"İki Öğün Yemek Ücretsiz": Çocuğu ABD'de Bir Devlet Okuluna Başlayan Kadın Okulun Detaylarını Paylaştı

Kaynak: https://www.instagram.com/p/DBk7ysyRXYB/
Ülkemizin son dönemde değişmeyen gündemlerinden biri de okullar. Özel okulların fahiş fiyatlarının yanı sıra, devlet okullarında da istenen kayıt ücretleri, verilen malzeme listeleri günem olmuştu hatırlarsanız. Üzerine bir de okulların temizliğini velilerin kendi aralarında halletmeye çalışması herkesin sinirini bozmuştu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
ABD'de yaşayan bir sosyal medya kullanıcısı, oradaki bir devlet okulunu ve okullardaki sistemi paylaştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Okulun temizliği, özeni ve dekorlarının yanı sıra kahvaltı ve öğle yemeğinin ücretsiz verilmesi, eğitim sistemimiz üzerine düşündürdü.
İşte o okul;
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın