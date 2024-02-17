İndirim Günleri Başlıyor! 17 - 23 Şubat Haftasında A101, BİM ve ŞOK Aktüel Ürünler Listesinde Ne Var?
İndirim Günleri Başlıyor! 17 - 23 Şubat Haftasında A101, BİM ve ŞOK Aktüel Ürünler Listesinde Ne Var?
Türkiye'nin en büyük perakende market zincirleri A101, ŞOK ve BİM'de aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. A101, Bim, Şok aktüel ürünler kataloğu Onedio'da! Birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 17 Şubat - 23 Şubat 2024 tarihleri arasında hangi indirimler var?
'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'
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17 Şubat - 23 Şubat 2024 A101 Haftanın Yıldızları kataloğu Onedio'da!
Çaykur Altınbaş Siyah Çay 500 gr 79 TL
10 TL ve üzeri alışverişlerinizde;
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22 Şubat 2024 A101 Aldın Aldın kataloğu Onedio'da!
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Onvo 55" Ultra HD Webos Ultra HD 2.0 Smart Led Tv 11.999 TL
SEG Mekanik Silindirik Termosifon 4.799 TL
Kiwi Koltuk ve Halı Yıkama Makinesi 3.999 TL
Hascevher Ezme Granit Karnıyarık Tencere 26 cm 349 TL
Çelik Termos 450 ml 279 TL
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Metal Çift Kişilik Karyola 2.599 TL
Petek Kaymaz Taban Yolluk 80x300 cm 399 TL
Oyuncak Çeşitleri;
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23 Şubat 2024 BİM Aktüel İndirim Kataloğu Onedio'da!
BİM'de haftanın önerileri olarak satışa sunulan ürünler;
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Küçük Boy Abs Valiz 499 TL
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Philips Süpürge 4.499 TL
Paşabahçe Borcam Baton Kek Kalıbı 75 TL
HP Victus FA0008NT Gaming Laptop 27.999 TL
Sök-Tak İş Makineleri 59 TL
ŞOK 17 Şubat 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu Onedio'da!
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Kurutmalık 179 TL
Mobetto Mia Köşe Takımı Gri 8.599 TL
Apple Airpods 3. Nesil Lightning 5.359 TL
Bambu Star Bonel Yaylı Çift Kişilik Yatak 2.999 TL
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