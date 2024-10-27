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"İki Öğün Yemek Ücretsiz": Çocuğu ABD'de Bir Devlet Okuluna Başlayan Kadın Okulun Detaylarını Paylaştı

"İki Öğün Yemek Ücretsiz": Çocuğu ABD'de Bir Devlet Okuluna Başlayan Kadın Okulun Detaylarını Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Onedio Editörü
27.10.2024 - 15:22

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Ülkemizin son dönemde değişmeyen gündemlerinden biri de okullar. Özel okulların  fahiş fiyatlarının yanı sıra, devlet okullarında da istenen kayıt ücretleri, verilen malzeme listeleri günem olmuştu hatırlarsanız. Üzerine bir de okulların temizliğini velilerin kendi aralarında halletmeye çalışması herkesin sinirini bozmuştu.

Kaynak: https://www.instagram.com/p/DBk7ysyRXYB/
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ABD'de yaşayan bir sosyal medya kullanıcısı, oradaki bir devlet okulunu ve okullardaki sistemi paylaştı.

ABD'de yaşayan bir sosyal medya kullanıcısı, oradaki bir devlet okulunu ve okullardaki sistemi paylaştı.

Okulun temizliği, özeni ve dekorlarının yanı sıra kahvaltı ve öğle yemeğinin ücretsiz verilmesi, eğitim sistemimiz üzerine düşündürdü.

Okulun temizliği, özeni ve dekorlarının yanı sıra kahvaltı ve öğle yemeğinin ücretsiz verilmesi, eğitim sistemimiz üzerine düşündürdü.

İşte o okul;

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