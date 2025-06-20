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İndirim Günleri Başlıyor! 20 Haziran - 27 Haziran Haftasında A101 ve BİM Aktüel Ürünler Listesinde Ne Var?

etiket İndirim Günleri Başlıyor! 20 Haziran - 27 Haziran Haftasında A101 ve BİM Aktüel Ürünler Listesinde Ne Var?

Başak Nur Süner
Başak Nur Süner - Onedio Editörü
20.06.2025 - 17:54

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirleri A101 ve BİM'de aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. A101 ve Bim aktüel ürünler kataloğu Onedio'da! Birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 5 Haziran - 14 Haziran 2025 tarihleri arasında hangi indirimler var?

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.' 

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

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20 Haziran 2025 A101 Haftanın Yıldızları kataloğu Onedio'da! 

Tursil Toz Deterjan 10 Kg 349,50 TL

Tursil Toz Deterjan 10 Kg 349,50 TL
onedio.com

  • Cif Banyo&Mutfak Sprey Temizleyici 1 Litre 74,90 TL

  • Domestos Ultra Çamaşır Suyu 3240 ml 139 TL

  • Yumoş Konsantre Yumuşatıcı 1440 ml 125 TL

  • Renax Gold Bulaşık Makinesi Kapsülü 30'lu 119 TL

  • Head&Shoulders Şampuan 330 ml 109 TL

  • Fax Sıvı Sabun 3 Litre 85 TL

  • Yumoş Sprey 450 ml 99,95 TL

  • Emotion / Fa / Blade Roll-On 50 ml 84,90 TL

  • Mybelline Colossal Kajal Göz Kalemi 77,90 TL

  • Brita Maxtra Pro Sürahi Filtresi 2'li 279 TL

  • Gliss Sıvı Saç Kremi 200 ml 129,90 TL

  • Sensodyne Derin Temizlik Diş Fırçası 1+1 99,50 TL

  • Sensodyne Ekstr Beyazlık Diş Macunu 75 ml 115 TL

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Ahir Tam Yağlı Tost Peyniri 1,5 Kg 289 TL

Ahir Tam Yağlı Tost Peyniri 1,5 Kg 289 TL
onedio.com

  • Ahir Tam Yağlı Olgunlaştırılmış Klasik İnek Peyniri 600 gr 149 TL

  • Birşah Yarım Yağlı Homojenize Yoğurt 2 Kg 65 TL

  • Doğuş Rize Çayı 1 Kg 159,50 TL

  • Nescafe Latte 9'lu 59,50 TL

  • Nescafe Kahve 10'lu 59,50 TL

  • Dilimli Piliç Sucuk 400 gr 57,50 TL

  • Erpiliç Dondurulmuş Çıtır Piliç Fileto 700 gr 125 TL

  • Şahin Çemeni Sıyrılmış Dana Pastırma 80 gr 159 TL

  • Beypazarı Sade Maden Suyu 750 ml 29 TL

  • Ülker Kremalı Bisküvi 4'lü 29,50 TL

  • Ülker Çiziviç Peynirli Kraker Sandviç 3'lü 35 TL

  • Ülker Biskrem Kakaolu Krema Dolgulu Bisküvi 3'lü 44,50 TL

  • Kitkat Chunky Çikolatalı Gofret 38 gr 15 TL

  • Kent Boringer Pasta Sosu 750 gr 99,50 TL

  • Xroll Pötibör Bisküvi 1 Kg 55 TL

A101 Kasa arkası

A101 Kasa arkası
onedio.com

10 TL ve üzeri alışverişlerde geçerli;

  • Dardanel Ton Balığı 2x170 gr 139 TL 

  • Fuse Tea Aromalı İçecek 6x330 ml 120 TL

26 Haziran 2025 A101 Aldın Aldın kataloğu Onedio'da! 

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Onvo 65" Frameless UHD QLED Google Tv 22.999 TL

