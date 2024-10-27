"İki Öğün Yemek Ücretsiz": Çocuğu ABD'de Bir Devlet Okuluna Başlayan Kadın Okulun Detaylarını Paylaştı

Ülkemizin son dönemde değişmeyen gündemlerinden biri de okullar. Özel okulların fahiş fiyatlarının yanı sıra, devlet okullarında da istenen kayıt ücretleri, verilen malzeme listeleri günem olmuştu hatırlarsanız. Üzerine bir de okulların temizliğini velilerin kendi aralarında halletmeye çalışması herkesin sinirini bozmuştu.