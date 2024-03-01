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Hindistan'daki Bilim İnsanları, Kanserin Nüksetmesini Önleyen Yeni Bir İlaç Keşfetti

Hindistan'daki Bilim İnsanları, Kanserin Nüksetmesini Önleyen Yeni Bir İlaç Keşfetti

Aylin Çakar
Aylin Çakar - Onedio Editörü
01.03.2024 - 12:30

Günümüzde tedavi çalışmaları devam eden hastalıklar bir tanesi kanser... Yapılan çalışmalarla birlikte yeni tedavi ve ilaçları tüm dünya takip ediyor. Onlardan bir tanesi de Hindistan'da kanserin tekrar etmesini engelleyen ilaç oldu. 1.2 dolar değerindeki ilaç ve yapılan çalışmalarla ilgili detaylar içeriğimizde...👇

Kaynak: https://timesofindia.indiatimes.com/l...
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Hindistan Bilim Enstitüsü (Tata Enstitüsü), son açıklamalarında kanserin nüksetmesini önleyen bir ilaç geliştirdiklerini söyledi.

Hindistan Bilim Enstitüsü (Tata Enstitüsü), son açıklamalarında kanserin nüksetmesini önleyen bir ilaç geliştirdiklerini söyledi.

Hindistan'da yayın yapan NDTV'nin haberine göre, Tata Memorial Merkezi'nde on yılı aşkın bir süredir devam eden araştırmalar, fiyatı yaklaşık 1.2 dolar olan bu tabletin geliştirilmesiyle sonuçlandı.

Enstitünün bulguları, hücresiz kromatin partikülleri (cfChPs) olarak bilinen kanser hücresi kalıntılarının sağlıklı hücrelerde kanseri tetikleyerek yeni tümör oluşumuna yol açabileceğini göstermektedir.

Enstitünün bulguları, hücresiz kromatin partikülleri (cfChPs) olarak bilinen kanser hücresi kalıntılarının sağlıklı hücrelerde kanseri tetikleyerek yeni tümör oluşumuna yol açabileceğini göstermektedir.

Yeni ilaç ise mide içinde oksijen radikalleri üretiyor ve bu radikaller hızla emiliyor. cfChP'leri hedef alıp yok ederek de metastaz sürecini (kanser hücrelerinin vücudun diğer bölgelerine yayılması) engelliyor.

Yapılan araştırmalar sonucunda kanser önleminde yüzde 30'luk bir etki görüldü.

Yapılan araştırmalar sonucunda kanser önleminde yüzde 30'luk bir etki görüldü.

Tata Memorial Hastanesi onkoloji uzmanı Dr. Rajendra Badve, 'Tata doktorları neredeyse on yıldır bu tablet üzerinde çalışıyorlardı. Tablet, Hindistan Gıda Güvenliği ve Standartları Kurumu'ndan (FSSAI) onay bekliyor. TIFR bilim insanları tabletin onaylanması için FSSAI'ye başvurdu.' açıklamasında bulundu.

Enstitü, Hindistan kurum onayının ardından tableti Haziran/Temmuz 2024'ten itibaren kanser hastalarının kullanımına sunmayı planlıyor.

Enstitü, Hindistan kurum onayının ardından tableti Haziran/Temmuz 2024'ten itibaren kanser hastalarının kullanımına sunmayı planlıyor.

Konuyla ilgili gelişmeleri sabırsızlıkla bekliyoruz...

Konuyla ilgili gelişmeleri sabırsızlıkla bekliyoruz...

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