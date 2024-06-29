İlerleyen Yaşlarınıza Hazırlanmak İçin Bugünden Bilmeniz Gereken 15 Madde
İlerleyen Yaşlarınıza Hazırlanmak İçin Bugünden Bilmeniz Gereken 15 Madde
Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
Zaman ilerlerken hepimiz yaşlanıyor ve yaşamımız değişiyor. Bugünkü içeriğimizde yaşı ilerlemiş insanların gençlere verdiği 15 tavsiyeye bakacağız. Aklınıza benzer maddeler geliyorsa bizlerle paylaşmaktan çekinmeyin.
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1. "Egzersiz yapmanın faydaları olabilir."
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2. "Hobilerinin olması ve kaliteli zaman geçirmen mental sağlığın için çok önemli."
3. "40'lı yaşlarınıza gelmeden düzgün bir diyete sahip değilseniz büyük ihtimalle birçok sağlık sorunu ile karşı karşıya geleceksiniz."
4. "Zamanında dişlerine bakmamak ve oral sağlığını görmezden gelmekten kesinlikle pişman olacaksınız."
5. "Kötü alışkanlıklarınızın olması zaman geçtikte sizi daha çok etkiliyor ve bir süre sonra yaşamınız için kritik bir sorun oluyor."
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6. "Kesinlikle para biriktirmeye çok daha önce başlamayı istiyorsunuz çünkü her zaman paraya ihtiyacınız olacak!"
7. "Yaşam çok hızlı geçiyor! Özellikle 30'lu yaşlarınızdan sonra."
8. "Şirketler asla seni umursamayacak ve bu yüzden asla bir şirkete bağlılık hissetmemelisin."
9. "Arada risk almaktan çekinmeyin yoksa çok sıkıcı bir hayat yaşayacaksınız."
10. "Hayat bir yarış değil. Eğer yaşamınla mutluysan ne güzel!"
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11. "Yoga yapmaya bugünden başlayın çünkü 30'lu yaşlarınızdan sonra vücudunuz eskisi gibi hissetmeyecek ve her şey acıtmaya başlayacak!"
12. "Senin için faydası olmayan insanları hayatından çıkarmaktan ve sevdiklerini ise yakın tutmaktan asla çekinme."
13. "Ailen hakkında bir şeyler öğren ve onların gençliği hakkında konuş."
14. "Asla borç verme çünkü ilişkiler para yüzünden mahvolur."
15. "Gençliğinden zevk almayı unutma çünkü sadece bir kez genç olacaksın!"
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