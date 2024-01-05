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İHH’nın Kadıköy Yürüyüşü İptal: Yeni Adres Ümraniye

İHH’nın Kadıköy Yürüyüşü İptal: Yeni Adres Ümraniye

ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
05.01.2024 - 11:22

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, 7 Ocak Pazar günü İstanbul Kadıköy’de Filistin için yürüyüş düzenleyeceğini açıklamıştı. Sosyal medyada yürüyüş ile ilgili provokasyon dolu mesajlar atılırken, İHH düzenleyeceği yürüyüşün adresini değiştirdi. Filistin’e destek yürüyüşü Ümraniye’de yapılacak.

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İHH, pazar günü Kadıköy’de yürüyüş düzenleyeceklerini açıklamıştı.

İHH, pazar günü Kadıköy’de yürüyüş düzenleyeceklerini açıklamıştı.

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Yürüyüş çağrısı sonrasında sosyal medyada, “Karısını dul bırakmak isteyen kafirler gelsin”, “Kadıköy halkına rahatsızlık vermeye geliyoruz” gibi ifadeler kullanılmıştı.

Yürüyüş çağrısı sonrasında sosyal medyada, “Karısını dul bırakmak isteyen kafirler gelsin”, “Kadıköy halkına rahatsızlık vermeye geliyoruz” gibi ifadeler kullanılmıştı.

İHH’dan yapılan son açıklamada, yürüyüşün yerinin değiştirildiği ve yeni adresin Ümraniye olduğu duyuruldu.

İHH’dan yapılan son açıklamada, yürüyüşün yerinin değiştirildiği ve yeni adresin Ümraniye olduğu duyuruldu.

İHH’nın paylaşımı 👇

Yürüyüş yerinin değiştirilmesi sosyal medyada da çok konuşuldu 👇

Yürüyüş yerinin değiştirilmesi sosyal medyada da çok konuşuldu 👇
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Kararı doğru bulanlar da vardı 👇

Kararı doğru bulanlar da vardı 👇
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