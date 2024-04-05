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İhracatçıya "Kur" Dayanmıyor! Dövizde Yükseliş Beklentisi Sürüyor: "40 Lira Olsun"

İhracatçıya "Kur" Dayanmıyor! Dövizde Yükseliş Beklentisi Sürüyor: "40 Lira Olsun"

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
05.04.2024 - 13:05

2021 Aralık ayında kurdaki atak KKM engeline takılırken, bir yandan Merkez Bankası rezervleri halen yardıma koşuyor. Kurlardaki yükselişin enflasyonu tetiklememesi için yükselişte ilaç misali 'kontrollü salınımda' hedef, reel TL değerlenmesi. Peki bunu kim istemiyor? İhracatçı.

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Kurlarda yükselişin, "ucuzlama ve pazar kapma" açısından gerekli olduğunu düşünen ihracatçıların kur hedefleri bitmiyor.

Kurlarda yükselişin, "ucuzlama ve pazar kapma" açısından gerekli olduğunu düşünen ihracatçıların kur hedefleri bitmiyor.

2021'de başlayan kur ataklarında, ilk olarak odağa alınan ihracatçıları kur da tatmin etmemişti. Enflasyonla belirsizlik oluşması, vatandaşın da alım gücündeki erime kurda kontrollü yükselişi getirmişti. Enflasyonla mücadelede de TL'nin reel değerlenmesine yönelen ekonomi yönetimi, faizlerde de 'seçim var' demeden artırıma gitmişti.

Geri adım atan kurlara ek olarak seçim sonrasında yurt dışından da dolarda düşüş beklentileri raporları gelmişti.

Geri adım atan kurlara ek olarak seçim sonrasında yurt dışından da dolarda düşüş beklentileri raporları gelmişti.

Bakınız.

Kurda yükseliş isteyen ihracatçılar da uzun süredir bu isteklerine yönelik "adım adım" rakam vermeye devam ediyorlar ancak bu kez el yükseltmiş görünüyorlar.

Kurda yükseliş isteyen ihracatçılar da uzun süredir bu isteklerine yönelik "adım adım" rakam vermeye devam ediyorlar ancak bu kez el yükseltmiş görünüyorlar.

Nureddin Nebati döneminde de Bakan'a isteklerini ilettikleri öğrenilmişti.

"Enflasyonla mücadeleyi elbette anlıyoruz ancak ihracatçının üretimden kopmaması için 'çift kur' uygulaması talep ediyoruz."

"Enflasyonla mücadeleyi elbette anlıyoruz ancak ihracatçının üretimden kopmaması için 'çift kur' uygulaması talep ediyoruz."

BloombergHT'nin aktardığı Reuters haberine göre, İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İHBİR) Başkanı Kazım Taycı ihracatçılar olarak 32 seviyelerine yakın işlem gören dolar/TL'nin 'en az 40 olmasını' istediklerini iletti. 

Kurun enflasyonun çok gerisinde kalmasından mustarip olduklarını ileten Taycı, daha önce de taleplerinin olduğunu açıklayarak 'Ama şu anda öyle bir noktadayız ki bu işi yüzdelerle bağlayamayacağız. Mümkünse 'çift kur' uygulaması yapılsın' dedi.

İhracatçıların ihracat bedellerinin yüzde 40'ını TCMB'ye satmaları gerekmesine de değinen Taycı, "Enflasyonla mücadeleyi elbette anlıyoruz ve destekliyoruz" derken, kurlardaki yükselişin enflasyona etkisi nedeniyle "çift kur" uygulaması talep ederek yineledi:

İhracatçıların ihracat bedellerinin yüzde 40'ını TCMB'ye satmaları gerekmesine de değinen Taycı, "Enflasyonla mücadeleyi elbette anlıyoruz ve destekliyoruz" derken, kurlardaki yükselişin enflasyona etkisi nedeniyle "çift kur" uygulaması talep ederek yineledi:

'Bizim çok acil 40 TL'ye ihtiyacımız var.'

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Sosyal medyada da ihracatçıların bu tip istekleri çabuk karşılık bulurken,

Sosyal medyada da ihracatçıların bu tip istekleri çabuk karşılık bulurken,
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Yorumlar, tepki ağırlıklı oldu.

Yorumlar, tepki ağırlıklı oldu.
twitter.com

İhracatçıların doların 40 TL seviyesine gelmesini istemesine yorumların bazıları da güldürdü.

İhracatçıların doların 40 TL seviyesine gelmesini istemesine yorumların bazıları da güldürdü.
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Videolu yorumlar da ilgi çekti.

Sizce dolardaki yükseliş inovasyon ve üretim artışı olmayan bir ortamda ne kadar süre verimli olur?

Yorumlara bekliyoruz.

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