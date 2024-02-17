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İndirim Günleri Başlıyor! 17 - 23 Şubat Haftasında A101, BİM ve ŞOK Aktüel Ürünler Listesinde Ne Var?

etiket İndirim Günleri Başlıyor! 17 - 23 Şubat Haftasında A101, BİM ve ŞOK Aktüel Ürünler Listesinde Ne Var?

Kübra B.
Kübra B. - Onedio Editörü
17.02.2024 - 10:01

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirleri A101, ŞOK ve BİM'de aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. A101, Bim, Şok aktüel ürünler kataloğu Onedio'da! Birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 17 Şubat - 23 Şubat 2024 tarihleri arasında hangi indirimler var?

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.' 

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

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17 Şubat - 23 Şubat 2024 A101 Haftanın Yıldızları kataloğu Onedio'da!

Çaykur Altınbaş Siyah Çay 500 gr 79 TL

Çaykur Altınbaş Siyah Çay 500 gr 79 TL
onedio.com

  • Ülker Çokokrem Kakaolu Fındık Kreması 500 gr 54 TL

  • Eti Browni Patisserie Çikolata Dolgulu Kek 165 gr 35 TL

  • Pınar Aç Bitir Hindi Kokteyl Sosis 170 gr 26,75 TL

  • Birşah Tam Kıvamında Homojenize Yoğurt 3 Kg 89,50 TL

  • Mixmey Meyve Bar Çeşitleri 20 gr 9,90 TL

  • Dimes Cool Lime 1 Litre 70 TL

  • Rinso toz Deterjan 8 Kg 219,75 TL

  • Finish Quantum Bulaşık Makinesi Tableti 30'lu 149 TL

  • Çiçeğim Bulaşık Deterjanı 4 Kg 62,50 TL

  • Fa Roll-on Çeşitleri 50 ml 59,90 TL

  • Gliss Sıvı Saç Kremi Çeşitleri 200 ml 99,90 TL

  • Gillette Blue3 3 Bıçaklı Tıraş Bıçağı 3'lü 99 TL

  • Vaseline Jel Krem Çeşitleri 100 ml 64,50 TL

10 TL ve üzeri alışverişlerinizde;

10 TL ve üzeri alışverişlerinizde;
onedio.com

  • Papia Platinum 4 Katlı Tuvalet Kağıdı 16'lı 99,90 TL 

  • Bioblas Şampuan Çeşitleri 1 Litre 99,90 TL

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22 Şubat 2024 A101 Aldın Aldın kataloğu Onedio'da!

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Onvo 55" Ultra HD Webos Ultra HD 2.0 Smart Led Tv 11.999 TL