Onvo 65" Frameless UHD QLED Google Tv 22.999 TL
onedio.com

  • Samsung 50' 4K UHD Smart Led Tv 29.999 TL

  • Onvo 43' Frameless FHD Google Tv 8.299 TL

  • Hi-Level 32' HD Ready Smart Tv 5.499 TL

  • Lenovo Ideapad Slim 3 8.999 TL

  • Piranha RGB Işıklı Büyük Boy Kablosuz Hoparlör 699 TL

  • HiKing A41 Cep Telefonu 4.599 TL

  • Piranha Güneş Enerjili Kablosuz Kulaklık 899 TL

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Beyaz Eşya

Beyaz Eşya
onedio.com

Kiwi Dondurma Makinesi 1.499 TL

Kiwi Dondurma Makinesi 1.499 TL
onedio.com

  • Kiwi Şarjlı Masaüstü Vantilatör 349 TL

  • Kiwi Otel Tipi Kettle 749 TL

  • Sinbo 5 Fonksiyonlu El Blender Seti 1.399 TL

  • Arzum Okka Türk Kahvesi Makinesi 1.399 TL

  • English Home El Belnderı 1.099 TL

  • Pierre Cardin Elektrikli Çay Makinesi 1.099 TL

  • Fantom Master CC 5750 Halı Yıkama Makinesi 5.999 TL

  • Kiwi Buharlı Temizleyici 3.499 TL

  • Aprilla Şarjlı Saç ve Sakal Düzeltme Makinesi 299 TL

  • Aprilla Saç Kesme Makinesi 499 TL

  • Arzum Steampro Seramik Tabanlı Ütü 1.399 TL

  • Sinbo Dijital Baskül 249 TL

Hascevher Seramik Basık Tencere 699 TL

Hascevher Seramik Basık Tencere 699 TL
onedio.com

  • Hascevher Seramik Derin Tencere 699 TL

  • Hascevher Seramik Tava 449 TL

  • Hascevher Seramik Sahan 399 TL

  • Papilla Wok Tava 359 TL

  • Vivaldi Aşure Tenceresi 799 TL

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Piranha Basınçlı Yıkama Makinesi 3.399 TL

Piranha Basınçlı Yıkama Makinesi 3.399 TL
onedio.com

  • Kiwi Katlanabilir Taşıma Arabası 1.799 TL

  • Kiwi Üfleme Makinesi 769 TL

  • Kiwi Benzinli Tırpan 3.499 TL

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27,5 Jant Alüminyum Bisiklet 7.499 TL

27,5 Jant Alüminyum Bisiklet 7.499 TL
onedio.com

Hijyen ürünleri

Hijyen ürünleri
onedio.com

Gıda ürünleri

Gıda ürünleri
onedio.com

Aşurelik ürünler

Aşurelik ürünler
onedio.com

27 Haziran 2025 BİM Aktüel İndirim Kataloğu Onedio'da! 

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Dijitsu 55" Ultra HD Google Tv 14.990 TL

