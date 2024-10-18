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Herkesin "Cildin Nasıl Böyle Parlıyor?" Diye Sormasını Sağlamanın 12 Yolu

etiket Herkesin "Cildin Nasıl Böyle Parlıyor?" Diye Sormasını Sağlamanın 12 Yolu

asklepiospallas
asklepiospallas - Onedio Üyesi
18.10.2024 - 16:01

İnsanların cildine bakarak ne kadar ışıl ışıl göründüğünü belirtmelerini istiyor olabilirsin. Fiziksel olarak daha sağlıklı görünmeni ve özgüveninin artmasını sağlayacak cilt güzelliği için neler yapabileceğinizi derledik. Gelin birlikte bakalım!

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1. Dengeli ve düzenli beslenmelisin.

Yediğimiz ürünlerin vücudumuzda etkileri olur. Sağlıklı besinlerle beslenirsek vücudumuzdaki yansımaları olumlu olacaktır. Çok fazla yağlı yemekten kaçınmalı ve dengeli bir şekilde beslenmelisiniz. Böylece kendinizi daha dinç hissedersiniz ve cildinizin temizlendiğini görürsünüz.

2. Su içmeyi unutmamalısın.

Gün içinde yeteri kadar su içmenin birçok faydası vardır. Bunlardan biri cildi nemlendirmesidir. Günlük su ihtiyacınızı karşılarsanız cildinin parlamaya başladığını görürsünüz. Yetişkin bir insanı günde 8 bardak su içmesi gerekir! Unutmayın kahve veya çay su değildir...

3. Uykunuzu düzene koymalısın.

Cildin yenilenmesi için uyku çok önemlidir. Günün herhangi bir saatinde herhangi bir yerde uyumak yerine bir rutin oluşturmalısınız. Enerjinize de iyi gelecek olan bu düzen sayesinde cildiniz parıl parıl parlar.

4. Yüzünü nemlendirmeyi unutmamalısın.

Günün koşuşturmasında ciltteki nem oranı azalır. Nemi tekrar sağlamak için cildinize iyi gelecek bir nemlendirici bulun ve kuruluk hissettiğiniz an kullanın. Parlak bir cilt demek kurumuş cildin iyice nemlendirilmesi demektir!

5. Güneş kremi sürmeden dışarı çıkmamalısın.

Zararlı güneş ışınlarına karşı cildimizi korumamız gerekiyor. Işınlar ciltte leke oluşumuna ve erken kırışıklığa neden olabilir. Bu yüzden koruyucu kalkan olan güneş kremini kullanmadan dışarı çıkmayın. Bebek gibi bir cilt istiyorsanız, onu korumalısınız.

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6. Yüz temizleyici seçerken cilt tipini dikkate almalısın.

Cildinize iyi gelecek bir temizleyici seçmek istiyorsanız cilt tipinizin ne olduğunu öğrenmelisiniz. Kuru, yağlı ya da karma olmak üzere üç cilt tipi vardır. Bunların dikkate alarak hangi cilde sahip olduğunuzu anlayabilirsiniz ve ona uygun ürünlere yönelebilirsiniz.

7. Cildinie zarar vermeyecek şekilde peeling yapabilirsin.

Peeling cildi ölü derilerden arındırır ve cilt katmanının yenilenmesini sağlar. Ayrıca ciltteki kan dolaşımını arttırarak daha canlı görünmesini sağlar. Cildinizin hassas olup olmadığını dikkate alarak peeling seçebilirsiniz. Yine cilt tipinize göre haftada bir iki gün kullanarak temizlenmiş bir cilt elde edebilirsiniz.

8. C vitamini serumu kullanabilirsin.

C vitamini cildinize canlılık katar, aydınlık bir görünüm elde etmenizi sağlar. Cildinizi temizledikten sonra serum kullanabilir ve ardından nemlendirebilirsiniz. Böylece cildiniz ihtiyacı olan vitamini almış olur ve zamanla parıl parıl parlar.

9. Yeşil çay içebilirsin.

Ciltteki iltihaplanmaya iyi gelen yeşil çayı tüketebilirsiniz. Sadece içerek değil, yeşil çay içeren kozmetik ürünlerini kullanarak da cildinize iyi gelmesini sağlayabilirsiniz. Hem vücudunuza hem zihninize hem de cildinize çok iyi gelecek olan yeşil çaya bir bakın derim!

10. Stresini yönetmeyi öğrenmelisin.

Stresin bazı yan etkileri kendini somut olarak gösterir. Sivilcelerin artması, ciltte kızarıklığın olması gibi etkilere neden olabilir. Bu yüzden aşırı stresi önlemeli ve kontrol altına alabilmelisiniz. Mutlu ve huzurlu yaşam demek bebek gibi bir cilt demek!

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11. Zararlı bağımlılıklardan uzak durmalısın.

Sigara ve alkol gibi zararlı alışkanlıklar ciltte kuruluğa neden olabilir. Donuk bir görünüm istemiyorsanız bu tür zararlı alışkanlıklarınızı azaltabilirsiniz. Hem vücudunuza hem ruhunuza hem de cildinize büyük bir iyilik yapmış olursunuz!

12. Doğal yağlar kullanabilirsin.

Cildi besleyen ve nemlendiren yağlara bakabilirsiniz. Hindistan cevizi, argan yağı gibi yağları haftada bir iki kere kullanarak cildinize parlaklık kazandırısınız. Sağlıklı cildiniz daha sağlıklı görünür!

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