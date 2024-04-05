İhracatçıya "Kur" Dayanmıyor! Dövizde Yükseliş Beklentisi Sürüyor: "40 Lira Olsun"

BloombergHT'nin aktardığı Reuters haberine göre, İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İHBİR) Başkanı Kazım Taycı ihracatçılar olarak 32 seviyelerine yakın işlem gören dolar/TL'nin 'en az 40 olmasını' istediklerini iletti.

Kurun enflasyonun çok gerisinde kalmasından mustarip olduklarını ileten Taycı, daha önce de taleplerinin olduğunu açıklayarak 'Ama şu anda öyle bir noktadayız ki bu işi yüzdelerle bağlayamayacağız. Mümkünse 'çift kur' uygulaması yapılsın' dedi.