Dijitsu 55" Ultra HD Google Tv 14.990 TL
onedio.com

  • Casper VIA X30 Cep Telefonu 6.790 TL

  • Dijitsu 50' Ultra HD Google Tv 11.990 TL

  • Kumtel 3 Çekmece Dondurucu 6.500 TL

  • Kumtel 12.000 BTU Inverter Klima 21.790 TL

  • Kumtel Halı Koltuk Temizleme Makinesi 3.790 TL

  • Kumtel 5+1 Çekmece Dondurucu 10.990 TL

  • Heifer Mini Blender Set 1.499 TL

  • Kumtel Katlanabilir Mini Masaüstü Vantilatör 229 TL

  • Kumtel Sürgülü Aspiratör 1.390 TL

  • Rexon Şarjlı Saç Sakal Tıraş Makinesi 499 TL

  • Nautica Bluetooth Hoparlör 499 TL

  • House Pratik Su Pompası 199 TL

Dienni İki Kapaklı Ayakkabı Dolabı 1.750 TL

Dienni İki Kapaklı Ayakkabı Dolabı 1.750 TL
onedio.com

  • Dienni 4 Kapaklı Bölmeli Çok Amaçlı Dolap 2.290 TL

  • Can-am Akülü Renegade ATV 32.990 TL

  • AKÜLÜ Chevrolet Camaro 25.000 TL

  • Land Rover Akülü Range Rover 25.000 TL

  • Volvo Akülü Volvo Kepçe 39.000 TL

3’lü Bambu Sunum Tabağı Seti 319 TL

3’lü Bambu Sunum Tabağı Seti 319 TL
onedio.com

  • Silikon Saplı Bambu Servis Gereçleri 99 TL

  • Kapaklı Servis Tabağı 269 TL

  • Servis Tabağı 79 TL

  • Bambu Kapaklı Dekorlu Kavanoz (970 cc) 99 TL

  • Bambu Kapaklı Dekorlu Kavanoz (635 cc) 89 TL

  • Cam Çay Kaşığı 6’lı 34 TL

  • Boncuk Şekilli Bardak 99 TL

  • Ayaklı Kurabiyelik (0,8 L) 59 TL

  • Ayaklı Kurabiyelik (1,35 L) 85 TL

  • Ayaklı Kek Tabağı 189 TL

  • 6+1 Pasta Servis Seti 299 TL

  • 2 Katlı Kurabiyelik 199 TL

  • 6’lı Çay Tabağı 139 TL

  • 3’lü Cam Kase 89 TL

  • Standlı 3’lü Kesme Tahtası Seti 249 TL

  • Un Eleği 49 TL

  • Pasta Servis Seti 99 TL

  • Yağlık 24 TL

  • Kurabiye Kalıbı Çeşitleri 35 TL

  • Krema Pompası 55 TL

  • Silikon Çikolata Kalıbı Çeşitleri 35 TL

Silikon Mama Tabağı 499 TL

Silikon Mama Tabağı 499 TL
onedio.com

  • Silikon Mama Kaşığı 109 TL

  • Silikon Kapaklı Kase 399 TL

  • Arı Figürlü Melamin Mama Tabağı 159 TL

  • Arı Figürlü Melamin Mama Kaşığı 55 TL

  • Kaşıklı Bebek Termosu 289 TL

  • Süt / Mama Kabı 43 TL

  • Desenli Bebek Taburesi 89 TL

  • Bölmeli Kilitli Saklama Kabı (1700cc) 189 TL

  • Bölmeli Kilitli Saklama Kabı (1120cc) 149 TL

  • Bölmeli Kilitli Saklama Kabı (720cc) 119 TL

  • Kapaklı Desenli Pipetli Bardak 22 TL

  • Oyuncak Kutusu 399 TL

  • Desenli Saklama Kutusu (20 L) 169 TL

  • Altıgen Rende 129 TL

  • Çift Cidarlı Kupa 99 TL

  • Çelik Sütlük 189 TL

  • Karnıyarık Tenceresi 399 TL

  • Derin Tencere 469 TL

  • Bambu Kapaklı Cam Matara 239 TL

  • 3 Bardaklı Çelik Termos 549 TL

  • Saplı Kaymaz Kesim Panosu 79 TL

  • Yaylı Masa Örtüsü Kıskacı 20 TL

  • Papatya Şekilli Bambu Kaşık 75 TL

  • Kapaklı 7 Bölmeli Makyaj Organizeri 79 TL

  • Bambu Standlı Cam Sıvı Sabunluk Seti 199 TL

  • Bambu Şekilli Pipet Seti 75 TL

Valiz Çeşitleri Büyük Boy 879 TL

Valiz Çeşitleri Büyük Boy 879 TL
onedio.com

  • Valiz Çeşitleri Orta Boy 759 TL

  • Valiz Çeşitleri Küçük Boy 689 TL

  • Hambez Şort Erkek 199 TL

  • Hambez Şort Kadın 199 TL

  • Kadın Cüzdan 199 TL

  • Aksesuarlı Şapka Çocuk 135 TL

  • Bermuda Şapka Çocuk 79 TL

  • Bebek Kep 69 TL

  • Terlik Kadın 129 TL

  • Kalın Taban Terlik Kadın 129 TL

  • Sandalet Çocuk 115 TL

  • Terlik Erkek 89 TL

  • Terlik Kadın 289 TL

  • Terlik Kadın 79 TL

  • Terlik Kadın 69 TL

