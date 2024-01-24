"Dolarlar mı Maaş Alıyorsunuz?" İhracatçı Maaş Zamlarını Dolarla Dengelemeyi Hedefliyor
"Dolarlar mı Maaş Alıyorsunuz?" İhracatçı Maaş Zamlarını Dolarla Dengelemeyi Hedefliyor
Asgari ücretteki artışlar özellikle emek yoğun sektörlerin ihracat rakamlarını etkiliyor. Türkiye'nin ekonomideki sorunları aşmak için döviz girişinde en önemli alan olan ihracatta maliyetler rekabet gücünü etkiliyor. Ana sorun döviz kurlarındaki baskılama olurken, en kolay yöntem de maaşlardaki düzenlemeler oluyor. Bu da ihracatçının beklentilerini şekillendiriyor.
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Türkiye'nin 2021'de geçtiği ekonomi modelinden rasyonel politikalarına geçişinde değişmeyenler döviz ihtiyacı ve kur baskısı oldu.
Enflasyon hesaba katılmadan girilen yolda artan maliyetlerle karşılaşıldı.
Gazete Oksijen Ekonomi Sohbetleri’nde Güzem Yılmaz Ertem'in konuğu olan TİM Başkanı Mustafa Gültepe ihracatta 2024 beklentilerini açıkladı.
Gültepe'nin sözleri içinde de en çok dikkat çeken kısım ""Maaşlar ortalama %45 arttı. Maaşlara yaptığımız %45 zam gibi doların da yıl sonuna kadar %45 artması gerektiğini düşünüyorum" oldu.
Ekonomistler de ihracatçıların enflasyon ve kur üzerinden hesaplarını yorumlarken,
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sosyal medyada sadece "emek" üzerinden yapılan kar marjı hesaplamasına yorumlar dikkat çekti.
Katma değerli üretim konusunda yıllardır bir arpa boyu yol kat etmeye çalıştığımız ülkemizde,
Kur, döviz, enflasyon, kâr hesaplarının "emek" üzerinden yapılmaya devam ediliyor olması
Genel olarak tepki çekmeye devam ediyor.
İşte ihracatta kur ve maaş hesaplamalarına yapılan yorumlardan bazıları.
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Marka yaratarak kâr marjlarını yükseltme konusunda siz ne dersiniz?
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