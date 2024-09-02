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Hollywood Yıldızlarının Yıllardır Eskimeyen 10 Cilt Bakım Tüyosu

etiket Hollywood Yıldızlarının Yıllardır Eskimeyen 10 Cilt Bakım Tüyosu

pondsjournal
pondsjournal - Onedio Üyesi
02.09.2024 - 18:01

Güzelliğinize güzellik katmak istiyorsanız Hollywood yıldızlarının rutinlerini takip ederek cilt bakım rutinlerinizi yenileyebilirsiniz. Güzellik ile ilgili deneyimlere açıksanız işte bu değişik rutinleri deneyebilirsiniz...

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1. Yüzünüze buz sürerek güne başlayın.

1. Yüzünüze buz sürerek güne başlayın.

Sabah uyandığınızda yüzünüz şişse ve bu görüntüden nasıl kurtulacağınızı bilmiyorsanız Lucy Liu sizin için tüyoyu vermiş! Yüzünüze buz küpü gezdirdiğinizde hem uykunuzun açılmasına yardımcı oluyor hem de sabah şişliğinden kurtulmuş oluyorsunuz!

2. Omega-3 yağını hayatınıza dahil edin.

Cilt rutinimiz için günlük hayatta cildimize bir sürü hem organik hem de kozmetik olarak yağ sürüyoruz. Hollywood yıldızlarından duyduğumuza göre yüzlerine Omega-3 yağı sürmeye bayılıyorlarmış. Halen bu kadar genç görünmelerinin sebebi bu olabilir...

3. Mutlaka iyi bir göz altı kreminiz olsun.

Kate Winslet'in dediğine göre, iyi bir göz altı kreminin yerini hiçbir şey dolduramaz. Gerçekten de kadınların en büyük dertlerinden biri de zamanla göz altı kırışıklığının oluşması... Kendinize en uygun göz altı kremini edinseniz iyi olabilir.

4. Bir de makyaj tüyosu verelim...

4. Bir de makyaj tüyosu verelim...

Liv Tyler'ın sıfır makyaj gibi duran teninin altındaki sır şu şekildeymiş: Fondöten ve allık uyguladıktan sonra, şeffaf bir toz pudrayla üstünden geçin. Sonra biraz gülsuyu spreyi sıkın ve birkaç dakika bekleyin. Sonuç ise mükemmel duran bir cilt!

5. Güneşin en yoğun olduğu saatlerde dışarı çıkmamak...

Hollywood yıldızları cildini korumak için güneşe çok fazla çıkmadıklarını söylüyorlar. Güneş kremi olmadan güneşe çıkmanın zararının da ne kadar fazla olduğunun herkes bilicindedir herhalde. Güneşte kalmış doğal görünüm seviyorsanız pembe bir allık işinizi çözebilir!

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6. Makyaj yapmadığınız günlerde şunu yapabilirsiniz 👇

6. Makyaj yapmadığınız günlerde şunu yapabilirsiniz 👇

Hollywood yıldızlarından Ryan Gosling, güzelliğinin sırrını şu şekilde açıklıyor: Makyaj yapmak istemediği günlerde günlük nemlendirici ile ışıltılı bronzlaştırıcıyı karıştırın. Daha sonra yüzünüze uygulayın. Makyaja ihtiyaç duymadan bakımlı görünebilirsiniz.

7. Üzüm çekirdeği yağı mucizesini bir deneyin...

7. Üzüm çekirdeği yağı mucizesini bir deneyin...

Hollywood yıldızları cildini nemlendirirken bile en iyi etki alabilecekleri ürünleri seçiyorlar. Hassas cildi olanlar ise nemlendirme için üzüm çekirdeği yağının nemlendirme konusundaki mucizeleriymiş. İçinde bulunan E vitamini, antioksidanlar, linoleik asit açısından oldukça zenginleşmiş!

8. Zeytinyağını beslenmenize dahil edin!

Hollwyood yıldızları, zeytinyağının beslenme için çok yararı olduğunu mutlaka belirtiyorlar. Cilde iyi gelen omega ve yağ asitleriyle dolu olması da vücudu nemlendirmek için güzel bir yöntem. Mutfaklarından banyolarına kadar hayatlarının her alanında zeytinyağının önemi büyükmüş.

9. Güzel bir karışım önerileri var ✨

Cildinizi güzelce temizledikten sonra maden suyu ve sütü karıştırıyor daha sonrasında da bunu cildinize sıkıyorsunuz. Hollywood yıldızları için yüzleri, en önemli parçaları! Bu yüzden de karışımı sorgulamadan sıksanız iyi olur gibi...

10. Gün içinde yüzünüze çok sık dokunmamalısınız.

Kendall Jenner'ın en büyük kurallarından biri gün içinde yüzüne dokunmaması... Gün içinde elimizdeki kir ve yağı yüzümüze taşıyoruz ve sonuç olarak da yüzümüz bir sürü sivilce üretiyor.

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