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Herkesin Yapamayacağı Bir İşi Seçti: Maaşına 650 Bin Lira Zam Aldı

Herkesin Yapamayacağı Bir İşi Seçti: Maaşına 650 Bin Lira Zam Aldı

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
05.10.2026 - 11:08
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İngiltere'nin Exeter kentinde yaşayan 32 yaşındaki Luca Klimmt, depoda çalışırken önce kamyonet şoförlüğüne geçti, ardından ağır vasıta eğitimi alarak çöp kamyonunun direksiyonuna oturdu. Bu kararla maaşı 10 bin sterlin (650 Bin Lira) artan Klimmt, artık işini koca bir çöp kamyonuyla yapıyor.

Ayrıntılar haberimizde.

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Ağır vasıta sınavını geçmesi ona terfi de getirdi.

Ağır vasıta sınavını geçmesi ona terfi de getirdi.

Klimmt'in asıl amacı daha fazla para kazanmaktı. Ekim 2023'te ağır vasıta (HGV) sınavını geçen genç kadın, artık her gün yaklaşık 10 metre uzunluğundaki Volvo FM marka bir kamyonun direksiyonunda.

Klimmt'in günü sabah saat 5'te başlıyor.

Klimmt'in günü sabah saat 5'te başlıyor.

Klimmt, her vardiyada 250 mile (yaklaşık 400 kilometre) varan yol yaparak işletmelerden kimyasal atık topluyor ve bunları çöplüğe götürüyor. Her hafta aynı güzergâhı izlediği için yolları iyi biliyor; Somerset ve Dorset bölgelerinin büyük kısmını dolaşıyor.

Erken saatlerde işe başlamanın zorlu olduğunu söyleyen Klimmt'e göre bu dev aracı kullanmak artık tıpkı bir otomobil kullanmak gibi.

Kadınların araç kullanamayacağını düşünenlerle hâlâ karşılaşıyor.

Kadınların araç kullanamayacağını düşünenlerle hâlâ karşılaşıyor.

Klimmt, birçok genç kadının ilk arabası olan Fiat 500'ün 'kız arabası' olarak bilindiğini, çöp kamyonu kullandığını söylediğinde ise insanların şaşkına döndüğünü anlattı. İş sırasında tanımadığı kişilerin yanına gelip yanında bir erkek olup olmadığını, ona yardım eden biri bulunup bulunmadığını ya da kamyonu gerçekten kendisinin mi sürdüğünü sorduğunu da söyledi.

Bazılarının kabinde erkek bir şoför olduğunu varsaydığını belirten Klimmt, 'Onlara tek başıma çalıştığımı ve her şeyi kendim yaptığımı söylemek zorunda kalıyorum' dedi.

Klimmt, çalıştığı şirkette kamyon kullanan tek kadın.

Klimmt, çalıştığı şirkette kamyon kullanan tek kadın.

İş yerinde herkesin kendisine eşit davrandığını söyleyen Klimmt, sektörde daha fazla kadın görmek istiyor. Erkek arkadaşı da yaptığı işi çok havalı buluyor.

Klimmt, ön yargılara karşı 'Hepimizin kolları ve bacakları aynı, eğitimini alan herkes bunu kullanabilir' diye konuştu. Bu mesleği düşünen kadınlara tavsiyesi ise net: 'Sadece yapın ve kendiniz deneyin, düşündüğünüz kadar korkutucu değil.'

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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