İhracatçıya "Kur" Dayanmıyor! Dövizde Yükseliş Beklentisi Sürüyor: "40 Lira Olsun"
İhracatçıya "Kur" Dayanmıyor! Dövizde Yükseliş Beklentisi Sürüyor: "40 Lira Olsun"
2021 Aralık ayında kurdaki atak KKM engeline takılırken, bir yandan Merkez Bankası rezervleri halen yardıma koşuyor. Kurlardaki yükselişin enflasyonu tetiklememesi için yükselişte ilaç misali 'kontrollü salınımda' hedef, reel TL değerlenmesi. Peki bunu kim istemiyor? İhracatçı.
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Kurlarda yükselişin, "ucuzlama ve pazar kapma" açısından gerekli olduğunu düşünen ihracatçıların kur hedefleri bitmiyor.
Geri adım atan kurlara ek olarak seçim sonrasında yurt dışından da dolarda düşüş beklentileri raporları gelmişti.
Kurda yükseliş isteyen ihracatçılar da uzun süredir bu isteklerine yönelik "adım adım" rakam vermeye devam ediyorlar ancak bu kez el yükseltmiş görünüyorlar.
"Enflasyonla mücadeleyi elbette anlıyoruz ancak ihracatçının üretimden kopmaması için 'çift kur' uygulaması talep ediyoruz."
İhracatçıların ihracat bedellerinin yüzde 40'ını TCMB'ye satmaları gerekmesine de değinen Taycı, "Enflasyonla mücadeleyi elbette anlıyoruz ve destekliyoruz" derken, kurlardaki yükselişin enflasyona etkisi nedeniyle "çift kur" uygulaması talep ederek yineledi:
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Sosyal medyada da ihracatçıların bu tip istekleri çabuk karşılık bulurken,
Yorumlar, tepki ağırlıklı oldu.
İhracatçıların doların 40 TL seviyesine gelmesini istemesine yorumların bazıları da güldürdü.
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Videolu yorumlar da ilgi çekti.
Sizce dolardaki yükseliş inovasyon ve üretim artışı olmayan bir ortamda ne kadar süre verimli olur?
Yorumlara bekliyoruz.
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