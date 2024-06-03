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Her Kombininize Uyum Sağlayacak Siyah Tişört ve Crop Top Modelleri

etiket Her Kombininize Uyum Sağlayacak Siyah Tişört ve Crop Top Modelleri

Ceren Tarı
Ceren Tarı - Onedio Üyesi
03.06.2024 - 17:21

Kombinlerinizin vazgeçilmez parçası olacak siyah tişört ve crop top modellerini sizler için özenle seçtik. Her tarza ve zevke hitap eden bu parçalar, gardıroplarınızın baş köşesinde yerini almayı bekliyor. Kendinizi rahat ve şık hissetmenizi sağlayacak bu ürünler, her kombinle uyum sağlayarak favorileriniz olacak!

Bu içerik 03.06.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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Polo Yaka Bürümcük Kumaş Crop Top modeli, sıcak yaz günlerinde gardırobunuzun vazgeçilmez bir parçası olacak.

Polo Yaka Bürümcük Kumaş Crop Top modeli, sıcak yaz günlerinde gardırobunuzun vazgeçilmez bir parçası olacak.

Bu ürün, her türlü kombinle mükemmel bir uyum sağlayarak sizlere şık ve rahat bir görünüm sunar. Özellikle yüksek bel pantolonlar, etekler veya şortlarla birlikte kullanıldığında son derece modern ve göz alıcı bir stil oluşturacaktır.

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

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Pierre Cardin Kadın Siyah Slim Fit T-Shirt

Pierre Cardin Kadın Siyah Slim Fit T-Shirt

Pierre Cardin markasının kadınlar için tasarladığı siyah slim fit tişört, %96 pamuklu yapısı sayesinde size konforlu bir kullanım deneyimi sunuyor. Her gardırobun olmazsa olmaz parçalarından biri olan bu siyah slim fit tişört, stilinizi ve rahatlığınızı bir arada sunuyor.

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Bir kullanıcı yorumu şöyle;

Çok güzel ve rahat bir tişört. Görseldeki gibi fiyatına göre çok iyi. Günlük kullanım için gayet güzel ürün. Çok güzel yumuşacık bir ürün.

Hepsiburada

Dilvin markasının dekolte yaka detayına sahip triko crop modeli, bu yazın favori parçalarından biri olmaya aday.

Dilvin markasının dekolte yaka detayına sahip triko crop modeli, bu yazın favori parçalarından biri olmaya aday.

Bu şık ve rahat ürün, sıcak yaz günlerinde hem şıklığınızı koruyacak hem de rahat bir kullanım sağlayacak. Dekolte yaka detayı, modelin feminen bir hava katarken, triko yapısı ise hafifliği ve nefes alabilirliği ile öne çıkıyor. 

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Hepsiburada

Fabrika Talita Beyaz V Yaka Kadın T-Shirt

Fabrika Talita Beyaz V Yaka Kadın T-Shirt

Talita  siyah V yaka kadın tişört, rahat kesimi sayesinde sizin beğeninizi kazanacak. Bu tişört, hem rahatlığı hem de şıklığı bir arada sunuyor. V yaka kesimi, kadınsı bir dokunuş katarken, siyah rengi ise her türlü kombinle uyum sağlıyor. 

Burada

Bir kullanıcı yorumu şöyle;

Çok rahat ve kaliteli bir ürün teşekkürler. Kumaşı güzel göründüğü gibi geldi. Her zamanki gibi harika teşekkürler.

Hepsiburada

Trend Seninle Kadın Askılı Crop Top Bluz

Trend Seninle Kadın Askılı Crop Top Bluz

Bu crop top bluz, askılı tasarımı ve kesimi ile son derece şık bir görünüm sunuyor. Günlük kombinlerinizi bir adım öteye taşıyacak bu bluz, zarifliği ve rahatlığı bir arada sunuyor. İster bir alışveriş turunda, ister bir arkadaş buluşmasında olsun, bu crop her türlü etkinliğinizde size eşlik edebilir. 

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Hepsiburada
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Mavi Kadın Siyah Basic Tişört, sade ve zarif bir tasarıma sahip olup, sıfır yaka modeliyle favoroniz olacak.