Onvo 55" Ultra HD Webos Ultra HD 2.0 Smart Led Tv 11.999 TL
onedio.com

  • Toshiba 55' Ultra HD QLED Android Tv 19.999 TL

  • Toshiba 50' Ultra HD Smart Tv 12.499 TL

  • Toshiba 43' UHD Android Tv 10.999 TL

  • Onvo 42' Full HD Android 13 Smart Led Tv 6.799 TL

  • TCL 30 SE Cep Telefonu 4.799 TL

SEG Mekanik Silindirik Termosifon 4.799 TL

SEG Mekanik Silindirik Termosifon 4.799 TL
onedio.com

  • SEG 12 Kg Çamaşır Makinesi 13.499 TL

  • Regal Beyaz Cam Ankastre Set 3'lü 10.999 TL

Kiwi Koltuk ve Halı Yıkama Makinesi 3.999 TL

Kiwi Koltuk ve Halı Yıkama Makinesi 3.999 TL
onedio.com

  • Kiwi Elektrikli Süpürge 1.199 TL

  • Aprilla Şarjlı Saç Kesme Makinesi 349 TL

  • Kiwi Seramik Tabanlı Ütü 459 TL

  • Piranha Araç Tipi El Süpürgesi 279 TL

  • Kiwi Katı Meyve Sıkacağı 999 TL

  • Homend Royaltea Çay Makinesi 999 TL

  • Kiwi El Blender Seti 649 TL

Hascevher Ezme Granit Karnıyarık Tencere 26 cm 349 TL

Hascevher Ezme Granit Karnıyarık Tencere 26 cm 349 TL
onedio.com

  • Keramika Renkli Kase 11 cm 29,90 TL

  • Keramika Renkli Varil Kupa 345 ml 39,90 TL

  • Cam Pasta Tabağı Çeşitleri 21 cm 14,90 TL

  • Cam Salata Kasesi 30 cm 49,90 TL

  • Cam Servis Tabağı 28 cm 34,90 TL

  • Cam Kase Çeşitleri 7,90 TL

  • Paşabahçe Gastroboutique Kase 6'lı 119 TL

  • Paşabahçe Bölmeli Servis Tabağı 44,90 TL

  • Paşabahçe İrem Çay Bardağı 6'lı 79,90 TL

  • Cam Pipet 6'lı 24,90 TL

  • Baharatlık ve Limon Sıkacağı 14,90 TL

  • Hascevher Ezme Granit Tava 26 cm 199 TL

  • Hascevher Ezme Granit Tencere 24 cm 349 TL

  • Cem Delux Basık / Derin Tencere 349 TL

  • Cem Delux Tava 199 TL

Çelik Termos 450 ml 279 TL

Çelik Termos 450 ml 279 TL
onedio.com

  • Termos 1,2 Litre 129 TL

  • Deco Trend Saklama Kabı 59,90 TL

  • Üölü yuvarlak Saklama Kabı 59,90 TL

  • Pratik Basmalı Rondo 149 TL

  • Manuel Kollu Rende 279 TL

  • Sızdırmaz Saklama Kabı Seti 3'lü 49,90 TL

  • Karma Sunum Tepsisi 39,90 TL

  • Tuzluk 5,90 TL

  • Metaltex Kanatlı Tirbuşon 99,90 TL

  • Rooc Teflon Kaplama Çok Amaçlı Bıçak 29,90 TL

  • Motivasyon Matarası 1500 ml 99,90 TL

  • Matara 460 cc 29,90 TL

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Metal Çift Kişilik Karyola 2.599 TL

Metal Çift Kişilik Karyola 2.599 TL
onedio.com

  • Metal Tek Kişilik Karyola 1.499 TL

  • Dynamic Yaylı Yatak 1.699 TL

  • Balance Yaylı Yatak 3.099 TL

  • Relax Süngerli Yatak 1.399 TL

Petek Kaymaz Taban Yolluk 80x300 cm 399 TL

Petek Kaymaz Taban Yolluk 80x300 cm 399 TL
onedio.com

  • Petek Kaydırmaz Taban Halı 120x180 cm 379 TL

  • Kız Çocuk Kırçıllı Tayt 59,90 TL

  • Bayan yumuşak Dokulu Baskılı Pijama Takımı 239 TL

  • Bayan Sherpa Kapitone Kapüşonlu Sweatshirt 259 TL

  • Plastik Askı 6'lı 29,90 TL

  • Sıcak Su Torbası 39,90 TL

Oyuncak Çeşitleri;

Oyuncak Çeşitleri;
onedio.com

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23 Şubat 2024 BİM Aktüel İndirim Kataloğu Onedio'da!

BİM'de haftanın önerileri olarak satışa sunulan ürünler;

