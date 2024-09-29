İlber Ortaylı Son Dönemde Yaşananlar Hakkında Konuştu: "Polis ve Ordu ile Kavga Eden İnsan Kafadan Kontaktır"

Prof.Dr. İlber Ortaylı ve Prof.Dr. Celal Şengör Fatih Altaylı'nın Youtube kanalına konuk oldu. Ülkemizdeki eğitim sistemini ele alan Şengör ve Ortaylı ülkemizin son dönemdeki gündemi hakkında da konuştu.
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Teğmenlerin mezuniyet töreninde yaptığı kılıç çatma gösterisi üzerine yaşanan tartışmalara da gönderme yapan Ortaylı "Polis ve ordu ile kavga eden insan kafadan kontaktır" dedi.
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"Herkes Mustafa Kemal'in askeri miymiş?" diyenlere ise "Evet. Asteğmenim. Çok kötü piyade imtihanı notlarım var ama Mustafa Kemal'in askeriyim" dedi.
İşte o sözler;
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