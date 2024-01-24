"Dolarlar mı Maaş Alıyorsunuz?" İhracatçı Maaş Zamlarını Dolarla Dengelemeyi Hedefliyor

Asgari ücretteki artışlar özellikle emek yoğun sektörlerin ihracat rakamlarını etkiliyor. Türkiye'nin ekonomideki sorunları aşmak için döviz girişinde en önemli alan olan ihracatta maliyetler rekabet gücünü etkiliyor. Ana sorun döviz kurlarındaki baskılama olurken, en kolay yöntem de maaşlardaki düzenlemeler oluyor. Bu da ihracatçının beklentilerini şekillendiriyor.