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İlk Günkü Gibi Kalmaları Senin Elinde: Yazın Dövmelerini Korumak İçin Yapabileceğin 10 Şey

etiket İlk Günkü Gibi Kalmaları Senin Elinde: Yazın Dövmelerini Korumak İçin Yapabileceğin 10 Şey

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
16.06.2024 - 19:01

Dövmelerini korumak ve onlara iyi bakmak senin elinde. Peki nasıl mı? Hemen içeriğimizi okumaya başla ki dövmelerin ilk günkü gibi kalsın!

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1. Güneş kremi kullanın.

Dövmenizi bol bol güneş kremi ile korumak çok önemlidir. En az 30 SPF ve su geçirmez güneş kremi kullanın ve her iki saatte bir veya daha sık güneşleniyorsanız tekrar uygulayın.

2. Güneşten korunun.

Dövmenizi doğrudan güneş ışınlarından uzak tutun. Gölgede kalmaya çalışın, şapka giyin ve mümkünse dövmenizi bir kıyafetle örtün.

3. Dövmenizin kurumasını engelleyin.

Özellikle yeni yaptırdıysanız dövmenizin nemli kalması önemlidir. Bol su için ve dövmenizi her gün nemlendirici ile nemlendirin.

4. Klordan uzak durun.

Klor dövmelere zarar verebilir. Mümkünse, bu ortamlarda yüzmekten kaçının. Yüzmek zorundaysanız, dövmenizi sudan çıktıktan sonra hemen yıkayın ve nemlendirin.

5. Dövmenizi tahriş edecek ürünlerden kaçının.

Parfüm, deodorant ve sabun gibi alkol veya kimyasal içeren ürünlerden kaçının. Çünkü bu maddeler dövmenizi tahriş edebilir ve soyulmasına sebep olabilir.

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6. Bol su için.

Cildinizin nemli kalmasını sağlamak için bol miktarda su için. Su içmek, cildinizin sağlığını korur ve dövmenizin solmasını önler.

7. Bol kıyafetler tercih edin.

Dövmenizin tahriş olmasını önlemek için daha bol ve nefes alabilir kıyafetler giyin. Sürtünme, dövmenin solmasına ve cildin tahriş olmasına neden olabilir.

8. Yaralanmadan kaçının.

Dövmenizin bulunduğu bölgeyi yaralanmalardan koruyun. Kesikler, çizikler ve diğer cilt yaralanmaları dövmenizin görünümünü bozabilir.

9. Düzenli bakım yapmayı ihmal etmeyin.

Dövmenizi ilk yaptırdığınızda verilen bakım talimatlarına uyun. Dövme iyileştikten sonra da düzenli bakım yapmaya devam edin.

10. Dövmenizi kontrol edin.

Dövmenizin herhangi bir kızarıklık, şişlik veya tahriş belirtisi gösterip göstermediğini kontrol edin. Bazen kullandığınız ürünlerden bazen de güneş, su gibi dış etkenlerden dolayı şişebilir, kızarabilir veya kabarabilir. Bu belirtileri fark ederseniz, bir doktora görünün.

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