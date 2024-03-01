Hindistan'daki Bilim İnsanları, Kanserin Nüksetmesini Önleyen Yeni Bir İlaç Keşfetti
Hindistan'daki Bilim İnsanları, Kanserin Nüksetmesini Önleyen Yeni Bir İlaç Keşfetti
Kaynak: https://timesofindia.indiatimes.com/l...
Günümüzde tedavi çalışmaları devam eden hastalıklar bir tanesi kanser... Yapılan çalışmalarla birlikte yeni tedavi ve ilaçları tüm dünya takip ediyor. Onlardan bir tanesi de Hindistan'da kanserin tekrar etmesini engelleyen ilaç oldu. 1.2 dolar değerindeki ilaç ve yapılan çalışmalarla ilgili detaylar içeriğimizde...👇
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Hindistan Bilim Enstitüsü (Tata Enstitüsü), son açıklamalarında kanserin nüksetmesini önleyen bir ilaç geliştirdiklerini söyledi.
Enstitünün bulguları, hücresiz kromatin partikülleri (cfChPs) olarak bilinen kanser hücresi kalıntılarının sağlıklı hücrelerde kanseri tetikleyerek yeni tümör oluşumuna yol açabileceğini göstermektedir.
Yapılan araştırmalar sonucunda kanser önleminde yüzde 30'luk bir etki görüldü.
Enstitü, Hindistan kurum onayının ardından tableti Haziran/Temmuz 2024'ten itibaren kanser hastalarının kullanımına sunmayı planlıyor.
Konuyla ilgili gelişmeleri sabırsızlıkla bekliyoruz...
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