Mavi Kadın Siyah Basic Tişört, sade ve zarif bir tasarıma sahip olup, sıfır yaka modeliyle favoroniz olacak.

Bu tişört, günlük kombinlerinizi tamamlayacak ve vazgeçilmezleriniz arasında yer alacak. Kendine özgü tarzı ve rahatlığı ile her zaman tercih edilebilecek bir parça olan bu tişört, siyah rengi sayesinde birçok farklı kıyafetle kolayca kombinlenebilir.

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Hepsiburada

Fitilli Crop Straplez modeli, hem gündüz hem de gece kullanabileceğiniz bir üründür.

Fitilli Crop Straplez modeli, hem gündüz hem de gece kullanabileceğiniz bir üründür.

Bu ürün, üzerinize mükemmel bir uyum sağlar ve sizi şık gösterir. İster günlük hayatta ister özel bir gece için tercih edin, bu model her zaman rahatlık ve şıklığı bir arada sunar. Üstünüze tam oturması ve sizi daha zarif göstermesi, bu modelin en önemli özelliklerinden biri!

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Hepsiburada

Xhan Vatkalı Basic Tişört

Xhan Vatkalı Basic Tişört

Xhan Vatkalı Basic Tişört, yarım kol detayıyla oldukça şık bir t-shirt. Jean pantolonlarınızla mükemmel bir kombin oluşturacaktır. 

Bu t-shirt, basit ama etkileyici bir tasarıma sahip. 

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Bir kullanıcı yorumu şöyle;

Görseldeki gibi gayet güzel ve kaliteli. Aşırı güzel kumaşı var kaliteli. Çok tarz ve güzel bir ürün.

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Oshebu Kadın Sıfır Kol Kaşkorse Crop Bluz

Oshebu Kadın Sıfır Kol Kaşkorse Crop Bluz

Sıfır Kol Kaşkorse Crop Bluz, tamamen pamuk malzemeden üretilmiş, konforlu ve şık bir tasarıma sahip. Bu bluz, günlük giysilerinizle ve spor kıyafetlerinizle mükemmel bir uyum sağlayacak.

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Bir kullanıcı yorumu şöyle;

Çok çok beğendim bu fiyata böyle bi kalite beklemiyordum ikinci siparişimi verdim severek giyeceğim kesinlikle tavsiye ederim :)

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Loft Kadın Bisiklet Yaka T-Shirt

Loft Kadın Bisiklet Yaka T-Shirt

Bu ürün, özellikle yazı baskılı t-shirt tutkunlarının gardıroplarında özel bir yere sahip olacak. Kendine özgü tasarımı ve rahat kalıbı ile hem şıklığı hem de konforu bir arada sunan bu t-shirt, Loft'un kalitesini ve estetik anlayışını yansıtıyor.

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

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Dilvin markasının Pamuk ve Modal karışımlı Crop Top ürünü, tasarımıyla dolabınızın vazgeçilmez bir parçası olacak.

Dilvin markasının Pamuk ve Modal karışımlı Crop Top ürünü, tasarımıyla dolabınızın vazgeçilmez bir parçası olacak.

Hem günlük kombinlerinize hem de akşam dışarı çıkarken tercih edebileceğiniz bu üst parça, tarzınıza zarif bir dokunuş katacak. Pamuk ve modal karışımı kumaşı sayesinde hem konforlu hem de dayanıklı bir kullanım sunuyor. 

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Hepsiburada

Los Ojos x Melodi Siyah Pamuklu Fitilli Crop T-Shirt Short Sleeve

Los Ojos x Melodi Siyah Pamuklu Fitilli Crop T-Shirt Short Sleeve

Los Ojos x Melodi markasının siyah pamuklu fitilli crop t-shirt modeli, derin yuvarlak yaka tasarımıyla dikkat çekiyor. Yakanın zarif tasarımı, bel bandının kıvrımlı yapısıyla mükemmel bir uyum içinde ve spor kombinlerinize çok yakışacak.

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Hepsiburada
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