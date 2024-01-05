İHH’nın Kadıköy Yürüyüşü İptal: Yeni Adres Ümraniye
İHH’nın Kadıköy Yürüyüşü İptal: Yeni Adres Ümraniye
İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, 7 Ocak Pazar günü İstanbul Kadıköy’de Filistin için yürüyüş düzenleyeceğini açıklamıştı. Sosyal medyada yürüyüş ile ilgili provokasyon dolu mesajlar atılırken, İHH düzenleyeceği yürüyüşün adresini değiştirdi. Filistin’e destek yürüyüşü Ümraniye’de yapılacak.
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İHH, pazar günü Kadıköy’de yürüyüş düzenleyeceklerini açıklamıştı.
Yürüyüş çağrısı sonrasında sosyal medyada, “Karısını dul bırakmak isteyen kafirler gelsin”, “Kadıköy halkına rahatsızlık vermeye geliyoruz” gibi ifadeler kullanılmıştı.
İHH’dan yapılan son açıklamada, yürüyüşün yerinin değiştirildiği ve yeni adresin Ümraniye olduğu duyuruldu.
İHH’nın paylaşımı 👇
Yürüyüş yerinin değiştirilmesi sosyal medyada da çok konuşuldu 👇
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Kararı doğru bulanlar da vardı 👇
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