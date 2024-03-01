Hindistan'daki Bilim İnsanları, Kanserin Nüksetmesini Önleyen Yeni Bir İlaç Keşfetti

Günümüzde tedavi çalışmaları devam eden hastalıklar bir tanesi kanser... Yapılan çalışmalarla birlikte yeni tedavi ve ilaçları tüm dünya takip ediyor. Onlardan bir tanesi de Hindistan'da kanserin tekrar etmesini engelleyen ilaç oldu. 1.2 dolar değerindeki ilaç ve yapılan çalışmalarla ilgili detaylar içeriğimizde...👇