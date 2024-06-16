İlk Günkü Gibi Kalmaları Senin Elinde: Yazın Dövmelerini Korumak İçin Yapabileceğin 10 Şey
İlk Günkü Gibi Kalmaları Senin Elinde: Yazın Dövmelerini Korumak İçin Yapabileceğin 10 Şey
Dövmelerini korumak ve onlara iyi bakmak senin elinde. Peki nasıl mı? Hemen içeriğimizi okumaya başla ki dövmelerin ilk günkü gibi kalsın!
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1. Güneş kremi kullanın.
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2. Güneşten korunun.
3. Dövmenizin kurumasını engelleyin.
4. Klordan uzak durun.
5. Dövmenizi tahriş edecek ürünlerden kaçının.
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