Her Kadının Vücut Bakımı Hakkında Bilmesi Gereken 10 Şey

Hazır beslenme kısmından bahsetmişken birçoğumuzu zorlayan egzersizlere de değinelim. Gün içinde masa başındaysak işte veya okulda çok hareket etme şansımız bulunmayabiliyor. Bu nedenle basit egzersiz hareketleriyle bile olsa hareket ederek kan dolaşımınızı artırabilirsiniz. Böylece stresiniz de azalır, genel sağlığınız için iyi bir adım atmış olursunuz.