BİM'e Akülü Volvo Kepçe Geliyor! 27 Haziran 2025 BİM Aktüel Ürünler İndirim Kataloğu
27 Haziran 2025 BİM Aktüel İndirim Kataloğu Onedio'da!
Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden BİM aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. BİM aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel BİM broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım BİM katalog bu hafta bizleri neler bekliyor. BİM kataloğunda bu hafta hangi ürünler satışa çıkacak? Gelin birlikte bakalım.
BİM Aktüel indirim fırsatlarını buradan inceleyebilirsiniz.👇
Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.
“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”
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Dijitsu 55" Ultra HD Google Tv 14.990 TL
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Dienni İki Kapaklı Ayakkabı Dolabı 1.750 TL
3’lü Bambu Sunum Tabağı Seti 319 TL
Silikon Mama Tabağı 499 TL
Valiz Çeşitleri Büyük Boy 879 TL
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Çok Amaçlı Alt Açma 349 TL
Welly Lisanslı Metal Arabalar 199 TL
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