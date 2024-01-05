İHH’nın Kadıköy Yürüyüşü İptal: Yeni Adres Ümraniye

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, 7 Ocak Pazar günü İstanbul Kadıköy’de Filistin için yürüyüş düzenleyeceğini açıklamıştı. Sosyal medyada yürüyüş ile ilgili provokasyon dolu mesajlar atılırken, İHH düzenleyeceği yürüyüşün adresini değiştirdi. Filistin’e destek yürüyüşü Ümraniye’de yapılacak.