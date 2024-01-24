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"Dolarlar mı Maaş Alıyorsunuz?" İhracatçı Maaş Zamlarını Dolarla Dengelemeyi Hedefliyor

"Dolarlar mı Maaş Alıyorsunuz?" İhracatçı Maaş Zamlarını Dolarla Dengelemeyi Hedefliyor

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
24.01.2024 - 11:41

Asgari ücretteki artışlar özellikle emek yoğun sektörlerin ihracat rakamlarını etkiliyor. Türkiye'nin ekonomideki sorunları aşmak için döviz girişinde en önemli alan olan ihracatta maliyetler rekabet gücünü etkiliyor. Ana sorun döviz kurlarındaki baskılama olurken, en kolay yöntem de maaşlardaki düzenlemeler oluyor. Bu da ihracatçının beklentilerini şekillendiriyor.

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Türkiye'nin 2021'de geçtiği ekonomi modelinden rasyonel politikalarına geçişinde değişmeyenler döviz ihtiyacı ve kur baskısı oldu.

Türkiye'nin 2021'de geçtiği ekonomi modelinden rasyonel politikalarına geçişinde değişmeyenler döviz ihtiyacı ve kur baskısı oldu.

2021'de dönemin Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'nun fiyat istikrarını sağlamada cari açığı öne çıkarmasıyla girilen faiz indirimleri, dövizde yükselişe yol açarak ihracatı artırması hedeflenmişti.

Enflasyon hesaba katılmadan girilen yolda artan maliyetlerle karşılaşıldı.

Enflasyon hesaba katılmadan girilen yolda artan maliyetlerle karşılaşıldı.

Bu da döviz kurlarında baskılanma yaratınca ihracat gelirlerinde birçok düzenleme eşliğinde sorunlar görüldü. Halen ihracatta dövizden kaynaklı sıkıntıların çözümü emek maliyetlerinde aranıyor. 

Enflasyonla artan maaşlarla aynı oranda dövizde artış bekleyen TİM Başkanı da sosyal medyada ilgi çekti.

Gazete Oksijen Ekonomi Sohbetleri’nde Güzem Yılmaz Ertem'in konuğu olan TİM Başkanı Mustafa Gültepe ihracatta 2024 beklentilerini açıkladı.

Gazete Oksijen Ekonomi Sohbetleri’nde Güzem Yılmaz Ertem'in konuğu olan TİM Başkanı Mustafa Gültepe ihracatta 2024 beklentilerini açıkladı.
youtu.be

Gültepe'nin sözleri içinde de en çok dikkat çeken kısım ""Maaşlar ortalama %45 arttı. Maaşlara yaptığımız %45 zam gibi doların da yıl sonuna kadar %45 artması gerektiğini düşünüyorum" oldu.

Ekonomistler de ihracatçıların enflasyon ve kur üzerinden hesaplarını yorumlarken,

Ekonomistler de ihracatçıların enflasyon ve kur üzerinden hesaplarını yorumlarken,
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sosyal medyada sadece "emek" üzerinden yapılan kar marjı hesaplamasına yorumlar dikkat çekti.

sosyal medyada sadece "emek" üzerinden yapılan kar marjı hesaplamasına yorumlar dikkat çekti.
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Katma değerli üretim konusunda yıllardır bir arpa boyu yol kat etmeye çalıştığımız ülkemizde,

Katma değerli üretim konusunda yıllardır bir arpa boyu yol kat etmeye çalıştığımız ülkemizde,
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Kur, döviz, enflasyon, kâr hesaplarının "emek" üzerinden yapılmaya devam ediliyor olması

Kur, döviz, enflasyon, kâr hesaplarının "emek" üzerinden yapılmaya devam ediliyor olması
twitter.com

Genel olarak tepki çekmeye devam ediyor.

Genel olarak tepki çekmeye devam ediyor.
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İşte ihracatta kur ve maaş hesaplamalarına yapılan yorumlardan bazıları.

İşte ihracatta kur ve maaş hesaplamalarına yapılan yorumlardan bazıları.
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Marka yaratarak kâr marjlarını yükseltme konusunda siz ne dersiniz?

Marka yaratarak kâr marjlarını yükseltme konusunda siz ne dersiniz?
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