onedio
article/comments
article/share
Haberler
Vitrin
Ev Yaşam , Elektronik
20 - 27 Haziran 2025 A101 Haftanın Yıldızları Kataloğu

etiket 20 - 27 Haziran 2025 A101 Haftanın Yıldızları Kataloğu

Başak Nur Süner
Başak Nur Süner - Onedio Editörü
20.06.2025 - 17:27

20 Haziran 2025 A101 Haftanın Yıldızları kataloğu Onedio'da! 

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden A101 Haftanın Yıldızları katalog listeleri yayınlandı. A101 aktüel kataloğu Onedio'da! A101 kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel A101 broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 20 Haziran 2025 Haftanın Yıldızları kataloğunda hangi indirimler var?

A101 Haftanın Yıldızları fırsatlarını buradan inceleyebilirsiniz.👇

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Tursil Toz Deterjan 10 Kg 349,50 TL

Tursil Toz Deterjan 10 Kg 349,50 TL

  • Cif Banyo&Mutfak Sprey Temizleyici 1 Litre 74,90 TL

  • Domestos Ultra Çamaşır Suyu 3240 ml 139 TL

  • Yumoş Konsantre Yumuşatıcı 1440 ml 125 TL

  • Renax Gold Bulaşık Makinesi Kapsülü 30'lu 119 TL

  • Head&Shoulders Şampuan 330 ml 109 TL

  • Fax Sıvı Sabun 3 Litre 85 TL

  • Yumoş Sprey 450 ml 99,95 TL

  • Emotion / Fa / Blade Roll-On 50 ml 84,90 TL

  • Mybelline Colossal Kajal Göz Kalemi 77,90 TL

  • Brita Maxtra Pro Sürahi Filtresi 2'li 279 TL

  • Gliss Sıvı Saç Kremi 200 ml 129,90 TL

  • Sensodyne Derin Temizlik Diş Fırçası 1+1 99,50 TL

  • Sensodyne Ekstr Beyazlık Diş Macunu 75 ml 115 TL

En uzun gün fırsatlarından yararlanmak için tıklayın.

Ahir Tam Yağlı Tost Peyniri 1,5 Kg 289 TL

Ahir Tam Yağlı Tost Peyniri 1,5 Kg 289 TL

  • Ahir Tam Yağlı Olgunlaştırılmış Klasik İnek Peyniri 600 gr 149 TL

  • Birşah Yarım Yağlı Homojenize Yoğurt 2 Kg 65 TL

  • Doğuş Rize Çayı 1 Kg 159,50 TL

  • Nescafe Latte 9'lu 59,50 TL

  • Nescafe Kahve 10'lu 59,50 TL

  • Dilimli Piliç Sucuk 400 gr 57,50 TL

  • Erpiliç Dondurulmuş Çıtır Piliç Fileto 700 gr 125 TL

  • Şahin Çemeni Sıyrılmış Dana Pastırma 80 gr 159 TL

  • Beypazarı Sade Maden Suyu 750 ml 29 TL

  • Ülker Kremalı Bisküvi 4'lü 29,50 TL

  • Ülker Çiziviç Peynirli Kraker Sandviç 3'lü 35 TL

  • Ülker Biskrem Kakaolu Krema Dolgulu Bisküvi 3'lü 44,50 TL

  • Kitkat Chunky Çikolatalı Gofret 38 gr 15 TL

  • Kent Boringer Pasta Sosu 750 gr 99,50 TL

  • Xroll Pötibör Bisküvi 1 Kg 55 TL

A101 Kasa arkası

A101 Kasa arkası

10 TL ve üzeri alışverişlerde geçerli;

  • Dardanel Ton Balığı 2x170 gr 139 TL 

  • Fuse Tea Aromalı İçecek 6x330 ml 120 TL

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Başak Nur Süner
Başak Nur Süner
Onedio Editörü
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam