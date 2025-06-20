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BİM'e Göğüs Dikleştirici Geliyor! 24 Haziran 2025 BİM Aktüel Haftanın Önerileri Kataloğu

etiket BİM'e Göğüs Dikleştirici Geliyor! 24 Haziran 2025 BİM Aktüel Haftanın Önerileri Kataloğu

Başak Nur Süner
Başak Nur Süner - Onedio Editörü
20.06.2025 - 10:50

24 Haziran ile 1 Temmuz 2025  BİM Aktüel İndirim Kataloğu Onedio'da! 

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden BİM aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. BİM aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel BİM broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım BİM katalog bu hafta bizleri neler bekliyor. BİM kataloğunda bu hafta hangi ürünler satışa çıkacak? Gelin birlikte bakalım.

BİM Aktüel indirim fırsatlarını buradan inceleyebilirsiniz.👇

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
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Agu Baby Bebek Bezi Aylık Paketler 245 TL

Agu Baby Bebek Bezi Aylık Paketler 245 TL

  • Familia Plus Natural Kağıt Havlu 16'lı 179 TL

  • Familia Plus Natural Tuvalet Kağıdı 40'lı 249 TL

  • Viking Çamaşır Yumuşatıcısı 5 Litre 105 TL

  • Hyper Hypo Yoğun Kıvamlı Çamaşır Suyu 3700 ml 95 TL

  • Cif Ultra Sakura Ovma Kremi 750 ml + Kir ve Yağ Sökücü Sprey 1025 ml 119 TL

  • Domestos Yüzey Temizleyici 1500 ml 59 TL

  • Domestos Wc Blok 5'li 59 TL

  • Omo Exspress Sıvı Çamaşır Deterjanı 1480 ml 164 TL

  • Veet Tüy Dökücü Krem 100 ml 95 TL

  • Veet Tüy Dökücü Krem 200 ml 195 TL

  • Gillette Venus Riviera Tıraş Bıçağı Kadın 2'li 149 TL

  • Molped P&S Hijyenik Ped 18'li 69 TL

  • Molped Günlük Hijyenik Ped 30'lu 39,50 TL

  • Mr Oxy Maxıma Sıvı Bulaşık Deterjanı 39,50 TL

  • Naturalove Yapışkanlı Silikon Dekolte Sütyeni 189 TL

  • Naturalove Göğüs Dikleştirici Gizleyici Bant 109 TL

  • Elite Life Dikişsiz Uzun Kadın Boxer 59 TL

  • Mara Damla Başlıklı Biberiye Lavanta Bakım Yağı 100 ml 99 TL

  • Mara Biberiye Lavanta Saç Suyu 200 ml 99 TL

  • Flormar Göz-Dudak- Kaş Kalemi Çeşitleri 99 TL

  • Shela-Capitol Deodorant 100 ml 49 TL

  • Golden Rose Şampuan 430 ml 89 TL

  • Golden Rose Saç Kremi 430 ml 89 TL

  • Laxe Saç Proteini 100 gr 69 TL

  • Dove Cream Bar 29,50 TL

  • Shela - Man's Roll-On 50 ml 49 TL

  • Ivory Islak Havlu 3x20'li 25 TL

  • Comfort Family Kadın Patik Çorap 10'lu 105 TL

  • Comfort Family Erkek Patik Çorap 10'lu 109 TL

  • Detan Elektrolikit Cihaz+Yedek 159 TL

  • Detan Elektrolikit Yedek 99 TL

  • Defans Sinek Kovucu Vücut Losyonu 90 ml 85 TL

En uzun gün fırsatlarından yararlanmak için tıklayın.

Saban Aşurelik Buğday 1 Kg 24,75 TL

Saban Aşurelik Buğday 1 Kg 24,75 TL

  • Yurdum Haşlanmış Bakliyat Çeşitleri 29,75 TL

  • Yayla Hazır Aşure 200 gr 28,50 TL

  • Dr. Oetker Aşure 222 gr 47,50 TL

  • Tariş Aşurelik Küp Kesik Kuru İncir 150 gr 49 TL

  • List Aşurelik Çiğ Yer Fıstığı 300 gr 52,50 TL

  • Hazarbey Aşurelik Meyve Karışımı 250 gr 79,50 TL

  • Meray Kırık Ceviz İçi 400 gr 189 TL

  • Keyifçe Soyulmuş Çiğ Badem 130 gr 89 TL

  • Gürsoy Kıyılmış Fındık 100 gr 64 TL

  • Tariş Lokmalık Kuru İncir 300 gr 99,50 TL

  • Sanitta Dolmalık Fıstık 25 gr 79,50 TL

  • Sanitta Karanfil 25 gr 19,50 TL

  • Sanitta Kuş Üzümü 75 gr 37,50 TL

  • Destan Kabuk Tarçın 50 gr 27,50 TL

  • Destan Hindistan Cevizi 120 gr 38,50 TL

  • Fresh Up Kapaklı Aşure Kabı 6'lı 27,50 TL

  • Fresh Up Alüminyum Aşure Kasesi 10'lu 27,50 TL

  • O'CupDesenli Aşure Kasesi 6'lı 55 TL

  • Hasata Basmati Piriniç 1 Kg 77,50 TL

  • Hasata Bulgur Çeşitleri 1 Kg 34,50 TL

  • Efsane Baldo Pirinç 5 Kg 335 TL

  • Selva Makarna Çeşitleri 14,75 TL

  • Bizim Margarin Paket 4x250 gr 105 TL

  • Keyifçe Antep Fıstıklı Fitil Lokum 69,50 TL

  • Söke Ekmek Lavaş 360 gr 22,50 TL

  • Wasa Gevrek Ekmek Fibre 230 gr 69 TL

  • Ece Yeşil Zeytin 110 TL

  • Kaanlar Siyah Zeytin 125 TL

  • Kristal Anatolia Natürel Sızma Zeytinyağı 1 Litre 199 TL

  • Doğanay %100 Limon Suyu 250 ml 22 TL

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Başak Nur Süner
Başak Nur Süner
Onedio Editörü
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