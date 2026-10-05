Herkesin Yapamayacağı Bir İşi Seçti: Maaşına 650 Bin Lira Zam Aldı
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İngiltere'nin Exeter kentinde yaşayan 32 yaşındaki Luca Klimmt, depoda çalışırken önce kamyonet şoförlüğüne geçti, ardından ağır vasıta eğitimi alarak çöp kamyonunun direksiyonuna oturdu. Bu kararla maaşı 10 bin sterlin (650 Bin Lira) artan Klimmt, artık işini koca bir çöp kamyonuyla yapıyor.
Ayrıntılar haberimizde.
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Ağır vasıta sınavını geçmesi ona terfi de getirdi.
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Klimmt'in günü sabah saat 5'te başlıyor.
Kadınların araç kullanamayacağını düşünenlerle hâlâ karşılaşıyor.
Klimmt, çalıştığı şirkette kamyon kullanan tek kadın.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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