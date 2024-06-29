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İlerleyen Yaşlarınıza Hazırlanmak İçin Bugünden Bilmeniz Gereken 15 Madde

İlerleyen Yaşlarınıza Hazırlanmak İçin Bugünden Bilmeniz Gereken 15 Madde

Aden
Aden - Onedio Üyesi
29.06.2024 - 15:01

Zaman ilerlerken hepimiz yaşlanıyor ve yaşamımız değişiyor. Bugünkü içeriğimizde yaşı ilerlemiş insanların gençlere verdiği 15 tavsiyeye bakacağız. Aklınıza benzer maddeler geliyorsa bizlerle paylaşmaktan çekinmeyin.

Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
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1. "Egzersiz yapmanın faydaları olabilir."

1. "Egzersiz yapmanın faydaları olabilir."

'Babam 87 yaşında ve şu anda hala bu kadar sağlıklı olmasının tek sebebi hala düzenli olarak spor yapıyor olması.'

2. "Hobilerinin olması ve kaliteli zaman geçirmen mental sağlığın için çok önemli."

2. "Hobilerinin olması ve kaliteli zaman geçirmen mental sağlığın için çok önemli."

'Genç yaştan hobi edinmekten çekinmeyin!'

3. "40'lı yaşlarınıza gelmeden düzgün bir diyete sahip değilseniz büyük ihtimalle birçok sağlık sorunu ile karşı karşıya geleceksiniz."

3. "40'lı yaşlarınıza gelmeden düzgün bir diyete sahip değilseniz büyük ihtimalle birçok sağlık sorunu ile karşı karşıya geleceksiniz."

4. "Zamanında dişlerine bakmamak ve oral sağlığını görmezden gelmekten kesinlikle pişman olacaksınız."

4. "Zamanında dişlerine bakmamak ve oral sağlığını görmezden gelmekten kesinlikle pişman olacaksınız."

5. "Kötü alışkanlıklarınızın olması zaman geçtikte sizi daha çok etkiliyor ve bir süre sonra yaşamınız için kritik bir sorun oluyor."

5. "Kötü alışkanlıklarınızın olması zaman geçtikte sizi daha çok etkiliyor ve bir süre sonra yaşamınız için kritik bir sorun oluyor."
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6. "Kesinlikle para biriktirmeye çok daha önce başlamayı istiyorsunuz çünkü her zaman paraya ihtiyacınız olacak!"

6. "Kesinlikle para biriktirmeye çok daha önce başlamayı istiyorsunuz çünkü her zaman paraya ihtiyacınız olacak!"

7. "Yaşam çok hızlı geçiyor! Özellikle 30'lu yaşlarınızdan sonra."

7. "Yaşam çok hızlı geçiyor! Özellikle 30'lu yaşlarınızdan sonra."

'Mümkünken zevk almaya bakın.'

8. "Şirketler asla seni umursamayacak ve bu yüzden asla bir şirkete bağlılık hissetmemelisin."

8. "Şirketler asla seni umursamayacak ve bu yüzden asla bir şirkete bağlılık hissetmemelisin."

9. "Arada risk almaktan çekinmeyin yoksa çok sıkıcı bir hayat yaşayacaksınız."

9. "Arada risk almaktan çekinmeyin yoksa çok sıkıcı bir hayat yaşayacaksınız."

10. "Hayat bir yarış değil. Eğer yaşamınla mutluysan ne güzel!"

10. "Hayat bir yarış değil. Eğer yaşamınla mutluysan ne güzel!"
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11. "Yoga yapmaya bugünden başlayın çünkü 30'lu yaşlarınızdan sonra vücudunuz eskisi gibi hissetmeyecek ve her şey acıtmaya başlayacak!"

11. "Yoga yapmaya bugünden başlayın çünkü 30'lu yaşlarınızdan sonra vücudunuz eskisi gibi hissetmeyecek ve her şey acıtmaya başlayacak!"

12. "Senin için faydası olmayan insanları hayatından çıkarmaktan ve sevdiklerini ise yakın tutmaktan asla çekinme."

12. "Senin için faydası olmayan insanları hayatından çıkarmaktan ve sevdiklerini ise yakın tutmaktan asla çekinme."

13. "Ailen hakkında bir şeyler öğren ve onların gençliği hakkında konuş."

13. "Ailen hakkında bir şeyler öğren ve onların gençliği hakkında konuş."

'Sen farkına varmadan hayatınızdan kaybolacaklar ve merak ettiğin çok şey olacak.'

14. "Asla borç verme çünkü ilişkiler para yüzünden mahvolur."

'Borç veriyorsan, o parayı geri alamayacağını kabul etmeyi unutma. Böylece hayal kırıklığına uğramazsın.'

15. "Gençliğinden zevk almayı unutma çünkü sadece bir kez genç olacaksın!"

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