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Çok Amaçlı Alt Açma 349 TL

Çok Amaçlı Alt Açma 349 TL
onedio.com

  • Tekli Karma Bebek Body 69 TL

  • Çocuk Nevresim Seti 289 TL

  • Bebek Baskılı Pike Seti 189 TL

  • Bebek Penye Lastikli Çarşaf 99 TL

  • Bebek Alez 99 TL

  • Aplikeli Penye Ter Bezi 45 TL

  • Aplikeli Çift Kat Penye Mama Önlüğü 49 TL

  • Çok Amaçlı Beşik Organizer 99 TL

  • Çok Katlı Organizer 169 TL

  • Küçük Boy Hurç 69 TL

  • Mini Boy Hurç 55 TL

  • Parça Baskılı Bebek Body 80 TL

  • Bebek Ağız Mendili 45 TL

  • Biberon Kurutucu 49 TL

  • Silikon Mama Önlüğü 259 TL

  • Silikon Diş Kaşıyıcı 95 TL

  • Baskılı Termo Yemek Çantası 149 TL

Welly Lisanslı Metal Arabalar 199 TL

Welly Lisanslı Metal Arabalar 199 TL
onedio.com

  • Batman Oyuncak Yarış Arabası 129 TL

  • Oyuncak Büyük Teker Takla Atan Araba 89 TL

  • Oyuncak Kamyon 479 TL

  • Micro Max Figürlü Blok Seti 249 TL

  • mgs Kurbağa Top Yakalama Oyunu 189 TL

  • Oyuncak Su Atıcısı 89 TL

  • Oyuncak Hayvanlar 89 TL

  • mgs Top Atan Oyuncak 299 TL

  • MGS Oyuncak Tamir Çantası 169 TL

  • MGS Oyuncak Meyve Kesme 115 TL

  • Gokidy Bas-Bırak Polis Arabası 79 TL

  • Oyuncak Köpek 299 TL

  • Konuşturan Kitap Yaz-Sil Serisi 199 TL

  • MGS Oyuncak Pelüş Hayvan Taşıma Çantası 189 TL

  • Oyuncak Bahçe Aletleri Seti 159 TL

  • İnklap İlk Kitaplarım 24 TL

  • İlk Boyama Kitabım 35 TL

  • Seyahat Seti 99 TL

  • Hikaye Kitapları 16 TL

  • Robotik ve Klasik Kodlama Kitapları 39 TL

  • Yumurta Eşleştirme Oyunu 109 TL

  • MGS Desenli Top 69 TL

ŞOK 14 - 21 Haziran 2025 Aktüel Ürünler Kataloğu Onedio'da! 

Şok Aktüel Cumartesi Kataloğu Ürünleri

Şok Aktüel Cumartesi Kataloğu Ürünleri
onedio.com

  • 17,5 kg Polisan Quartz Tavan Boyası 499 TL, 

  • 10 kg Polisan Quartz İç Cephe Boyası 399 TL,

  • Promer 4+1 Merdiven 749 TL,

  • High Tack Yapıştırıcı 149 TL, 

  • 450 gram Akrilik Mastik 39,95 TL, 

  • Mdf Kit Hızlı Yapıştırıcı 59,95 TL, 

  • 280 gram Genel Amaçlı Silikon 69,95 TL, 

  • 40 gram Çok Amaçlı Plastik / Metal Epoksi Macun 39,95 TL, 

  • 200 ml W47 Çok Amaçlı Yağlayıcı Sprey 50 TL, 

  • 200 ml Boya Sökücü Sprey 39,95 TL,

  • 200 ml Sprey Vernik 39,95 TL,

  • 10 cm Saplı Rulo 34,95 TL, 

  • 20 cm Saplı Rulo 269,95 TL, 

  • Plastik Saplı Kestirme Fırça 3 Numara 34,95 TL, 

  • Plastik Saplı Kestirme Fırça 2,5 Numara 29,95 TL,

  • Plastik Saplı Kestirme Fırça 2 Numara 24,95 TL, 

  • Şerit Metre 79,95 TL, 

  • Mega Organizer 13' 119 TL,

  • Takım Çantası 16' 179 TL,

  • 4'lü Tornavida Seti 129 TL, 

  • Çoklu Kombine Anahtar 149 TL, 

  • Elektrik Hobi Seti 69,95 TL, 

  • Fonksiyonel Batarya Ucu 149 TL, 

  • 4 Fonksiyonlu Duş Başlığı Seti 75 TL, 

  • 5 Fonksiyonlu Duş Başlığı Seti 149 TL, 

  • 3 gram Patttex Japon Yapıştırıcı 39,95 TL,

  • Paketleme Bandı 37,50 TL

25 TL üstü alışverişlerde geçerli;

  • Selpak Extra Kağıt Havlu 69 TL, 

  • 1500 ml Bingo Bulaşık Deterjanı 70 TL, 

  • 4x52 adet Uni Baby Pure Comfort Islak Havlu 70 TL,

  • 170 gram Ülker Albeni Kurabiyem 49 TL

Günün indirimli ürünleri burada

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Başak Nur Süner
Başak Nur Süner
Onedio Editörü
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