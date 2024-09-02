Hollywood Yıldızlarının Yıllardır Eskimeyen 10 Cilt Bakım Tüyosu
Hollywood Yıldızlarının Yıllardır Eskimeyen 10 Cilt Bakım Tüyosu
Güzelliğinize güzellik katmak istiyorsanız Hollywood yıldızlarının rutinlerini takip ederek cilt bakım rutinlerinizi yenileyebilirsiniz. Güzellik ile ilgili deneyimlere açıksanız işte bu değişik rutinleri deneyebilirsiniz...
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1. Yüzünüze buz sürerek güne başlayın.
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2. Omega-3 yağını hayatınıza dahil edin.
3. Mutlaka iyi bir göz altı kreminiz olsun.
4. Bir de makyaj tüyosu verelim...
5. Güneşin en yoğun olduğu saatlerde dışarı çıkmamak...
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