TL

  • Çift Renkli Çizgili Kase 0,4 Litre 8,50 TL

Sofra ve mutfak ürünlerinde yer alan indirimlere buradan göz atmayı unutmayın.

Çift Kişilik Nevresim Seti 379 TL

Çift Kişilik Nevresim Seti 379 TL

  • Çift Kişilik Baskılı Pike 279 TL

  • Tek Kişilik Baskılı Pike 235 TL

  • Çift Kişilik Lastikli Çarşaf 169 TL

  • Tek Kişilik Lastikli Çarşaf 119 TL

  • Çift Kişilik Sıvı Geçirmez Lastikli Alez 249 TL

  • Tek Kişilik Sıvı Geçirmez Lastikli Alez 179 TL

  • Yastık Kılıfı 2'li 59 TL

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