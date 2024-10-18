Herkesin "Cildin Nasıl Böyle Parlıyor?" Diye Sormasını Sağlamanın 12 Yolu

Cildinize iyi gelecek bir temizleyici seçmek istiyorsanız cilt tipinizin ne olduğunu öğrenmelisiniz. Kuru, yağlı ya da karma olmak üzere üç cilt tipi vardır. Bunların dikkate alarak hangi cilde sahip olduğunuzu anlayabilirsiniz ve ona uygun ürünlere yönelebilirsiniz.