BİM'de haftanın önerileri olarak satışa sunulan ürünler;
onedio.com

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onedio.com

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onedio.com

Küçük Boy Abs Valiz 499 TL

Küçük Boy Abs Valiz 499 TL
onedio.com

  • Casilli Termal Tayt 99 TL

  • Çift Kişilik Battaniye 279 TL

  • Tek Kişilik Battaniye 239 TL

  • Çift Kişilik Flanel Nevresim Seti 429 TL

  • Tek Kişilik Flanel Nevresim Seti 349 TL

  • Kadın Fitilli Pantolon 69 TL

  • Erkek Kazak 129 TL

  • Orta Boy Abs Valiz 599 TL

  • Büyük Boy Abs Valiz 699 TL

  • Çift Kişilik Sıvı Geçirmez Lastikli Alez 199 TL

  • Tek Kişilik Sıvı Geçirmez Lastikli Alez 149 TL

  • Flanel Yastık Kılıfı 2'li 69 TL

  • Sıvı Geçirmez Yastık Alezi 49,50 TL

  • Baskılı Minder 49,50 TL

  • Erkek Çocuk Sweatshirt 89 TL

  • Seyahat Çantası 159 TL

  • Ören Bayan Favori Tweed Yumak 3'lü 67,50 TL

  • Ören Bayan Favori / Tanja Yumak 3'lü 57,50 TL

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Philips Süpürge 4.499 TL

Philips Süpürge 4.499 TL
onedio.com

  • Toshiba Dijital Mikrodalga 2.999 TL

  • Luxell XXL Fastfreyer 2.499 TL

  • Onvo Dijital Çelik Kettle 899 TL

  • Kiwi Buharlı Kırışık Giderici 999 TL

  • Kiwi Şarjlı Kahve ve Baharat Öğütücü 499 TL

  • Kiwi Baharat Öğütücü 219 TL

  • Kiwi Standlı Blender 799 TL

  • Erinöz Gölgelikli Luka Salıncak 6.999 TL

  • Kiwi IP Kamera 599 TL

  • Katlanır Kamp Sandalyesi 235 TL

  • Katlanır Su Bidonu 49 TL

  • Kumtel Çift Yönlü Isıtıcı 629 TL

Paşabahçe Borcam Baton Kek Kalıbı 75 TL

Paşabahçe Borcam Baton Kek Kalıbı 75 TL
onedio.com

  • Paşabahçe İnvitation Oval Tabak 2'li 44 TL

  • Paşabahçe Diamond Meşrubat Bardağı 4'lü 89 TL

  • Paşabahçe Diamond Su Bardağı 6'lı 119 TL

  • Paşabahçe Diamond Kahve Yanı Bardak 4'lü 119 TL

  • Colorina Dik Kenarlı Salata Servis Kasesi 28 cm 59 TL

  • Colorina Dik Kenarlı Salata Servis Kasesi 24 cm 49 TL

  • Colorina Çerezlik 3'lü 55 TL

  • Oval Ayaklı Organizer 27,50 TL

  • Yuvarlak Tepsi 44,50 TL

  • Benante Silikon Şapkalı Şekilli Kupa 340 ml 159 TL

  • Benante Figürlü Pipetli Bardak 400 ml 99 TL

  • Benante Makarna Tabağı 59 TL

  • LAV Vega Saklama Kabı 215 cc 18,50 TL

  • LAV Vega Saklama Kabı 1130 cc 59 TL

  • LAV Ayda Çay Bardağı 6'lı 75 TL

  • Çikolata Desenli Saklama Kabı 3'lü 47,50 TL

  • Kapaklı Kase Seti 3'lü 75 TL

  • Badya Seti 3'lü 44,50 TL

  • Naturalove Bambu Baharat Kaşığı 4'lü 27,50 TL

HP Victus FA0008NT Gaming Laptop 27.999 TL

HP Victus FA0008NT Gaming Laptop 27.999 TL
onedio.com

  • HP7N4W2AA Notebook 10.999 TL

  • LG 55' 4K Smart Nanocell Tv 20.999 TL

  • LG 55' UHD Smart Tv 18.999 TL

  • Casper Via M30 Plus Cep Telefonu 4.599 TL

  • Vivo Y16 Cep Telefonu 4.499 TL

  • Honor Choice X5 Pro Tws Kulaklık 949 TL

  • Honor Choice X5 Lite Tws Kulaklık 699 TL

  • Honor Choice Akıllı Bileklik 999 TL

  • Dijitsu Tezgah Altı Buzdolabı 3.499 TL

  • Philips Dijital Su Arıtma Cihazı 4.799 TL

Sök-Tak İş Makineleri 59 TL

Sök-Tak İş Makineleri 59 TL
onedio.com

  • Türkiye İş Bankası Hikaye Kitabı Çeşitleri 29,50 TL

  • Şekilli Oyuncak Gözlükler 39,50 TL

ŞOK 17 Şubat 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu Onedio'da!

