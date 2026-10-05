Herkesin Yapamayacağı Bir İşi Seçti: Maaşına 650 Bin Lira Zam Aldı

Klimmt, her vardiyada 250 mile (yaklaşık 400 kilometre) varan yol yaparak işletmelerden kimyasal atık topluyor ve bunları çöplüğe götürüyor. Her hafta aynı güzergâhı izlediği için yolları iyi biliyor; Somerset ve Dorset bölgelerinin büyük kısmını dolaşıyor.

Erken saatlerde işe başlamanın zorlu olduğunu söyleyen Klimmt'e göre bu dev aracı kullanmak artık tıpkı bir otomobil kullanmak gibi.