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Kurutmalık 179 TL

Kurutmalık 179 TL
onedio.com

  • Çöp Kovası 119 TL 

  • Hero Sebze Meyve Koruyucu 34,95 TL 

  • Mikrofiber Bulaşık Altlığı 19,95 TL 

  • Mikrofiber Cam Sileceği 79,95 TL

  • Toz Alma Aparatı 109 TL

  • Katlanır Sele 109 TL 

  • 10'lu Silikon Mandal 22,95 TL 

  • Spor Ayakkabı Yıkama Filesi 17,95 TL 

  • Duş Başlığı Seti 49,95 TL 

  • Tekerlekli Pazar Arabası 139 TL

  • Ledolet 4W Flament Ampul G 95 64,95 TL 

  • 4W Flament Ampul G 80 47,95 TL 

  • 4W Flament Ampul ST 64 64,95 TL 

  • 4W Flament Ampul A 60 44,95 TL 

  • 9 Watt Ampul 3'lü 62,95 TL  

  • Ufo 3 in 1 24 Watt 129 TL

  • Gokidy Işıklı Tren 199 TL 

  • Askılı Makyaj Çantası 79,95 TL 

  • Bowling Seti 99,95 TL 

  • Tamir Seti 59,95 TL 

  • Mini Traktör Kepçeli / Mini Kamyon 49,95 TL 

  • Harç Kamyonu / Damberli Kamyon 69,95 TL 

  • Jip Çeşitleri 69,95 TL 

  • Büyük Futbol Sahası 179 TL 

  • Gurme Tost ve Tatlı Tepsisi 99,95 TL

Mobetto Mia Köşe Takımı Gri 8.599 TL

Mobetto Mia Köşe Takımı Gri 8.599 TL
onedio.com

  • Rio Köşe Takımı 8.199 TL

  • Salda Berjer 3.999 TL

  • Avrupa Berjer Bordo 3.299 TL

  • Rio Berjer 3.199 TL

  • Essen Baba Koltuğu 9.299 TL

  • Roma Sallanır Berjer 4.299 TL

Apple Airpods 3. Nesil Lightning 5.359 TL

Apple Airpods 3. Nesil Lightning 5.359 TL
onedio.com

  • Samsung 11 Kg Çamaşır Makinesi 19.999 TL

  • Electrolux 10 Kg Kurutmalı Çamaşır Makinesi 23.499 TL

  • Altus 7 Kg Çamaşır Makinesi XL Kapak 9.499 TL

  • Realme 10 128 GB 8 GB Ram 8.499 TL

  • Altus 5 Programlı 14 Kişilik Bulaşık Makinesi 10.999 TL

  • Hoover 9 Kg Kurutma Makinesi 16.499 TL

  • Huawei Freebuds SE Bluetooth Kulaklık 799 TL

Bambu Star Bonel Yaylı Çift Kişilik Yatak 2.999 TL

Bambu Star Bonel Yaylı Çift Kişilik Yatak 2.999 TL
onedio.com

  • Palace Lüks Torba Yaylı Çift Kişilik Yatak 4.299 TL

  • Bambu Star Bonel Yaylı Tek Kişilik Yatak 1.749 TL

  • Akıllı Visco Sünger Kamp Yatağı 1.299 TL

  • Kapitoneli Dekoratif Yuvarlak Minder 799 TL

  • Mila Katlanabilir Uzanma Minderi 1.899 TL

  • Valeria Katlanabilir Yatak Olabilen Koltuk 2.999 TL

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